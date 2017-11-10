Записи Друзья Комментарии
photorecept
Аватар photorecept

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в photorecept

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.11.2017
Записей: 1369
Комментариев: 1905
Написано: 3326


Баклажаны с чесноком - интересный рецепт в виде закуски

Вторник, 21 Января 2020 г. 10:27 + в цитатник

Баклажаны с чесноком

Баклажаны с чесноком

Баклажаны, запеченные с помидорами и чесноком - рецепт с фото

Очень лёгкий и простой рецепт запеченных овощей. Всего три ингредиента – и получается красивая и полезная закуска или основное блюдо. Это пример того, как с самых простых и обыденных продуктов, прояви немного фантазии, можно приготовить маленький шедевр


Острые маринованные баклажаны с чесноком - рецепт с фото

Острая и пикантная закуска из баклажанов – отличный вариант для семейного ужина. А аромат у нее просто потрясающий!


Запеченные фаршированные баклажаны-лодочки - рецепт с фото

Затеваете романтический ужин? Запеченные баклажаны с куриными желудочками и сыром  подойдут для этого как нельзя кстати. Сезон «синеньких» неумолимо начинается, и это радует.


Закуска из баклажан с творогом - рецепт с фото

Легкая овощная закуска в восточном стиле с творогом и орехами


Фаршированный баклажан с творогом и сыром - рецепт с фото

Самый простой, быстрый и вкусный рецепт с баклажаном, который никого не оставит равнодушным. Это блюдо подойдет для тех, кто следит за своей талией, но любит вкусно покушать.


Баклажанная икра острая - рецепт с фото

Всем известное блюдо, которое пришло еще со времен Советского союза, когда пользовалось огромной популярность не только в свежеприготовленном виде, но и виде закаток на зиму. Классический рецепт готовится из запечённых баклажанов. У меня же осталось много не съеденных за зиму замороженных. Запечь их уже не получалось, потому что они были...


Баклажаны в горшочках, по-гречески - рецепт с фото

Продукты: 3 баклажана, 1 столовые ложки муки, 7 столовые ложки масла. Для соуса: 5-6 помидор, 5-6 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка муки, 1/4 чайной ложки сахара, соль по вкусу.


Рулетики “Изысканные” из баклажан с томатами и курочкой - рецепт с фото

Идею для рулетиков мне подсказала мне моя подруга, вот немного изменив его по вкусовым предпочтениям для моих любимых домочадцев, получились очень нежные рулетики с приятным чесночным вкусом! Очень часто готовлю на домашние мероприятия, так как все друзья и родные любят такую закуску.


Маринованные баклажаны по-корейски - рецепт с фото

В корейской кухне принято подавать много различных закусок к отварному рису. Маринованные баклажаны с кунжутом «Каджи намуль» одна из таких закусок. В меру острая, сочная. Если не добавлять рыбный соус она станет прекрасным дополнением к гарниру в дни поста.


Овощное рагу за 15 минут - рецепт с фото

Вкусное и полезное вегетарианское блюдо


Низкокалорийный рататуй - рецепт с фото

Думаю многие слышали о рататуе, вариантов приготовления которого сегодня очень много. По своей сути рататуй – это обычное венгерское рагу, но готовится особым образом. Славится рататуй тем, что в него входят сочетаемые между собой, овощи, так что если придерживаться рецептуры и сохранять пропорции, то вкус у рататуя получится идеальным. Процесс...


Запеченные баклажаны, фаршированные грибами и чесноком - рецепт с фото

В осенний сезон невозможно отказать от баклажан. Но как известно овощ горчит и не каждому удается приготовить его правильно. Предлагаем вашему вниманию оптимальный рецепт.


Паста с соусом из томатов и баклажан - рецепт с фото

Макароны или как принято сейчас говорить паста, ассоциируется у меня с блюдами: макароны по-флоцки, вермишель с сосиками или макароны с сыром, но с соусом который я предлагаю, просто пальчики оближешь. Он очень легок в приготовлении, но украсит скучные макароны. Блюдо станет также разнообразием во время соблюдения поста и полюбится вегетарианцам...


Невероятно легкое и нежное соте из баклажан - рецепт с фото

Соте из баклажан – одно из любимых блюд нашего семейства, готовим его довольно часто пока сезон, подаю и как самостоятельное блюдо, и на гарнир. Обожаем с поджаренными гренками и просто черным хлебушком.


Аппетитный салат с жареными баклажанами, чесночком и соусом - рецепт с фото

Я обожаю традиционный итальянский салат «Капрезе», приготовленный из моцареллы и помидорок. Но, вот придумала более необычную версию салата с баклажанами на гриле. Жареный чеснок и бальзамический уксус дают этому салат настоящий аромат, который я люблю. Но, конечно же, вы можете использовать просто заправку из оливкового масла без чесночка.


Фаршированный баклажан - рецепт с фото

Это история о том, как доступные ингредиенты и простота приготовления превращаются в изумительно вкусное, эффектное блюдо.


Рулетики из баклажанов - рецепт с фото

Основные ингредиенты: баклажаны, помидоры, плавленый сыр, майонез, чеснок. Любители овощей оценят этот рецепт.


Отбивные из баклажанов - рецепт с фото

Оригинальный рецепт, сразу и не понять из чего приготовлено блюдо.


Икра из баклажан с помидорами и перцем - рецепт с фото

Для того чтобы приготовить икру нужно взять много баклажан и добавить овощи, все нарезать и тушить до готовности. Получается очень вкусная закуска или намазка на хлеб.


Салат с баклажанами - рецепт с фото

Не сложный реуепт салата для ваших гостей.


Зимний салат нереально вкусный - рецепт с фото

Зимний овощной салат на зиму получается очень вкусный, люблю кушать его с мясом, с гарниром и просто с хлебом… Хоть и готовиться он на зиму… но в нашей семье его начинают открывать уже в начале сентября.


Запечёные баклажаны с овощами и сыром - рецепт с фото

Готовятся быстро, просто, а главное – выходят невероятно вкусными !


Закуска из баклажанов - рецепт с фото

Закуска из баклажанов очень проста в приготовлении. Можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. Будет одинаково вкусно.


Запеченные овощи с начинкой - рецепт с фото

Баклажаны, кабачки – отличный вариант для того, чтобы приготовить вкусный ужин. Запеченные овощи с начинкой из куриной грудки под сырной корочкой – диетическое блюдо, которое придется по вкусу многим.


Запеченные баклажаны с картофелем и сыром - рецепт с фото

Запеченные баклажаны вкуснейшее блюдо, а еще и с картофелем – просто супер.


Тещин язык из баклажан на зиму - рецепт с фото

Яркая и ароматная закуска из спелых баклажан и помидоров украсит праздничный стол и даже самый обычный обед, может стать гарниром к мясным блюдам, дополнить жареную картошечку и просто намазать на хлеб. Можно регулировать остроту закуски, кому как нравится. Рецепт довольно простой, может справиться даже начинающая хозяйка.


Нежный снежный баклажан - рецепт с фото

Закуски из баклажанов являются беспроигрышным вариантом на любом праздничном столе. Данный рецепт не отличается сложностью, поэтому в сезон овощей такую закуску можно готовить и на каждый день.


Фаршированный баклажан - рецепт с фото

Блюда из баклажанов очень любят в азиатской кухне. Запеченный баклажан сохраняет свои полезные свойства, способствует хорошему пищеварению. Фаршированные овощи можно использовать при подготовке к праздничному мероприятию и просто для семейного ужина. Смотрится блюдо красиво и аппетитно.


Баклажаны с чесноком, на гриле - рецепт с фото

Овощи на грили – изысканное блюдо, особо стоит обратить на него внимание тем, кто следит за своим здоровьем – ведь жарятся овощи без масла!


Маринованные баклажаны с хреном и имбирем - рецепт с фото

Сразу же хотелось бы сказать, что такое блюдо не предназначено для дальнейшей консервации, его можно подавать только как сытную закуску.


Тушеные баклажаны с чесноком и помидорами - рецепт с фото

Одни думают, что свет сошёлся на осетровой икре. Другие – до сих пор вкушают икру баклажанную. А третьи плюют на них свысока, носят чёлки набекрень и кушают баклажаны тушёные с чесноком и помидорами – а-ля «Казачок». Тушить эти самые баклажаны нам в радость, ибо просто это и недорого в начале...


Гювеч по родопски (гуляш) - рецепт с фото

Гювеч – одно из традиционных Балканских блюд. Чаще всего его готовят в глиняных горшочках с крышкой в духовке или печи. В его состав обычно входит мясо разных сортов и большое количество овощей, специи. Добавляются также бобовые – фасоль, нут. Аналоги гювеча существуют и в других кухнях, например: гуляш – Венгрия,...


Баклажаны на зиму “Острые” - рецепт с фото

Давно в кулинарной книге у меня этот рецепт, даже не помню от куда он у меня! Но когда я первый раз приготовила баклажаны по этому рецепту, была поражена как не долго и просто сделать такую вкусную закуску на зиму! Приготовьте и вы не пожалеете!


Лечо на зиму - рецепт с фото

Исходя из региона применения, в рецепт добавляют разнообразные овощи и приправы, доводя вкусовые характеристики блюда исходя из личных пищевых приоритетов. Классическим считается набор компонентов, состоящий из спелых томатов, сладкого перца и лука. Запретов в использовании того или иного вида овоща не существует, каждый кулинар выбирает свою удобную и подходящую формулу....


Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком - рецепт с фото

Закуску можно приготовить за несколько часов до прихода гостей, а можно и за сутки. Останется она на следующий день в том же первозданном виде. Вкус – неизменный. В качестве начинки может выступать чернослив с орешками, корейская морковка с чесноком, ветчина с помидорами, слегка подсоленный творог с рубленой зеленью. Любые рулетики...


Закуска из баклажан с помидорами - рецепт с фото

 


Рулетики из баклажанов с чесноком и орехами - рецепт с фото

Начинка для рулетиков может быть любой, в зависимости от того, горячими или холодными вы их будете подавать. Знаю лишь, что рулетики из баклажан фаршируют чесноком, помидорами, грибами, мясом. Я предлагаю вам рулетики из баклажанов с чесноком и с грецкими орехами. Такую закуску можно приготовить заранее, причем не за несколько часов,...


Баклажаны под йогуртом и мятой. Салат - рецепт с фото

Ингредиенты рассчитаны на 4 персоны (примерно). Обратите внимание: регулировка количества йогурта, чеснока, мяты по своему вкусу.


Сырные корзиночки с баклажанами - рецепт с фото

Интересный рецепт в закуски (можно подавать в виде закусочного салата на большой сырной тарелке) в съедобной “чашечке” из сырной корзинки


Рататуй - рецепт с фото

Рататуй обязательно надо готовить с прованскими травами (фенхель, розмарин, тмин, мята, базилик). С ними вкус блюда меняется до неузнаваемости.


Если понравились рецепты - добавьте эту запись в цитатник.


Наш дневник: photorecept

Рубрики:  Вторые блюда
Закуски
Метки:  


Процитировано 20 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится



Таточка-Танюша   обратиться по имени Благодарю! Среда, 22 Января 2020 г. 05:18 (ссылка)
Хочу поздравить с душевным праздником – Днём объятий, и пожелать, чтобы всегда рядом были близкие люди.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте