Мы с сыном болеем в сумме больше двух месяцев. Тест, сделанный не в первые 5 дней болезни, ковид не показывает, а вот снижение когнитивных способностей явилось четким указанием на этот самый на ковид. И это снижение резко проявилось у меня в новогоднюю ночь. Я, видимо, спасаемая любовью к убивающему всё живое, включая вирусы, соусу Табаско, заболела всего две недели назад и накануне Нового года спокойно болела в кроватке под присмотром врача по телефону, помятуя длительную болезнь сына. А моё семейство вступило в преступный сговор с тётушкой и сестрами и решило причинить мне добро на Новый год. Пользуясь слабостью всех моих членов, и особенно мозга, они набросились на меня, замотали в пуховик и теплый платок, всунули в машину мужа и отвезли к тётушке , где вся родня собралась праздновать Новый год. Я только и успела схватить огромный куст салата Романо из холодильника и серьги с комода, потому что ну что за праздник без серёг? Пьянка, да и всё! (С) Зелёный салат, съеденный по совету моих врачей из Сеченовки в начале застолья, ещё в прошлом году (!) сохранил нам здоровье и жизнь. После него уже невозможно обожраться и помереть молодым. (С) Так я и приехала в гости не с тортом, а с огромным, больше моей ёлочки, кустом салата, который частично был порезан в зелёный салат к столу, а остатки мне были всунуты в машину обратно, я с этим букетом и вернулась домой. Праздник прошёл очень душевно: никто ничего не мог съесть больше двух порций салатов, зато все пели песни под гитару мужа и вручали друг другу подарки. Мне подарили упаковку черного чая - обожаю!Наутро салат продолжал действовать, из всех участников застолья только мой сын решился позавтракать. К обеду я вспомнила совет моей другой тёти-врача: самое полезное для желудка - овощной отвар. Я собрала все овощи, которые нашла в холодильнике и морозилке. Даже замороженную картошку. Даже Романо этот порезала! Ну не весь, конечно, у меня такой кастрюли нет, в которой моя прабабушка студень варила.Добавила соли, это не запрещалось, и стала варить овощной отвар. Это же недолго! Но отвар не получился, к сожалению. Получился почему-то овощной супчик. Вкусный, кстати. Жидкая часть этого супчика прекрасно смогла проснуться в организм и вызвать чувство полного удовлетворения. И прекрасные ощущения внутри тушки! Советую!