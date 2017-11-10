Баклажаны с чесноком

Очень лёгкий и простой рецепт запеченных овощей. Всего три ингредиента – и получается красивая и полезная закуска или основное блюдо. Это пример того, как с самых простых и обыденных продуктов, прояви немного фантазии, можно приготовить маленький шедевр

Острая и пикантная закуска из баклажанов – отличный вариант для семейного ужина. А аромат у нее просто потрясающий!

Затеваете романтический ужин? Запеченные баклажаны с куриными желудочками и сыром подойдут для этого как нельзя кстати. Сезон «синеньких» неумолимо начинается, и это радует.

Легкая овощная закуска в восточном стиле с творогом и орехами

Самый простой, быстрый и вкусный рецепт с баклажаном, который никого не оставит равнодушным. Это блюдо подойдет для тех, кто следит за своей талией, но любит вкусно покушать.

Всем известное блюдо, которое пришло еще со времен Советского союза, когда пользовалось огромной популярность не только в свежеприготовленном виде, но и виде закаток на зиму. Классический рецепт готовится из запечённых баклажанов. У меня же осталось много не съеденных за зиму замороженных. Запечь их уже не получалось, потому что они были...

Продукты: 3 баклажана, 1 столовые ложки муки, 7 столовые ложки масла. Для соуса: 5-6 помидор, 5-6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка муки, 1/4 чайной ложки сахара, соль по вкусу.

Идею для рулетиков мне подсказала мне моя подруга, вот немного изменив его по вкусовым предпочтениям для моих любимых домочадцев, получились очень нежные рулетики с приятным чесночным вкусом! Очень часто готовлю на домашние мероприятия, так как все друзья и родные любят такую закуску.

В корейской кухне принято подавать много различных закусок к отварному рису. Маринованные баклажаны с кунжутом «Каджи намуль» одна из таких закусок. В меру острая, сочная. Если не добавлять рыбный соус она станет прекрасным дополнением к гарниру в дни поста.

Вкусное и полезное вегетарианское блюдо

Думаю многие слышали о рататуе, вариантов приготовления которого сегодня очень много. По своей сути рататуй – это обычное венгерское рагу, но готовится особым образом. Славится рататуй тем, что в него входят сочетаемые между собой, овощи, так что если придерживаться рецептуры и сохранять пропорции, то вкус у рататуя получится идеальным. Процесс...

В осенний сезон невозможно отказать от баклажан. Но как известно овощ горчит и не каждому удается приготовить его правильно. Предлагаем вашему вниманию оптимальный рецепт.

Макароны или как принято сейчас говорить паста, ассоциируется у меня с блюдами: макароны по-флоцки, вермишель с сосиками или макароны с сыром, но с соусом который я предлагаю, просто пальчики оближешь. Он очень легок в приготовлении, но украсит скучные макароны. Блюдо станет также разнообразием во время соблюдения поста и полюбится вегетарианцам...

Соте из баклажан – одно из любимых блюд нашего семейства, готовим его довольно часто пока сезон, подаю и как самостоятельное блюдо, и на гарнир. Обожаем с поджаренными гренками и просто черным хлебушком.

Я обожаю традиционный итальянский салат «Капрезе», приготовленный из моцареллы и помидорок. Но, вот придумала более необычную версию салата с баклажанами на гриле. Жареный чеснок и бальзамический уксус дают этому салат настоящий аромат, который я люблю. Но, конечно же, вы можете использовать просто заправку из оливкового масла без чесночка.

Это история о том, как доступные ингредиенты и простота приготовления превращаются в изумительно вкусное, эффектное блюдо.

Основные ингредиенты: баклажаны, помидоры, плавленый сыр, майонез, чеснок. Любители овощей оценят этот рецепт.

Оригинальный рецепт, сразу и не понять из чего приготовлено блюдо.

Для того чтобы приготовить икру нужно взять много баклажан и добавить овощи, все нарезать и тушить до готовности. Получается очень вкусная закуска или намазка на хлеб.

Не сложный реуепт салата для ваших гостей.

Зимний овощной салат на зиму получается очень вкусный, люблю кушать его с мясом, с гарниром и просто с хлебом… Хоть и готовиться он на зиму… но в нашей семье его начинают открывать уже в начале сентября.

Готовятся быстро, просто, а главное – выходят невероятно вкусными !

Закуска из баклажанов очень проста в приготовлении. Можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. Будет одинаково вкусно.

Баклажаны, кабачки – отличный вариант для того, чтобы приготовить вкусный ужин. Запеченные овощи с начинкой из куриной грудки под сырной корочкой – диетическое блюдо, которое придется по вкусу многим.

Запеченные баклажаны вкуснейшее блюдо, а еще и с картофелем – просто супер.

Яркая и ароматная закуска из спелых баклажан и помидоров украсит праздничный стол и даже самый обычный обед, может стать гарниром к мясным блюдам, дополнить жареную картошечку и просто намазать на хлеб. Можно регулировать остроту закуски, кому как нравится. Рецепт довольно простой, может справиться даже начинающая хозяйка.

Закуски из баклажанов являются беспроигрышным вариантом на любом праздничном столе. Данный рецепт не отличается сложностью, поэтому в сезон овощей такую закуску можно готовить и на каждый день.

Блюда из баклажанов очень любят в азиатской кухне. Запеченный баклажан сохраняет свои полезные свойства, способствует хорошему пищеварению. Фаршированные овощи можно использовать при подготовке к праздничному мероприятию и просто для семейного ужина. Смотрится блюдо красиво и аппетитно.

Овощи на грили – изысканное блюдо, особо стоит обратить на него внимание тем, кто следит за своим здоровьем – ведь жарятся овощи без масла!

Сразу же хотелось бы сказать, что такое блюдо не предназначено для дальнейшей консервации, его можно подавать только как сытную закуску.

Одни думают, что свет сошёлся на осетровой икре. Другие – до сих пор вкушают икру баклажанную. А третьи плюют на них свысока, носят чёлки набекрень и кушают баклажаны тушёные с чесноком и помидорами – а-ля «Казачок». Тушить эти самые баклажаны нам в радость, ибо просто это и недорого в начале...

Гювеч – одно из традиционных Балканских блюд. Чаще всего его готовят в глиняных горшочках с крышкой в духовке или печи. В его состав обычно входит мясо разных сортов и большое количество овощей, специи. Добавляются также бобовые – фасоль, нут. Аналоги гювеча существуют и в других кухнях, например: гуляш – Венгрия,...

Давно в кулинарной книге у меня этот рецепт, даже не помню от куда он у меня! Но когда я первый раз приготовила баклажаны по этому рецепту, была поражена как не долго и просто сделать такую вкусную закуску на зиму! Приготовьте и вы не пожалеете!

Исходя из региона применения, в рецепт добавляют разнообразные овощи и приправы, доводя вкусовые характеристики блюда исходя из личных пищевых приоритетов. Классическим считается набор компонентов, состоящий из спелых томатов, сладкого перца и лука. Запретов в использовании того или иного вида овоща не существует, каждый кулинар выбирает свою удобную и подходящую формулу....

Закуску можно приготовить за несколько часов до прихода гостей, а можно и за сутки. Останется она на следующий день в том же первозданном виде. Вкус – неизменный. В качестве начинки может выступать чернослив с орешками, корейская морковка с чесноком, ветчина с помидорами, слегка подсоленный творог с рубленой зеленью. Любые рулетики...

Начинка для рулетиков может быть любой, в зависимости от того, горячими или холодными вы их будете подавать. Знаю лишь, что рулетики из баклажан фаршируют чесноком, помидорами, грибами, мясом. Я предлагаю вам рулетики из баклажанов с чесноком и с грецкими орехами. Такую закуску можно приготовить заранее, причем не за несколько часов,...

Ингредиенты рассчитаны на 4 персоны (примерно). Обратите внимание: регулировка количества йогурта, чеснока, мяты по своему вкусу.

Интересный рецепт в закуски (можно подавать в виде закусочного салата на большой сырной тарелке) в съедобной “чашечке” из сырной корзинки

Рататуй обязательно надо готовить с прованскими травами (фенхель, розмарин, тмин, мята, базилик). С ними вкус блюда меняется до неузнаваемости.

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