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Маффины - маленькие кексики с сюрпризами (рецепт)

Вторник, 22 Февраля 2022 г. 19:41 + в цитатник

Маффины

Маффины

Лимонные кексы с овсянкой - рецепт с фото

 

Аромат свежеиспеченных вкусных кексов не оставит равнодушными никого из ваших близких. Они будут рады попить чайку с этими вкусняшками 🙂


Пикантные несладкие кексы с колбасой и горошком - рецепт с фото

 

При слове «кекс» у каждого человека в голове однозначно возникают ассоциации некоего сладкого блюда, начиненного изюмом, орехами либо другими подобными ингредиентами кондитерского назначения. Но кулинария, наука разнообразная и сегодня мы постряпаем так называемые закусочные кексы, которые для чаепития не предназначены. Их можно кушать как отдельное яство, либо вместе с первым...


Маффины с беконом, сыром и перепелиным яйцом - рецепт с фото

 

Очень вкусные маффины. В приготовлении все просто и легко.


Лимонные маффины с черникой - рецепт с фото

 

Не смотря на большое количество ингредиентов эти кексы готовятся просто. Вкус получается бомбический! Вы не пожалеете, что их приготовили!


Банановые кексы с овсянкой и орешками - рецепт с фото

 

Начинку можно выбрать любую, на ваш вкус и желание. Отличный вариант для вегетарианцев и для тех кто на диете. Идеально подойдёт как на завтрак, так и на ужин с горячим чаем или кофе.


Капкейки с нежным сырным кремом - рецепт с фото

 

Знаменитые американские десерты уже плотно вошли в нашу жизнь, ведь приготовить их достаточно просто, а вариантов украшений такое огромное количество, что десерт можно приурочить к любому празднованию. Что многие и делают капкейки служат украшением многих детских праздников, гендер пати да и просто корпоративных мероприятий.


Кексы с клюквой и глазурью - рецепт с фото

 

Нежные и пышные кексы с кислинкой клюквы не оставит равнодушным всех, кто соберётся за столом.


Сырные маффины - рецепт с фото

 

Эти маффины отличный завтрак, сами подумайте, в них есть все вкусные элементы сметана, сливки, яйца, и самый основной ингредиент сыр. А еще, их легко готовить.


Маффины из картофеля с курицей и сыром - рецепт с фото

 

Готовим быстрый сытный завтрак маффины из картошечки


Кексы с кусочками тыквы и шоколада - рецепт с фото

 

Осень только близится, а чудесной выпечки с ароматной тыквой хочется уже сейчас? Никто не запрещает вам побаловать себя нежными кексами с кусочками сочной оранжевой мякоти тыковки и нотками горького шоколада. Уже вкусно? Что ж, давайте не слушать, а готовить.


Шоколадные маффины - рецепт с фото

 

Печь вкусные маффины часто становится семейной традицией, их рецепты передаются от мамы к дочке, от бабушки к внучке. Настоящее везение, когда рецепт этой вкусной выпечки удачен. Мы представляем вам самые шоколадные маффины в мире. Они нежны и просто тают во рту, оставляя после себя шоколадное послевкусье…. м


Маффины с ягодами - рецепт с фото

 

  Ягоды можно брать любые- вишню, клубнику, чернику, смородину.


Пасхальный Краффин - рецепт с фото

 

Хотите впечатлить гостей и попробовать что-то новенькое в самый светлый праздник года? Тогда предлагаем вашему вниманию неординарный пасхальный кулич «Краффин», который поразит вас не только своими восхитительными вкусовыми качествами, но и изумительным внешним видом!


Банановые маффины с шоколадом и орехами - рецепт с фото

 

Быстрый рецепт самых вкусных банановых маффин с шоколадом.


Шоколадно-протеиновые маффины - рецепт с фото

 

Более сильный огонь в начале выпекания приводит к максимальному подъему кексов.


Маффины из картофеля с колбаской и овощами - рецепт с фото

 

Вы можете использовать как базовый рецепт. Овощи можно использовать любые, равно как и колбасу заменить на мясо, индейку или копченую колбаску


Кексы с клубникой - рецепт с фото

 

Милые кексы с ягодами клубники внутри – это замечательный десерт для пикника, детского дня рождения или просто хорошего дня. Готовятся легко и быстро, а съедаются еще быстрее


Американские вишнёвые кексы (маффины) - рецепт с фото

 

Ярко-розовые кексы, усеяны вишней и покрытые глазурью веселое и праздничное угощение. Десерт всегда можно преподнести на вечеринке. Либо просто приготовить, для тех, кто хочет чего-то сладкого.


Маффины (кексики) на кефире - рецепт с фото

 

Предлагаю Вам рецепт вкуснейших маффинов. Рецепт очень простой, а маффины получаются вкусными, легкими и никого не оставят равнодушным. Их можно приготовить на праздничный стол или просто к чаю на будничный вечер.


Шоколадный маффин рецепт - рецепт с фото

 

Маффины-любимая детская сладость. Слегка упругий,твёрдый снаружи, мягкий, нежный внутри. Эта простая сладость никого не оставит равнодушным!


Кунжутные кексы - рецепт с фото

 

В одном из своих предыдущих рецептов я готовила кунжутное молоко. После него остается такое же количество кунжута, как было использовано для рецепта. С такого кунжута можно приготовить пасту тахини. Но я решила попробовать его высушить и перемолоть в муку. Сушила кунжут в несколько приемов на горячей сковороде без масла, до...


Творожные кексы с черешней - рецепт с фото

 

Лето –время чудесных и сочных ягод – клубники и черешни. Они, конечно прекрасны сами по себе. Но все-таки они заслуживают, чтоб б сними приготовить какое-нибудь интересное блюдо. Предлагаю очень вкусные и полезные кексы из творога и красавицы-черешни


Кексы с крыжовником на кефире - рецепт с фото

 

Нежные, воздушные, просто тающие во рту, с легкой кислинкой – такие кексы можно дать ребенку в школу, или утром съесть с кофе или чаем. Они очень легко готовятся и не требуют никаких специальных навыков. С ними может справится даже начинающая хозяйка.


Белково-заварной крем на основе желатина с яблоком - рецепт с фото

 

Натуральный заварной белковый крем на основе желатина очень полезный, нежный и вкусный, сделанный только из натуральных ингредиентов.


Кексы «зайчики» (идея оформления) - рецепт с фото

 

Банни кексы являются идеальным десертом на Пасху и восхитительным способом приветствовать весну. Они требуют минимальных усилий, и если вы хотите сделать это проще, вы можете использовать купленные в магазине кексы и просто добавить уши кролика. Чтобы сделать его еще более симпатичным, вы также можете добавить немного шоколадной стружки для носа. Эти кроличьи кексы...


Кексы с маком и орешками, а сверху с крем-чизом - рецепт с фото

 

Легкий в приготовлении и быстрый рецепт мягких и вкусных кексов. Подойдет для любого события, как для шикарной вечеринки, званого ужина или обеда, так и для скромного вечера с любимыми людьми. Можно добавлять любые начинки на Ваш вкус, а крем-чиз сверху достаточно плотной и твердой консистенции чтобы держать форму, по желанию...


Полезные кексы на твороге и кефире из кукурузной муки - рецепт с фото

 

Легчайший рецепт нежных кексов, в отличии от всех стандартных рецептов в составе нет пшеничной муки, сахара, молока и всех остальных вредностей. Я использовала немного творога, но можно и без него обойтись, добавьте изюм, точно не пожалеете. Кефир у меня это обычное прокисшее молоко и к тому же не домашнее,...


Апельсиновые кексы с ароматом ванили - рецепт с фото

 

Если нет под рукой комбайна, миксера или другого кухонного агрегата, такие простые в приготовлении кексы украсят чаепитие в любой семье.


Картофельно-мясные маффины - рецепт с фото

 

Картофельно-мясные маффины это один из вариантов подачи мяса по-французски. Но всё же, хочется отметить, что приготовления уже и в меньшем количестве, и в другой форме несколько изменяет вкус. Поэтому в конечном результате у нас получается новое блюдо, но из привычных компонентов.


Маффины с сушеной черникой - рецепт с фото

 

Приготовление этих мини-кексиков не требует много времени и сил, к тому же позволяет проявить фантазию в выборе начинки, но даже если ничего подходящего для этой роли в холодильнике нет, то и без нее маффины вкусны и способны порадовать сладкоежек


Шоколадные маффины без сахара с бананом - рецепт с фото

 

Практически каждый день под вечер хочется чего-то сладенького и вредненького на ночь. Но сдерживать себя не всегда получается, вот тогда на помощь приглянулся отличный рецепт ПП кексов. Предлагаю рецепт как базу к дальнейшему кулинарному творчеству. Можно добавить кусочки шоколада в тесто и получится фондан шоколадный, или вишню, хорошо сочетаться будет...


Кексы с творожной начинкой - рецепт с фото

 

Очень простой рецепт, кексы порадуют и сладкоежек и любителей здорового питания, детям и взрослым


Кексы с вареньем - рецепт с фото

 

Кексы можно готовить на любой праздник. Это вкусно, быстро и универсально можно испечь с любой начинкой, ягодами или фруктами. Тесто жидкое, разливается по разным формам. Выпекается быстро.


Быстрые кексы в микроволновке с яблоками и шоколадом - рецепт с фото

 

Хочется чего-то сладкого, но не заморачиваться с долгим вымешиванием теста и выпечкой? Можно быстро и просто смешать несколько ингредиентов, добавить любимую начинку и испечь «на скорую» кексик к кофе прямо в микроволновке! В данном рецепте в качестве наполнителя мы используем свежие яблоки, также можно взять изюм, курагу, орехи, любимые ягоды.


Кабачковые маффины с картофелем и сыром - рецепт с фото

 

Маффины — маленькие кексы — делают в основном сладкими. Но совершенно замечательная и полезная выпечка получается из овощей. Например, можно испечь овощные маффины с сыром.


ПП суфле из тыквы и творога - рецепт с фото

 

Осень пора яркой, вкусной и полезной тыквы. Очень универсальный продукт, можно использовать в любых блюдах и разных комбинациях. Хочу поделится очень воздушным рецептом из тыквы и творога. Самое главное, этот десерт можно есть в любом количестве, он не придаст лишних объемов фигуре, а дети в таком исполнении даже и...


ПП кекс без сахара и муки «Ночной каприз» - рецепт с фото

 

Я как и многие люблю последить за своей фигурой и питанием. Но бывают моменты, особенно ночью перед сном, что ну никак без вкусненького не заснуть. Тогда на помощь придет этот супер быстрый рeцeпт ПП кекса «Ночной каприз». Название Вы уже поняли, почему такое у него. Но для тех, кому не...


Хрустящие шоколадные маффины «Малиновый восторг» - рецепт с фото

 

Хрустящие маффины с жидкой начинкой из шоколада и малины подойдут как для праздничного стола так и для домашнего чаепития.


Шоколадный кекс в микроволновке за 3 минуты - рецепт с фото

 

Кексы по этому рецепту получаются ну очень-очень вкусные, а готовятся быстрее не бывает!


Маффины с горошком и прошутто - рецепт с фото

 

Любители итальянской кухни по дастоинству оценят это блюдо. Прекрасно подойдет для прздничного стола и в качестве ежедневноно блюда.


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Рубрики:  Выпечка
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Процитировано 17 раз
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Татьяна_Саксонова   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 08:56 (ссылка)
Как много всего !!!
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Radeia   обратиться по имени Среда, 23 Февраля 2022 г. 15:44 (ссылка)
Благодарю, очень интересные рецепты!
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