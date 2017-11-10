Записи Друзья Комментарии
photorecept
Аватар photorecept

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в photorecept

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.11.2017
Записей: 1997
Комментариев: 2503
Написано: 4556



Кофе - наваристый, интенсивный и вкусный напиток (рецепты)

Пятница, 11 Сентября 2020 г. 12:06 + в цитатник

Кофе

Кофе

Легкий холодный кофе - рецепт с фото

 

Это ледяной капучино покорит Вас. Очень легко приготовить и очень вкусно!


Охлажденный банановый латте - рецепт с фото

 

Для приготовления утреннего напитка вам потребуется обычный растворимый кофе. Мы дополним его бананом, молоком, кубиками льда. На выходе латте получается очень вкусным, мы уверены, что охлажденный банановый латте обязательно найдет своих почитателей. Для рецепта потребуется блендер.


Пряничный латте - рецепт с фото

 

Приготовим сегодня пряничный латте. Такие специи как кориандр, корица, кардамон, имбирь, мускатный орех,немного гвоздики, бадьяна и душистого перца откроют вам новые вкусы в напитке! для любителей, также добавляем ваниль. Это волшебно!


Ванильный кофе - рецепт с фото

 

Данное количество ингредиентов рассчитано на турку объемом 150 – 200 мл (вы можете регулировать все по своему вкусу) Время приготовления ванильного кофе – 3 минуты.


Кофе-Пудинг с семенами чиа - рецепт с фото

 

Семена чиа содержат кальций, омега-3 и антиоксиданты – неудивительно, что они такие суперские! Попробуйте приготовить с чиа кофе


Вкусный авторский кофе - рецепт с фото

 

Чашка кофе с утра действительно очень бодрит. Но если вы хотите не просто бодрого утра, но и приподнятого настроения, приготовьте этот прекрасный напиток по данному рецепту.


Кофе любительский - рецепт с фото

 

Этот рецепт приготовления кофе понравится любителям острых ощущений. К тому же, в состав напитка входят такие специи, которые и иммунитет повышают, и подбодрят в хмурое зимнее или осеннее утро, и согреют после дождя.


Кофе по-карибски - рецепт с фото

 

Кофе по-карибски – это наваристый, интенсивный и вкусный напиток с темным ромом. Такой кофе подойдет для холодного зимнего утра в воскресенье, когда хочется согреться и не надо никуда спешить. Перед добавлением рома, напиток нужно немного остудить, чтобы сохранить алкоголь в напитке. Если же вы хотите, чтобы кофе сохранил только аромат...


Если понравились рецепты - добавьте эту запись в цитатник.


Наш дневник: photorecept

Рубрики:  Напитки
Метки:  

Процитировано 44 раз
Понравилось: 21 пользователям
Нравится



Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 11 Сентября 2020 г. 13:18 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте