«Огненный» салат из пекинской капусты - и вкусно и полезно!Предлагаю приготовить очень быстрый салат, который у нас в семье называют «Огненным».Этакая вариация на тему популярной капусты «Кимчи», только в разы проще и есть можно сразу же: хоть на обед, хоть на ужин. Но можно и дать настояться: будет только вкуснее.Салат получается острым и пикантным! А всё дело в заправке!Приступаем к приготовлению.Первым делом нарезаем капусту на небольшие квадратики. Для удобства можно отрезать нижнюю часть кочана и разобрать его на листья.Натираем морковь на "корейской" тёрке. Если есть специальная шинковка, можно воспользоваться и ей.Нарезаем тонкими полукольцами репчатый лук.Далее нарезаем зелёный лук.Подготовленные овощи перекладываем в глубокую миску (можно совсем немного помять, без усилий!) и приступаем к приготовлению заправки👇👇👇Для этого соединяем измельчённый чеснок, тёртый на мелкой тёрке имбирь, соль, сахар, паприку, острый красный перец и воду.Перемешиваем и подаём салат к столу.