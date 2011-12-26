Записи Друзья Комментарии
pavelka11
Аватар pavelka11

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в pavelka11

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 26.12.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 58333


«Огненный» салат из пекинской капусты

Суббота, 11 Января 2025 г. 13:13 + в цитатник
«Огненный» салат из пекинской капусты - и вкусно и полезно!

Предлагаю приготовить очень быстрый салат, который у нас в семье называют «Огненным».

Этакая вариация на тему популярной капусты «Кимчи», только в разы проще и есть можно сразу же: хоть на обед, хоть на ужин. Но можно и дать настояться: будет только вкуснее.


Салат получается острым и пикантным! А всё дело в заправке!

Приступаем к приготовлению.

Первым делом нарезаем капусту на небольшие квадратики. Для удобства можно отрезать нижнюю часть кочана и разобрать его на листья.

Натираем морковь на "корейской" тёрке. Если есть специальная шинковка, можно воспользоваться и ей.

Нарезаем тонкими полукольцами репчатый лук.

Далее нарезаем зелёный лук.

Подготовленные овощи перекладываем в глубокую миску (можно совсем немного помять, без усилий!) и приступаем к приготовлению заправки👇👇👇

Для этого соединяем измельчённый чеснок, тёртый на мелкой тёрке имбирь, соль, сахар, паприку, острый красный перец и воду.

Перемешиваем и подаём салат к столу.
154871128_3925073_Screen_Shot_021521_at_03_30_AM_001 (699x466, 462Kb)
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 12 Января 2025 г. 16:42 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
таила   обратиться по имени Понедельник, 13 Января 2025 г. 03:39 (ссылка)
а можно и не резать, можно тонко нашинковать, и красным перцеп пересыпать, да уксуса добавить и соли с маслом, тоже вкусно получается.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте