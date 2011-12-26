Пшенный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

• фрикадельки – 10-15 шт.

• картофель – 2 шт.

• пшено – 2 ст. л.

• лук – 1/2 шт.

• морковь – 1/2 шт.

• соль, специи

Приготовление:

1. В кипящую воду закинуть фрикадельки. Через 10 минут добавить картошку, промытое пшено и лук с морковью.

2. Варить до готовности пшена (примерно 15-20 минут). В конце добавить специи и по желанию зелень.