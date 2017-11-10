Фаршированные помидоры

Завтрак по праву считается самым правильным временем для приема пищи, потому он должен всегда быть, а также должен быть сытным и вкусным, чтобы потом весь день настроение было прекрасное, а самочувствие бодрое. Предлагаю приготовить утром завтрак, который не только вкусен и полезен, но еще эстетически порадует глаз. Приготовим яичницу в...

Вкусное, полезное и очень простое блюдо из помидоров, булгура и свинины. А если запекать в микроволновке, а не в духовке, то и еще о очень быстрое в приготовлении

Обязательно попробуйте этот рецепт запеченных помидоров с сыром и фаршем индейки. В нем есть все, что нужно для правильного питания и ничего лишнего

Простое и дешевое блюдо из помидоров и кильки в томате – сытное, готовится быстро и очень вкусное. Если помидоры большие, такие как у меня, то одним помидоров можно смело наесться. Я запекла помидор в микроволновой печи – так намного быстрее, но можно, конечно, и в духовке, тогда время корректируйте

Очень простая закуска из помидоров-сливок, фаршированных фетой и зеленью. Будет красиво смотреться на любом праздничном столе. Фет можно заменить нежирным творогом, тогда блюдо будет еще и низкокалорийным

Для приготовления такой закуски рекомендуется выбирать помидоры небольшого размера с плотными стенками, а также домашний творог. Ингредиенты: – домашний творог средней жирности (280 г); – свежие помидоры не очень крупные (десять штук); – пищевая соль ароматизированная (по вкусу); – гималайская соль пищевая (по вкусу); – зеленый лук (26 г); –...

Вкусные фаршированные помидоры прекрасная реализация полузрелых помидоров на грядке.

Совет: вы можете горошек, кукурузу заменить отварной морковью, а колбасу/ветчину вареной курицей или грибами.

Для любителей остренького эта холодная закуска настоящая находка. Готовится быстро – сутки, чтобы помидоры напитались специями и просолились. Отлично подходит в качестве дополнительного блюда к различным гарнирам.

Простая и непритязательная закуска.

Фаршированный помидор салатом из тунца и сельдерея – вроде обычный салат, но с интересной подачей. Таким салатом вы точно удивите своих гостей. Так же, этот салат может подаваться на тосте в качестве закуски или без помидор, на большой тарелке на подушке из салата микс. Помидорками такой салат можно украсить по...

Даже привычные фаршированные овощи могут превратиться в необычную и привлекательную закуску. Нужно всего лишь приложить немного фантазии.

Эти фаршированные помидоры придутся всем гостям по вкусу, так что смело их можно готовить к праздничному застолью. Кроме того, много продуктов не потребуется, как и свободного времени.

Превосходная холодная закуска из помидор с авокадо, сыром и соусом песто. Выглядит очень оригинально, а приготовить, довольно таки, просто.

Когда я готовлю, я выбираю рецепты не только питательные и вкусные, но легко приготавливаемые, не требующие особых заморочек.

Знакомьтесь с моим рецептом. Количество ингредиентов рассчитано на 4-6 порций.

Закуска на скорую руку. Идеальна по своей простоте с минимальным количеством калорий.

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