Маффины

Аромат свежеиспеченных вкусных кексов не оставит равнодушными никого из ваших близких. Они будут рады попить чайку с этими вкусняшками 🙂

При слове «кекс» у каждого человека в голове однозначно возникают ассоциации некоего сладкого блюда, начиненного изюмом, орехами либо другими подобными ингредиентами кондитерского назначения. Но кулинария, наука разнообразная и сегодня мы постряпаем так называемые закусочные кексы, которые для чаепития не предназначены. Их можно кушать как отдельное яство, либо вместе с первым...

Очень вкусные маффины. В приготовлении все просто и легко.

Не смотря на большое количество ингредиентов эти кексы готовятся просто. Вкус получается бомбический! Вы не пожалеете, что их приготовили!

Начинку можно выбрать любую, на ваш вкус и желание. Отличный вариант для вегетарианцев и для тех кто на диете. Идеально подойдёт как на завтрак, так и на ужин с горячим чаем или кофе.

Знаменитые американские десерты уже плотно вошли в нашу жизнь, ведь приготовить их достаточно просто, а вариантов украшений такое огромное количество, что десерт можно приурочить к любому празднованию. Что многие и делают капкейки служат украшением многих детских праздников, гендер пати да и просто корпоративных мероприятий.

Нежные и пышные кексы с кислинкой клюквы не оставит равнодушным всех, кто соберётся за столом.

Эти маффины отличный завтрак, сами подумайте, в них есть все вкусные элементы сметана, сливки, яйца, и самый основной ингредиент сыр. А еще, их легко готовить.

Готовим быстрый сытный завтрак маффины из картошечки

Осень только близится, а чудесной выпечки с ароматной тыквой хочется уже сейчас? Никто не запрещает вам побаловать себя нежными кексами с кусочками сочной оранжевой мякоти тыковки и нотками горького шоколада. Уже вкусно? Что ж, давайте не слушать, а готовить.

Печь вкусные маффины часто становится семейной традицией, их рецепты передаются от мамы к дочке, от бабушки к внучке. Настоящее везение, когда рецепт этой вкусной выпечки удачен. Мы представляем вам самые шоколадные маффины в мире. Они нежны и просто тают во рту, оставляя после себя шоколадное послевкусье…. м

Ягоды можно брать любые- вишню, клубнику, чернику, смородину.

Хотите впечатлить гостей и попробовать что-то новенькое в самый светлый праздник года? Тогда предлагаем вашему вниманию неординарный пасхальный кулич «Краффин», который поразит вас не только своими восхитительными вкусовыми качествами, но и изумительным внешним видом!

Быстрый рецепт самых вкусных банановых маффин с шоколадом.

Более сильный огонь в начале выпекания приводит к максимальному подъему кексов.

Вы можете использовать как базовый рецепт. Овощи можно использовать любые, равно как и колбасу заменить на мясо, индейку или копченую колбаску

Милые кексы с ягодами клубники внутри – это замечательный десерт для пикника, детского дня рождения или просто хорошего дня. Готовятся легко и быстро, а съедаются еще быстрее

Ярко-розовые кексы, усеяны вишней и покрытые глазурью веселое и праздничное угощение. Десерт всегда можно преподнести на вечеринке. Либо просто приготовить, для тех, кто хочет чего-то сладкого.

Предлагаю Вам рецепт вкуснейших маффинов. Рецепт очень простой, а маффины получаются вкусными, легкими и никого не оставят равнодушным. Их можно приготовить на праздничный стол или просто к чаю на будничный вечер.

Маффины-любимая детская сладость. Слегка упругий,твёрдый снаружи, мягкий, нежный внутри. Эта простая сладость никого не оставит равнодушным!

В одном из своих предыдущих рецептов я готовила кунжутное молоко. После него остается такое же количество кунжута, как было использовано для рецепта. С такого кунжута можно приготовить пасту тахини. Но я решила попробовать его высушить и перемолоть в муку. Сушила кунжут в несколько приемов на горячей сковороде без масла, до...

Лето –время чудесных и сочных ягод – клубники и черешни. Они, конечно прекрасны сами по себе. Но все-таки они заслуживают, чтоб б сними приготовить какое-нибудь интересное блюдо. Предлагаю очень вкусные и полезные кексы из творога и красавицы-черешни

Нежные, воздушные, просто тающие во рту, с легкой кислинкой – такие кексы можно дать ребенку в школу, или утром съесть с кофе или чаем. Они очень легко готовятся и не требуют никаких специальных навыков. С ними может справится даже начинающая хозяйка.

Натуральный заварной белковый крем на основе желатина очень полезный, нежный и вкусный, сделанный только из натуральных ингредиентов.

Банни кексы являются идеальным десертом на Пасху и восхитительным способом приветствовать весну. Они требуют минимальных усилий, и если вы хотите сделать это проще, вы можете использовать купленные в магазине кексы и просто добавить уши кролика. Чтобы сделать его еще более симпатичным, вы также можете добавить немного шоколадной стружки для носа. Эти кроличьи кексы...

Легкий в приготовлении и быстрый рецепт мягких и вкусных кексов. Подойдет для любого события, как для шикарной вечеринки, званого ужина или обеда, так и для скромного вечера с любимыми людьми. Можно добавлять любые начинки на Ваш вкус, а крем-чиз сверху достаточно плотной и твердой консистенции чтобы держать форму, по желанию...

Легчайший рецепт нежных кексов, в отличии от всех стандартных рецептов в составе нет пшеничной муки, сахара, молока и всех остальных вредностей. Я использовала немного творога, но можно и без него обойтись, добавьте изюм, точно не пожалеете. Кефир у меня это обычное прокисшее молоко и к тому же не домашнее,...

Если нет под рукой комбайна, миксера или другого кухонного агрегата, такие простые в приготовлении кексы украсят чаепитие в любой семье.

Картофельно-мясные маффины это один из вариантов подачи мяса по-французски. Но всё же, хочется отметить, что приготовления уже и в меньшем количестве, и в другой форме несколько изменяет вкус. Поэтому в конечном результате у нас получается новое блюдо, но из привычных компонентов.

Приготовление этих мини-кексиков не требует много времени и сил, к тому же позволяет проявить фантазию в выборе начинки, но даже если ничего подходящего для этой роли в холодильнике нет, то и без нее маффины вкусны и способны порадовать сладкоежек

Практически каждый день под вечер хочется чего-то сладенького и вредненького на ночь. Но сдерживать себя не всегда получается, вот тогда на помощь приглянулся отличный рецепт ПП кексов. Предлагаю рецепт как базу к дальнейшему кулинарному творчеству. Можно добавить кусочки шоколада в тесто и получится фондан шоколадный, или вишню, хорошо сочетаться будет...

Очень простой рецепт, кексы порадуют и сладкоежек и любителей здорового питания, детям и взрослым

Кексы можно готовить на любой праздник. Это вкусно, быстро и универсально можно испечь с любой начинкой, ягодами или фруктами. Тесто жидкое, разливается по разным формам. Выпекается быстро.

Хочется чего-то сладкого, но не заморачиваться с долгим вымешиванием теста и выпечкой? Можно быстро и просто смешать несколько ингредиентов, добавить любимую начинку и испечь «на скорую» кексик к кофе прямо в микроволновке! В данном рецепте в качестве наполнителя мы используем свежие яблоки, также можно взять изюм, курагу, орехи, любимые ягоды.

Маффины — маленькие кексы — делают в основном сладкими. Но совершенно замечательная и полезная выпечка получается из овощей. Например, можно испечь овощные маффины с сыром.

Осень пора яркой, вкусной и полезной тыквы. Очень универсальный продукт, можно использовать в любых блюдах и разных комбинациях. Хочу поделится очень воздушным рецептом из тыквы и творога. Самое главное, этот десерт можно есть в любом количестве, он не придаст лишних объемов фигуре, а дети в таком исполнении даже и...

Я как и многие люблю последить за своей фигурой и питанием. Но бывают моменты, особенно ночью перед сном, что ну никак без вкусненького не заснуть. Тогда на помощь придет этот супер быстрый рeцeпт ПП кекса «Ночной каприз». Название Вы уже поняли, почему такое у него. Но для тех, кому не...

Хрустящие маффины с жидкой начинкой из шоколада и малины подойдут как для праздничного стола так и для домашнего чаепития.

Кексы по этому рецепту получаются ну очень-очень вкусные, а готовятся быстрее не бывает!

Любители итальянской кухни по дастоинству оценят это блюдо. Прекрасно подойдет для прздничного стола и в качестве ежедневноно блюда.

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