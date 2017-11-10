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Торт Сметанник - вариации рецепта

Четверг, 16 Апреля 2020 г. 12:38 + в цитатник

Торт Сметанник

Торт Сметанник

Мраморный пирог на сметане с вишней и шоколадом - рецепт с фото

 

Вишня и шоколад – естественные партнеры, которые делают выпечку просто восхитительной! Эффект мрамора легко достигается путем попеременно выкладываемого теста.


Торт шоколадный “Бархатный” - рецепт с фото

 

Неповторимый на вкус и простой в приготовлении бисквитный торт порадует любого сладкоежку. Выпекается два коржа светлого и темного цвета, разрезаются пополам. Крем состоит из сметаны с сахаром. Сверху заливаем шоколадной помадкой. По желанию можно украсить розочками из крема. Вес около 1,5 кг.


Бисквитный торт со сметанным кремом - рецепт с фото

 

Если у вас есть мультиварка, но нет духовки, вы можете приготовить этот чудесный ароматный бисквитный слоеный торт со сметанным кремом. Бисквит получается воздушным! Сметанный крем с цедрой лимона прекрасно дополняет бисквит и делает его нежным и аппетитным. *Время готовки указано без времени пропитки сметанного торта.


Торт “Черепаха” со сметанно-масляным кремом и миндалем - рецепт с фото

 

Рецепт покорил своим видом…Мои дети любят что-тот необычное. Конечно в выходные я его приготовила, но когда я его попробовала…мм-м-м. Я и не думала что он и такой вкусный! Всем советую приготовить! К тому же это так весело, собрать торт вместе с детьми ))


Быстрый кофейный торт с на молоке со сметанным кремом - рецепт с фото

 

Так бывает иногда устаешь от всего. Хочется отдохнуть от постоянных забот, отправить мужа с детьми к родителям, пригласить лучшую подругу и просто посидеть-поболтать о жизни. И конечно хочется под разговоры попить чайку. Но в наше время у нас так много забот и так мало времени. В таких случаях приходят нам...


Тортик без выпечки из печенья и сметаны - рецепт с фото

 

Рецепт этого десерта особенно оценят хозяйки, которые хотят приготовить что-то вкусненькое к чаю, но при этом не хотят возиться с тестом. Единственный минус этого тортика – это время на его пропитку. Причем, чем больше времени вы даете ему пропитаться, тем вкуснее и нежнее он получается.


Бисквитный торт “Черепаха” со сметанным кремом и шоколадом - рецепт с фото

 

Очень вкусный нежный торт. Нравится и взрослым и детям. Все в восторге от вкуса! Приятного аппетита!


Бисквитный торт “Панчо” на сметане с ананасами - рецепт с фото

 

Простой в приготовление тортик, сытный и очень вкусный.


Вкуснейший торт без выпечки со сметаной, печеньем и яблоком - рецепт с фото

 

Ингредиенты понадобятся совсем простые, которые есть в любой хозяйки. В этом рецепте я приготовила торт с яблоком. Но можно брать любые фрукты и ягоды, которые вы любите (апельсины, мандарины, бананы, груши, виноград, клубника, малина и т.п.). Я готовила со всех, перечисленных в скобках ингредиентов. Получается безумно ВКУСНО! Самое главное! Нужно...


Вкусный пирог на сметане - рецепт с фото

 

Ингредиенты для приготовления пирога найдутся практически на любой кухне. Готовится очень просто и достаточно быстро.


Яблочный пирог под сметанным кремом - рецепт с фото

 

Пирог не смотря на свою простоту обладает изысканным вкусом и ароматом. Ингредиенты используются самые обычные, а блюдо получается достойным праздничного стола. А если приготовить такой пирог своим домашним в обычный вечер, благодарности не будет предела. Количество продуктов рассчитано на форму 26 см в диаметре.


Сметанник-чизкейк - рецепт с фото

 

Ну очень нежный сметанник! Никто и не догадается, что этот с виду чизкейк – без сыра. Очень прост в приготовлении, вы и сами удивитесь, что у вас получилось.


Нежный торт “Сметанник” - рецепт с фото

 

Лакомый тортик с нежным сметанным кремом. Он всегда получается мягким и вкусным даже у начинающего повара.


Летний фруктово-ягодный торт “Сметанник” с бисквитом - рецепт с фото

 

Каждая домохозяйка имеет свой вариант известного бисквитного торта, но нижеприведенный рецепт мало кому известен, и наверняка поразит своим необычайным желеобразным видом, пикантным вкусом.


Сметанный торт “Битое стекло” с печеньем - рецепт с фото

 

Торт «Битое стекло» или драгоценные камни – это очень вкусный и простой торт, который готовиться без выпечки. Есть очень много вариантов приготовления этого десерта. Такое лакомство будет по душе и взрослым, и детям, а так как торт подается охлаждённым это отличная альтернатива мороженому и холодным напиткам. В этот торт можно...


Пирог “Сметанник” с ягодами - рецепт с фото

 

Очень простой в приготовлении рецепт! Этому пирогу-десерту будет рада вся Ваша семья и он займет почетное место в рядах ваших любимых блюд!


Торт «праздничный Сметанник» - рецепт с фото

 

Готовится торт легко и просто, из доступных всем ингредиентов. Это сочетание воздушных коржей с легким сметанным кремом. Вкус получается очень нежным и неповторимым. Я буду готовить сметанник по классическому рецепту. Разнообразить его можно любыми орехами, черносливом, фруктами или шоколадом. Такой торт не заставит Вас краснеть за праздничным столом, а наоборот...


Торт “Сметанник” - рецепт с фото

 

Рецепт предельно прост и именно из-за своей простоты, он приобретает вкус, который ни с чем нельзя спутать. Важным ингредиентом является сметана, она должна быть максимальной жирности и её не стоит жалеть. Последним этапом приготовления является пропитка, чем дольше Вы позволите настояться Вашему тортику, тем мягче и ароматнее будут его коржи.


Торт Сметанник - рецепт с фото

 

Основа коржей – шоколадный и классический бисквит, прослойка – сметанный крем.


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Рубрики:  Выпечка
Десерты
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Елюш   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 13:35 (ссылка)
благодарю
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розаАзора   обратиться по имени Суббота, 18 Апреля 2020 г. 18:29 (ссылка)
Готовь-не хочу! Спасибо за рецепты!
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