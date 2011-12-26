«Огненный» салат из пекинской капусты - и вкусно и полезно!
Предлагаю приготовить очень быстрый салат, который у нас в семье называют «Огненным».
Этакая вариация на тему популярной капусты «Кимчи», только в разы проще и есть можно сразу же: хоть на обед, хоть на ужин. Но можно и дать настояться: будет только вкуснее.
Салат получается острым и пикантным! А всё дело в заправке!
Приступаем к приготовлению.
Первым делом нарезаем капусту на небольшие квадратики. Для удобства можно отрезать нижнюю часть кочана и разобрать его на листья.
Натираем морковь на "корейской" тёрке. Если есть специальная шинковка, можно воспользоваться и ей.
Нарезаем тонкими полукольцами репчатый лук.
Далее нарезаем зелёный лук.
Подготовленные овощи перекладываем в глубокую миску (можно совсем немного помять, без усилий!) и приступаем к приготовлению заправки👇👇👇
Для этого соединяем измельчённый чеснок, тёртый на мелкой тёрке имбирь, соль, сахар, паприку, острый красный перец и воду.
Перемешиваем и подаём салат к столу.