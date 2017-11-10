Торт Сметанник

Вишня и шоколад – естественные партнеры, которые делают выпечку просто восхитительной! Эффект мрамора легко достигается путем попеременно выкладываемого теста.

Неповторимый на вкус и простой в приготовлении бисквитный торт порадует любого сладкоежку. Выпекается два коржа светлого и темного цвета, разрезаются пополам. Крем состоит из сметаны с сахаром. Сверху заливаем шоколадной помадкой. По желанию можно украсить розочками из крема. Вес около 1,5 кг.

Если у вас есть мультиварка, но нет духовки, вы можете приготовить этот чудесный ароматный бисквитный слоеный торт со сметанным кремом. Бисквит получается воздушным! Сметанный крем с цедрой лимона прекрасно дополняет бисквит и делает его нежным и аппетитным. *Время готовки указано без времени пропитки сметанного торта.

Рецепт покорил своим видом…Мои дети любят что-тот необычное. Конечно в выходные я его приготовила, но когда я его попробовала…мм-м-м. Я и не думала что он и такой вкусный! Всем советую приготовить! К тому же это так весело, собрать торт вместе с детьми ))

Так бывает иногда устаешь от всего. Хочется отдохнуть от постоянных забот, отправить мужа с детьми к родителям, пригласить лучшую подругу и просто посидеть-поболтать о жизни. И конечно хочется под разговоры попить чайку. Но в наше время у нас так много забот и так мало времени. В таких случаях приходят нам...

Рецепт этого десерта особенно оценят хозяйки, которые хотят приготовить что-то вкусненькое к чаю, но при этом не хотят возиться с тестом. Единственный минус этого тортика – это время на его пропитку. Причем, чем больше времени вы даете ему пропитаться, тем вкуснее и нежнее он получается.

Очень вкусный нежный торт. Нравится и взрослым и детям. Все в восторге от вкуса! Приятного аппетита!

Простой в приготовление тортик, сытный и очень вкусный.

Ингредиенты понадобятся совсем простые, которые есть в любой хозяйки. В этом рецепте я приготовила торт с яблоком. Но можно брать любые фрукты и ягоды, которые вы любите (апельсины, мандарины, бананы, груши, виноград, клубника, малина и т.п.). Я готовила со всех, перечисленных в скобках ингредиентов. Получается безумно ВКУСНО! Самое главное! Нужно...

Ингредиенты для приготовления пирога найдутся практически на любой кухне. Готовится очень просто и достаточно быстро.

Пирог не смотря на свою простоту обладает изысканным вкусом и ароматом. Ингредиенты используются самые обычные, а блюдо получается достойным праздничного стола. А если приготовить такой пирог своим домашним в обычный вечер, благодарности не будет предела. Количество продуктов рассчитано на форму 26 см в диаметре.

Ну очень нежный сметанник! Никто и не догадается, что этот с виду чизкейк – без сыра. Очень прост в приготовлении, вы и сами удивитесь, что у вас получилось.

Лакомый тортик с нежным сметанным кремом. Он всегда получается мягким и вкусным даже у начинающего повара.

Каждая домохозяйка имеет свой вариант известного бисквитного торта, но нижеприведенный рецепт мало кому известен, и наверняка поразит своим необычайным желеобразным видом, пикантным вкусом.

Торт «Битое стекло» или драгоценные камни – это очень вкусный и простой торт, который готовиться без выпечки. Есть очень много вариантов приготовления этого десерта. Такое лакомство будет по душе и взрослым, и детям, а так как торт подается охлаждённым это отличная альтернатива мороженому и холодным напиткам. В этот торт можно...

Очень простой в приготовлении рецепт! Этому пирогу-десерту будет рада вся Ваша семья и он займет почетное место в рядах ваших любимых блюд!

Готовится торт легко и просто, из доступных всем ингредиентов. Это сочетание воздушных коржей с легким сметанным кремом. Вкус получается очень нежным и неповторимым. Я буду готовить сметанник по классическому рецепту. Разнообразить его можно любыми орехами, черносливом, фруктами или шоколадом. Такой торт не заставит Вас краснеть за праздничным столом, а наоборот...

Рецепт предельно прост и именно из-за своей простоты, он приобретает вкус, который ни с чем нельзя спутать. Важным ингредиентом является сметана, она должна быть максимальной жирности и её не стоит жалеть. Последним этапом приготовления является пропитка, чем дольше Вы позволите настояться Вашему тортику, тем мягче и ароматнее будут его коржи.

Основа коржей – шоколадный и классический бисквит, прослойка – сметанный крем.

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