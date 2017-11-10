Кофе

Это ледяной капучино покорит Вас. Очень легко приготовить и очень вкусно!

Для приготовления утреннего напитка вам потребуется обычный растворимый кофе. Мы дополним его бананом, молоком, кубиками льда. На выходе латте получается очень вкусным, мы уверены, что охлажденный банановый латте обязательно найдет своих почитателей. Для рецепта потребуется блендер.

Приготовим сегодня пряничный латте. Такие специи как кориандр, корица, кардамон, имбирь, мускатный орех,немного гвоздики, бадьяна и душистого перца откроют вам новые вкусы в напитке! для любителей, также добавляем ваниль. Это волшебно!

Данное количество ингредиентов рассчитано на турку объемом 150 – 200 мл (вы можете регулировать все по своему вкусу) Время приготовления ванильного кофе – 3 минуты.

Семена чиа содержат кальций, омега-3 и антиоксиданты – неудивительно, что они такие суперские! Попробуйте приготовить с чиа кофе

Чашка кофе с утра действительно очень бодрит. Но если вы хотите не просто бодрого утра, но и приподнятого настроения, приготовьте этот прекрасный напиток по данному рецепту.

Этот рецепт приготовления кофе понравится любителям острых ощущений. К тому же, в состав напитка входят такие специи, которые и иммунитет повышают, и подбодрят в хмурое зимнее или осеннее утро, и согреют после дождя.

Кофе по-карибски – это наваристый, интенсивный и вкусный напиток с темным ромом. Такой кофе подойдет для холодного зимнего утра в воскресенье, когда хочется согреться и не надо никуда спешить. Перед добавлением рома, напиток нужно немного остудить, чтобы сохранить алкоголь в напитке. Если же вы хотите, чтобы кофе сохранил только аромат...

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