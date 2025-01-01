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Овощной отвар - самое полезное для желудка
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Исходное сообщение АннаФилатовнаАннаФилатовна, с Новым годом!
Пипетища, обязательно повторю твой опыт варки овощного отвара-супчика, есть у меня в закромах некоторое количество разной зеленушки, надеюсь и мне будет в помощь для моего ослабленного желудка, Олечка благодарю что напомнила!!!!!!!!!!!
С Новым годом, моя хорошая!!!
Исходное сообщение ниссениссе, без серёг никак низзя! Хорошо, что и бусы были, я их даже дома ношу))))))))))))))))))
Пипетища, так вот оно, волшебное средство. Вкусное и полезное! И тётушки у тебя молодцы! И ты молодец, пусть больная, но в серьгах. Настоящая женщина!!!! Люблю и почитаю!
Исходное сообщение надежда_есть_надежданадежда_есть_надежда, вот вполне могла! Я их всех предупредила! Они сказали, чтобы я ехала. Ээх, теперь будущее покажет...
с Новым Годом, здоровья тебе
а ты случайно не заразила своих родственников?!
Исходное сообщение Беата_2014Беата_2014, спасибо! Рассказываю. После моего лечения в Сеченовке я подписалась на тамошних врачей, не всех, а некоторых. И вот одна опытная хирургиня еще год назад, перед тем Новым годом, написала, что колопроктологов новогодние застолья прямо пугают, потому что после них у врачей прибавляется работы. А всё из-за переедания. И она написала, что надо начинать праздничную трапезу с салата из зелёных листьев. Ну не только зелёных, там и розоватые есть, и всякие. Я обычно покупаю или такие смеси, или ванночки просто с листьями - рукколой, шпинатом (редко), каким-то ещё во Вкусвилле. Или просто салат какой-нибудь покупаю, вот Романо, к примеру. Всё это порезать, чуть посолить, можно добавить всяких свежих помидорок или огурчиков, сбрызнуть лимоном и маслом. НУ просто для вкуса что-нибудь добавить. И поставить большую миску на стол. И вот что я заметила: приходим, садимся почему-то всегда голодные, и на первое вот этот зелёный салат подаём. И то ли листья в желудке как-то разбухают, то ли ещё что - уже другого невозможно много съесть. Или всё-таки за праздничным столом едим не спеша, часто запивая минералкой или морсами. Вот вчера, за новогодним столом, после этого зелёного салата сестра всем положила свой оливье с натуральными крабами, шикарный совершенно салат - это был гвоздь стола. Его съели по небольшой тарелочке - и всё! Я только в обед смогла овощного отвара поесть (попить))))))
Пипетища, Оля, выздоравлива,с Новым годом и здоровья тебе, прям вот желаю от всей души! А расскажи ка, что за эффект салата волшебный, почему есть то не хочется после него, даже не можется?и какой именно салат с таким колдунством?
Исходное сообщение Андромеда-1Андромеда-1, спасибо! И с Новым годом!)
Пипетища, с новым годом! Выздоравливайте скорее!
Исходное сообщение AtalieAtalie, можно и из замороженных овощей, варится очень быстро, правда))
Юмористка. А я прочла и вспомниа, что маме своей вечно варила овощной супчик, особенно когда она болела в последние годы. И каждый день свежий. А для себя лениво. Тока на кашу геркулесовую по утрам меня хватает.
Исходное сообщение mng52mng52, спасибо! С Новым годом!
с новым годом !
Исходное сообщение LLubachaLLubacha, Он такой, в новогодней жестяной коробке, крупнолистовой, без добавок. Я думаю, недешёвый. фирма Шелтон. А в обычной жизни я пью только Гринфилд черный без добавок. На другие чаи у меня аллергия, представляешь?
Замечательно встретили Новый год.Еще и в серьгах))
Скорейшего тебе выздоровления.
Если не секрет марка черного чая. Не могу что-то найти приличного последнее время.
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