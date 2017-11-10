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Свиная рулька - рецепт для особого дня!

Пятница, 27 Ноября 2020 г. 09:39 + в цитатник

Свиная рулька

Свиная рулька

Рулька, запеченная с ананасом в глазури - рецепт с фото

 

Думаю можно использовать и консервированный ананас


Запеченная свиная рулька с сметанно-горчичном соусе с кукурузой - рецепт с фото

 

Свиную рульку, как правило, многие домохозяйки используют для приготовления холодца. Но, если вы запечете рульку в соусе – это будет очень сытное блюдо. Однако для любителей постных блюд это окажется явным перебором калорий. А потому, после приготовления, весь жир и кожу срезаем и оставляем только мясо. Важно! Если вы срежете...


Рулька свиная, запеченная с картофелем - рецепт с фото

 

Рулька свиная представляет собой часть окорока, который наиболее близко прилегает к коленному суставу. Существует множество рецептов приготовления блюд из рульки. Для вторых блюд наиболее часто используют рульку от задних ног, так как она является более мясистой. Ингредиенты для приготовления запеченной свиной рульки Рулька крупная от задней ножки – примерно 1,5...


Рулька по Чешски или Вепрево колено - рецепт с фото

 

Рульку мне в рот! И бутылку пива! Хо-хо-хо


Рулька, запечённая в рукаве - рецепт с фото

 

Когда не знаешь куда применить рульку этот рецепт придёт на выручку. Простой в приготовлении и вкусненький.


Свиная рулька - рецепт с фото

 

Свиную рульку можно приготовить по-разному на праздничный стол. Можно сварить в холодце, закоптить или приготовить рулет. Я сегодня предлагаю простой рецепт на ужин.


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Рубрики:  Вторые блюда
Метки:  

Процитировано 28 раз
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valentina_ishenko   обратиться по имени Суббота, 28 Ноября 2020 г. 18:30 (ссылка)
Благодарю!
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Tanushka46   обратиться по имени Суббота, 28 Ноября 2020 г. 23:30 (ссылка)
Сколько живу,столько удивляюсь - ну что хорошего в свиной рульке? Гора костей и немного мяса.Особенно смешно,когда пишут "Приготовили рульку и ели всей семьей".Чем наелись то?
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