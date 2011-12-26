Вторник, 22 Октября 2024 г. 10:35
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Пшенный суп с фрикадельками
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Метки:
Куцлинария
рецепты
обед
Пшенный суп с фрикадельками
Пшенный суп с фрикадельками
Ингредиенты:
• фрикадельки – 10-15 шт.
• картофель – 2 шт.
• пшено – 2 ст. л.
• лук – 1/2 шт.
• морковь – 1/2 шт.
• соль, специи
Приготовление:
1. В кипящую воду закинуть фрикадельки. Через 10 минут добавить картошку, промытое пшено и лук с морковью.
2. Варить до готовности пшена (примерно 15-20 минут). В конце добавить специи и по желанию зелень.
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