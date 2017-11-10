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Создан: 10.11.2017
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Фаршированные помидоры - диетические рецепты

Пятница, 02 Октября 2020 г. 09:43 + в цитатник

Фаршированные помидоры

<span>Фаршированные помидоры</span>

Яичница в томате запеченная - рецепт с фото

 

Завтрак по праву считается самым правильным временем для приема пищи, потому он должен всегда быть, а также должен быть сытным и вкусным, чтобы потом весь день настроение было прекрасное, а самочувствие бодрое. Предлагаю приготовить утром завтрак, который не только вкусен и полезен, но еще эстетически порадует глаз. Приготовим яичницу в...


Помидоры, фаршированные булгуром и свининой с петрушкой - рецепт с фото

 

Вкусное, полезное и очень простое блюдо из помидоров, булгура и свинины. А если запекать в микроволновке, а не в духовке, то и еще о очень быстрое в приготовлении


Запеченные помидоры, фаршированные индейкой и сыром - рецепт с фото

 

Обязательно попробуйте этот рецепт запеченных помидоров с сыром и фаршем индейки. В нем есть все, что нужно для правильного питания и ничего лишнего


Помидоры, фаршированные рисом и килькой в томате - рецепт с фото

 

Простое и дешевое блюдо из помидоров и кильки в томате – сытное, готовится быстро и очень вкусное. Если помидоры большие, такие как у меня, то одним помидоров можно смело наесться. Я запекла помидор в микроволновой печи – так намного быстрее, но можно, конечно, и в духовке, тогда время корректируйте


Помидоры, фаршированные фетой с зеленью - рецепт с фото

 

Очень простая закуска из помидоров-сливок, фаршированных фетой и зеленью. Будет красиво смотреться на любом праздничном столе. Фет можно заменить нежирным творогом, тогда блюдо будет еще и низкокалорийным


Оригинальная закуска из запеченных помидоров творожной начинкой - рецепт с фото

 

Для приготовления такой закуски рекомендуется выбирать помидоры небольшого размера с плотными стенками, а также домашний творог. Ингредиенты: – домашний творог средней жирности (280 г); – свежие помидоры не очень крупные (десять штук); – пищевая соль ароматизированная (по вкусу); – гималайская соль пищевая (по вкусу); – зеленый лук (26 г); –...


Фаршированные соленые помидоры на зиму - рецепт с фото

 

Вкусные фаршированные помидоры прекрасная реализация полузрелых помидоров на грядке.


Помидоры с рисовым салатом из овощей и ветчины - рецепт с фото

 

Совет: вы можете горошек, кукурузу заменить отварной морковью, а колбасу/ветчину вареной курицей или грибами.


Армянчики – маринованные помидоры - рецепт с фото

 

Для любителей остренького эта холодная закуска настоящая находка. Готовится быстро – сутки, чтобы помидоры напитались специями и просолились. Отлично подходит в качестве дополнительного блюда к различным гарнирам.


Помидоры, фаршированные рисом и яйцом - рецепт с фото

 

Простая и непритязательная закуска.


Фаршированный помидор салатом из тунца с сельдереем - рецепт с фото

 

Фаршированный помидор салатом из тунца и сельдерея – вроде обычный салат, но с интересной подачей. Таким салатом вы точно удивите своих гостей. Так же, этот салат может подаваться на тосте в качестве закуски или без помидор, на большой тарелке на подушке из салата микс. Помидорками такой салат можно украсить по...


Закуска – фаршированные овощи с сыром и колбаской - рецепт с фото

 

Даже привычные фаршированные овощи могут превратиться в необычную и привлекательную закуску. Нужно всего лишь приложить немного фантазии.


Помидоры, фаршированные лососем - рецепт с фото

 

Эти фаршированные помидоры придутся всем гостям по вкусу, так что смело их можно готовить к праздничному застолью. Кроме того, много продуктов не потребуется, как и свободного времени.


Фаршированные помидоры с авокадо и сыром - рецепт с фото

 

Превосходная холодная закуска из помидор с авокадо, сыром и соусом песто. Выглядит очень оригинально, а приготовить, довольно таки, просто.


Фаршированные помидоры с тунцом и сыром - рецепт с фото

 

Когда я готовлю, я выбираю рецепты не только питательные и вкусные, но легко приготавливаемые, не требующие особых заморочек.


Фаршированные баклажаны, перец и помидоры - рецепт с фото

 

Знакомьтесь с моим рецептом. Количество ингредиентов рассчитано на 4-6 порций.


Закуска из авокадо с яйцом и помидором - рецепт с фото

 

Закуска на скорую руку. Идеальна по своей простоте с минимальным количеством калорий.


Фаршированные помидоры черри с творожным сыром - рецепт с фото

 

 


Помидоры, фаршированные грибами и кольраби - рецепт с фото

 

 


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Рубрики:  Закуски
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