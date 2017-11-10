Свиная рулька

Думаю можно использовать и консервированный ананас

Свиную рульку, как правило, многие домохозяйки используют для приготовления холодца. Но, если вы запечете рульку в соусе – это будет очень сытное блюдо. Однако для любителей постных блюд это окажется явным перебором калорий. А потому, после приготовления, весь жир и кожу срезаем и оставляем только мясо. Важно! Если вы срежете...

Рулька свиная представляет собой часть окорока, который наиболее близко прилегает к коленному суставу. Существует множество рецептов приготовления блюд из рульки. Для вторых блюд наиболее часто используют рульку от задних ног, так как она является более мясистой. Ингредиенты для приготовления запеченной свиной рульки Рулька крупная от задней ножки – примерно 1,5...

Рульку мне в рот! И бутылку пива! Хо-хо-хо

Когда не знаешь куда применить рульку этот рецепт придёт на выручку. Простой в приготовлении и вкусненький.

Свиную рульку можно приготовить по-разному на праздничный стол. Можно сварить в холодце, закоптить или приготовить рулет. Я сегодня предлагаю простой рецепт на ужин.

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