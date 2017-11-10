Курица в маринаде

Этот рецепт настоящая находка для любителей наггетсов. Получаются неимоверно сочными, вкуснющими с хрустящей корочкой. Готовятся очень быстро, справится даже ребенок. Наггетсы будем готовить из куриного филе, а жарить в малом количестве масла. В качестве панировки используем только муку. Обязательно попробуйте!

Когда не возможности приготовить смачный куриный шашлык на природе, можно сделать его по нашему рецепту в духовке. Запеченные на противне кусочки курицы разнообразят будничное семейное меню. Кушанье из курицы подойдет и для праздничного застолья. Куриную тушку разделаем на порционные куски, замаринуем в луковой нарезке, дополненной майонезом, зернистой горчицей, молотыми специями,...

Нужен быстрый и легкий рецепт гриля сегодня вечером? Попробуйте этот рецепт! Он действительно один из лучших. Получается вкусно и можно накормить сразу несколько человек ))

Куриные бедра мы нарежем пополам, замаринуем, а потом отправим в духовку вместе с овощной смесью. На выходе куриные бедра получаются с привлекательной корочкой, а запеченная овощная смесь может «выступать» в качестве гарнира.

Курица очень просто готовится. Шашлыки получаются очень мягкие и сочные, панировка – хрустящая. Это блюдо подходит для любого случая, чтобы собраться вместе за столом. *Время указано без учета времени маринования.

Если вы любите крылышки и собираете молодежную вечеринку – этот рецепт для вас! Маринованные куриные крылышки, запеченные в духовке. Готовить просто, есть вкусно! Получаются очень вкусные куриные крылышки, покрытые густой глазурью терияки. Сочно, ароматно…мм-м. Подавать куриные крылышки в качестве закуски или с гарниром решать вам 😉

Восхитительные куриные бедрышки, запеченные в фольге в ароматном и пряном маринаде – с чесноком, имбирем, соевым соусом и кусочками помидоров

Кто любит ароматное, сочное, немного пикантное мясо? Рецепт именно для вас. Изюминкой блюда является кисло-сладкий маринад для куриных ножек. Готовиться он просто, ведь состоит всего из трех ингредиентов: меда, горчицы и лимонного сока. Прелесть этого рецепта заключается еще и в том, что с этим маринадом можно приготовить не только куриные...

Чудесная запеченная курица с восточными ароматами – прекрасное блюдо выходного дня

Японский маринад придаст неповторимый вкус любому виду мяса или рыбы. Маринад получается густым и прекрасно обволакивает продукт.

Что может быть вкуснее нежного и сочного куриного мяса, запеченного в духовке. Такое блюдо всегда является главным украшением праздничного стола. Не необязательно ждать праздника, чтобы его приготовить. Можно сделать это на выходных, когда времени немного больше и день уже станет настоящим праздником. Сегодняшняя курочка будет в медово-чесночном маринаде. Чеснок после...

Куриная грудка на гриле в лимонном маринаде – это сочное мясо и пикантная золотистая корочка. Оно напомнит вам об уютном летнем вечере у костра и порадует щедрым букетом вкусов и ароматов. Курочка, приготовленная по такому рецепту, получается невероятно нежной. К тому же, приготовление занимает всего 10 минут!

Сочные и аппетитные куриные голени с румяной корочкой – простое блюдо быстрого и легкого приготовления на любые случаи жизни. Ингредиентов нужно совсем немного, но результат точно удивит интересным сочетанием вкусов и ароматов.

Для приготовления бедер в духовке с зажаристой аппетитной корочкой нам сначала нужно будет замариновать их. В качестве ингредиентов для маринада будем использовать майонез и томатный соус. А дополнить вкус специальная приправа для готовки куриных блюд. Такой кулинарный вариант запекания куриных бедер в духовке является одновременно и простым, и экономичным, и...

Курица в духовке – это простой и универсальный вариант как для обычного ужина, так и для праздничного обеда. А правильно намаринованная, она может стать настоящим кулинарным шедевром. Курица, замаринованная в майонезном соусе, получается очень сочная, вкусная и нежная.

Пикантная куриная грудка с сыром, замаринованная в горчице с соевым соусом, готовится очень быстро. Маринад придает блюду интересный вкус. С горчицей куриная грудка не будет сухой, приобретет живой, насыщенный вкус. Она станет любимым основным блюдом всей семьи. Очень хорошо сочетается с рисом, картофельным или гороховым пюре, овощами, рисовой лапшой или...

Нежнейшая курочка, промаринованная в кефире с ароматными травами. И основное блюдо и гарнир в одной противне. Разлетается со стола в мгновение! Этот рецепт не оставит равнодушным даже отъявленного гурмана! Справится с ним даже ребенок, а результат получается восхитительный!

На самом деле, эту курицу-гриль очень легко приготовить. И я частенько готовлю ее на природе. А особенно вкусно ее подавать с овощным блюдом.

Мы предлагаем запечь картошку вместе с куриными бедрами в духовке. Рецепт состоит из двух этапов. Картофель сначала обжаривается на сковороде до румяной корочки, а затем уже выкладывается в форму для запекания вместе с куриными бедрами. Куриным бедрам также следует внимание. Мы их замаринуем в майонезе с добавлением измельченного чеснока и...

Цыпленок табака – каждому знакомое блюдо с детства. Пришло оно к нам из традиций грузинской кухни. Само название “табака” происходит от слова “tapaka”, что в переводе с языка грузин означает сковорода (термин относится к одной из ее разновидностей). Tapaka – специальная посуда для жарки, оснащенная крышкой с прессом. “Цыпленок табака”...

Блюда из курицы довольно часто появляются на наших столах и хочется разнообразить их. Предлагаем вам попробовать куриные бедрышки с итальянским соусом из базилика и кедровых орешков. Соус песто сделает мясо курицы ароматным и мягким. Замаринованные в соусе бедрышки запекаются в духовом шкафу.

Ароматные куриные грудки, маринованные в соевом соусе — простое блюдо, которое может быть дополнено рисом, картофельным пюре, картошкой по-деревенски, гречкой и любым другим гарниром. Способов приготовления мяса курицы множество. Соевый соус придает блюду выражено соленый привкус и делает её сочной, горчичный соус, используемый в моем рецепте, позволяет сделать кисло-сладкий акцент...

Как только не запекали курицу! Многочисленных вариантов приготовления курицы разнообразными способами не перечесть. Как выбрать наиболее подходящий способ, что бы курица получилась сочной, нежной и в тоже время поджаристой? Ответ простой. Классика всегда побеждает, даже если речь идет о кулинарии. Да, да, классический рецепт приготовления курицы в духовке существует. Блюда...

Чахохбили – это одна из изюминок грузинской кухни. Кусочки курицы пропитываются ароматной и пикантной заправкой, все вкусы отлично сочетаются друг с другом. Весь вкус блюда заключается в ароматной подливке, специях и травах – хмели-сунели, острый перец, паприка, кинза и петрушка. По желанию, в готовое блюдо можно добавить измельченную зелень базилика....

Из куриных бедрышек можно приготовить много разнообразных блюд. Куриную тушку можно просто отварить, пожарить на сковороде, потушить с другими ингредиентами (овощами, например) или запечь в духовом шкафу. Предлагаем вам пополнить копилку рецептов из куриных бедрышек еще одним способом их приготовления. Давайте сначала замаринуем куриные бедрышки в сметане, а затем запечем...

Мои домочадцы просто обожают курицу. Поэтому мы ее часто готовим. Но ведь одно и тоже блюдо приедается, если его есть постоянно, даже если оно самое любимое. Поэтому я каждый раз пытаюсь приготовить новый маринад, взять другие специи, чтобы любимое блюдо имело разный вкус. Сегодня у нас медово-горчичный маринад

Курочка, настоянная в маринаде, всегда получается великолепной, с хрустящей и сочной корочкой. По этому несложному рецепту у нас получится очень вкусное мясо к любому гарниру.

Для приготовления нашего блюда нам потребуется целая тушка курицы, майонез, горчица, специи и соль. Чтобы замариновать курицу, много времени не надо. Это мясо очень быстро впитывает любой маринад. Достаточно дать ее пару минут постоять в нем, и вкус будет великолепный. Для этого можно использовать любые ингредиенты, конечно, нужно учитывать их...

Куриная грудка в винном маринаде – ароматное и пряное мясо простого приготовления. Блюдо сбалансировано во вкусе, мясо сочное и аппетитное. Такая закуска отлично сочетается с рисом и картофелем, подходит для салатов.

Сочная, нежная и ароматная запеченная курица в фольге. Куриное мясо предварительно промаринованно и получается с изысканным вкусом! Кисло-сладкий соус куриному мясу задает “особый тон”…

На мой вкус сочетание меда, горчицы и соевого соуса является идеальным маринадом для мяса, а особенно для птицы. Она получается очень вкусной, с красивой корочкой. Мы будем готовить курицу целиком, но по этому рецепту можно отдельно запекать какие-то ее части. Для сохранения насыщенного вкуса и аромата используем рукав для запекания

Наступила осень, созрел необычайно вкусный виноград Молдова и пришло время готовить куриные ножки в виноградном соусе. Ножки достаточно диетический продукт с обычным вкусом, но если добавить к нему несколько изюминок, то блюдо заиграет вкусовыми красками. Для этого нам надо: куриные голени (или ножки), гроздь небольшая винограда, лучше Молдова, специи, сыр...

Куриное мясо отлично поддается маринованию. Оно занимает очень мало времени. Для маринования курицы достаточно 30-60 минут. Маринад для этого мяса подходит абсолютно любой. Я люблю экспериментировать, по этому в этот раз решила приготовить курицу в чесночно-клюквенном маринаде. Вкус курицы получился необыкновенный. Клюква придает мясу интересную кислинку, а чеснок дополняет ароматом...

Весна – начало поры шашлыков и гриля. Наша семья очень любит вылазки на природу. И в них мы часто готовим куриные ножки, дети все-таки больше любят курочку, а не свинину. Предлагаю очень интересный рецепт маринованных куриных ноже, запеченных на мангале. Хотя их можно запечь и в духовке

Ножки эти готовились к запеканию на гриле, поэтому шкурку с них не снимала. Но к сожалению погода подвела, так что ножки пришлось делать в духовке. Но от этого они получились ни чуть менее вкусные, только без аромата дыма. Запекала ножки в рукаве, но если хотите хрустящую корочку, можно поставить их...

Это обычный рецепт цыпленка табака, жареного на гриле под прессом. Но вся фишка в том, что птицу мы предварительно промаринуем в ароматном кисло-сладком соусе.

Предлагаю не просто запечь цыпленка, а предварительно замариновать его в приготовленном соусе из бальзамического уксуса и сухого вина. Получается очень вкусно!

Для того, чтобы куриное мясо получилось более вкусным, его рекомендуется предварительно подержать в очень ароматном маринаде, приготовленном с перчиком чили, соевом соусе, горчицей и травами.

Любая хозяйка каждый день задается вопросом, что же приготовить на ужин. Да так что бы и вкусно и сыто и недорого. А если еще и самой хочется чего то необычного, одним словом : хочу сама не знаю чего! Так вот, готовлю уже ни один раз как просто на ужин так...

Какое блюдо займёт так мало времени? 5-7 минут на подготовку, а потом лишь поставить в духовку, куриные голени в горчично-медовом соусе.

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