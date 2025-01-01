Записи Друзья Комментарии
Пипетища
Аватар Пипетища

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Пипетища

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.05.2010
Записей: 1009
Комментариев: 16397
Написано: 32002


Овощной отвар - самое полезное для желудка

Среда, 01 Января 2025 г. 17:36 + в цитатник
IMG_20250101_170212 (557x700, 178Kb)


Мы с сыном болеем в сумме больше двух месяцев. Тест, сделанный не в первые 5 дней болезни, ковид не показывает, а вот снижение когнитивных способностей явилось четким указанием на этот самый на ковид. И это снижение резко проявилось у меня в новогоднюю ночь. Я, видимо, спасаемая любовью к убивающему всё живое, включая вирусы, соусу Табаско, заболела всего две недели назад и накануне Нового года спокойно болела в кроватке под присмотром врача по телефону, помятуя длительную болезнь сына. А моё семейство вступило в преступный сговор с тётушкой и сестрами и решило причинить мне добро на Новый год. Пользуясь слабостью всех моих членов, и особенно мозга, они набросились на меня, замотали в пуховик и теплый платок, всунули в машину мужа и отвезли к тётушке , где вся родня собралась праздновать Новый год. Я только и успела схватить огромный куст салата Романо из холодильника и серьги с комода, потому что ну что за праздник без серёг? Пьянка, да и всё! (С) Зелёный салат, съеденный по совету моих врачей из Сеченовки в начале застолья, ещё в прошлом году (!) сохранил нам здоровье и жизнь. После него уже невозможно обожраться и помереть молодым. (С) Так я и приехала в гости не с тортом, а с огромным, больше моей ёлочки, кустом салата, который частично был порезан в зелёный салат к столу, а остатки мне были всунуты в машину обратно, я с этим букетом и вернулась домой. Праздник прошёл очень душевно: никто ничего не мог съесть больше двух порций салатов, зато все пели песни под гитару мужа и вручали друг другу подарки. Мне подарили упаковку черного чая - обожаю!
Наутро салат продолжал действовать, из всех участников застолья только мой сын решился позавтракать. К обеду я вспомнила совет моей другой тёти-врача: самое полезное для желудка - овощной отвар. Я собрала все овощи, которые нашла в холодильнике и морозилке. Даже замороженную картошку. Даже Романо этот порезала! Ну не весь, конечно, у меня такой кастрюли нет, в которой моя прабабушка студень варила.
Добавила соли, это не запрещалось, и стала варить овощной отвар. Это же недолго! Но отвар не получился, к сожалению. Получился почему-то овощной супчик. Вкусный, кстати. Жидкая часть этого супчика прекрасно смогла проснуться в организм и вызвать чувство полного удовлетворения. И прекрасные ощущения внутри тушки! Советую!
Рубрики:  размышления


Процитировано 1 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
АннаФилатовна   обратиться по имени Среда, 01 Января 2025 г. 17:52 (ссылка)
Пипетища, обязательно повторю твой опыт варки овощного отвара-супчика, есть у меня в закромах некоторое количество разной зеленушки, надеюсь и мне будет в помощь для моего ослабленного желудка, Олечка благодарю что напомнила!!!!!!!!!!!
С Новым годом, моя хорошая!!!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Среда, 01 Января 2025 г. 17:59ссылка
Пипетища
Исходное сообщение АннаФилатовна
Пипетища, обязательно повторю твой опыт варки овощного отвара-супчика, есть у меня в закромах некоторое количество разной зеленушки, надеюсь и мне будет в помощь для моего ослабленного желудка, Олечка благодарю что напомнила!!!!!!!!!!!
С Новым годом, моя хорошая!!!
АннаФилатовна, с Новым годом!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
ниссе   обратиться по имени Среда, 01 Января 2025 г. 18:13 (ссылка)
Пипетища, так вот оно, волшебное средство. Вкусное и полезное! И тётушки у тебя молодцы! И ты молодец, пусть больная, но в серьгах. Настоящая женщина!!!! Люблю и почитаю!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Среда, 01 Января 2025 г. 18:15ссылка
Пипетища
Исходное сообщение ниссе
Пипетища, так вот оно, волшебное средство. Вкусное и полезное! И тётушки у тебя молодцы! И ты молодец, пусть больная, но в серьгах. Настоящая женщина!!!! Люблю и почитаю!
ниссе, без серёг никак низзя! Хорошо, что и бусы были, я их даже дома ношу))))))))))))))))))
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
надежда_есть_надежда   обратиться по имени Среда, 01 Января 2025 г. 18:50 (ссылка)
с Новым Годом, здоровья тебе
а ты случайно не заразила своих родственников?!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Среда, 01 Января 2025 г. 18:57ссылка
Пипетища
Исходное сообщение надежда_есть_надежда
с Новым Годом, здоровья тебе
а ты случайно не заразила своих родственников?!
надежда_есть_надежда, вот вполне могла! Я их всех предупредила! Они сказали, чтобы я ехала. Ээх, теперь будущее покажет...
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Беата_2014   обратиться по имени Среда, 01 Января 2025 г. 20:31 (ссылка)
Пипетища, Оля, выздоравлива,с Новым годом и здоровья тебе, прям вот желаю от всей души! А расскажи ка, что за эффект салата волшебный, почему есть то не хочется после него, даже не можется?и какой именно салат с таким колдунством?
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Среда, 01 Января 2025 г. 23:17ссылка
Пипетища
Исходное сообщение Беата_2014
Пипетища, Оля, выздоравлива,с Новым годом и здоровья тебе, прям вот желаю от всей души! А расскажи ка, что за эффект салата волшебный, почему есть то не хочется после него, даже не можется?и какой именно салат с таким колдунством?
Беата_2014, спасибо! Рассказываю. После моего лечения в Сеченовке я подписалась на тамошних врачей, не всех, а некоторых. И вот одна опытная хирургиня еще год назад, перед тем Новым годом, написала, что колопроктологов новогодние застолья прямо пугают, потому что после них у врачей прибавляется работы. А всё из-за переедания. И она написала, что надо начинать праздничную трапезу с салата из зелёных листьев. Ну не только зелёных, там и розоватые есть, и всякие. Я обычно покупаю или такие смеси, или ванночки просто с листьями - рукколой, шпинатом (редко), каким-то ещё во Вкусвилле. Или просто салат какой-нибудь покупаю, вот Романо, к примеру. Всё это порезать, чуть посолить, можно добавить всяких свежих помидорок или огурчиков, сбрызнуть лимоном и маслом. НУ просто для вкуса что-нибудь добавить. И поставить большую миску на стол. И вот что я заметила: приходим, садимся почему-то всегда голодные, и на первое вот этот зелёный салат подаём. И то ли листья в желудке как-то разбухают, то ли ещё что - уже другого невозможно много съесть. Или всё-таки за праздничным столом едим не спеша, часто запивая минералкой или морсами. Вот вчера, за новогодним столом, после этого зелёного салата сестра всем положила свой оливье с натуральными крабами, шикарный совершенно салат - это был гвоздь стола. Его съели по небольшой тарелочке - и всё! Я только в обед смогла овощного отвара поесть (попить))))))
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 02 Января 2025 г. 14:34ссылка
Разира
Обалдеть, с крабами .. Ммм
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Андромеда-1   обратиться по имени Среда, 01 Января 2025 г. 21:04 (ссылка)
Пипетища, с новым годом! Выздоравливайте скорее!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Среда, 01 Января 2025 г. 23:18ссылка
Пипетища
Исходное сообщение Андромеда-1
Пипетища, с новым годом! Выздоравливайте скорее!
Андромеда-1, спасибо! И с Новым годом!)
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Atalie   обратиться по имени Четверг, 02 Января 2025 г. 00:19 (ссылка)
Юмористка. А я прочла и вспомниа, что маме своей вечно варила овощной супчик, особенно когда она болела в последние годы. И каждый день свежий. А для себя лениво. Тока на кашу геркулесовую по утрам меня хватает.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 02 Января 2025 г. 13:20ссылка
Пипетища
Исходное сообщение Atalie
Юмористка. А я прочла и вспомниа, что маме своей вечно варила овощной супчик, особенно когда она болела в последние годы. И каждый день свежий. А для себя лениво. Тока на кашу геркулесовую по утрам меня хватает.
Atalie, можно и из замороженных овощей, варится очень быстро, правда))
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Четверг, 02 Января 2025 г. 17:25ссылка
Atalie
Да, конечно, заморозка наше спасение. Но почти 20 лет назад овощная заморозка у меня еще так не была в ходу, я морозила блинчики, пироги всяческие, котлеты. На все местов там не было))
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
mng52   обратиться по имени Четверг, 02 Января 2025 г. 06:13 (ссылка)
с новым годом !
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 02 Января 2025 г. 13:19ссылка
Пипетища
Исходное сообщение mng52
с новым годом !
mng52, спасибо! С Новым годом!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
LLubacha   обратиться по имени Четверг, 02 Января 2025 г. 09:35 (ссылка)
Замечательно встретили Новый год.Еще и в серьгах))
Скорейшего тебе выздоровления.
Если не секрет марка черного чая. Не могу что-то найти приличного последнее время.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 02 Января 2025 г. 13:19ссылка
Пипетища
Исходное сообщение LLubacha
Замечательно встретили Новый год.Еще и в серьгах))
Скорейшего тебе выздоровления.
Если не секрет марка черного чая. Не могу что-то найти приличного последнее время.
LLubacha, Он такой, в новогодней жестяной коробке, крупнолистовой, без добавок. Я думаю, недешёвый. фирма Шелтон. А в обычной жизни я пью только Гринфилд черный без добавок. На другие чаи у меня аллергия, представляешь?
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Беата_2014   обратиться по имени Четверг, 02 Января 2025 г. 13:40 (ссылка)
Пипетища, спасибо, интересно , ещё и тем кто посоветовал. Я тоже это практикую,но по совету эндокринолога- все приемы пищи с клетчаткой, салатами зеленью, и никак иначе.А в Италии все
так едят, просто это традиция. Поэтому они все стройные, хотя паста у них почти каждый день,а суп минестроне едят в восемь вечера( свекровь моей подруги так его и готовит, на ночь)
Ответить С цитатой В цитатник
Разира   обратиться по имени Четверг, 02 Января 2025 г. 14:38 (ссылка)
Олечка, а у меня ноги болят с до нового года. Просто звездец.. И ничего е помогает. Мне кажется, как в детстве, когда ревматизм воспалился весной и осенью.
Выздоравливай, болеть плохо
Сам себе не рад
Ответить С цитатой В цитатник
Аноним   обратиться по имени Четверг, 02 Января 2025 г. 18:02 (ссылка)
Вот это мне и надо было! Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник    |    Не показывать комментарий
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте