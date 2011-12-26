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Создан: 26.12.2011
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Написано: 57974


Пшенный суп с фрикадельками

Вторник, 22 Октября 2024 г. 10:35 + в цитатник
 Пшенный суп с фрикадельками 
 
 
Ингредиенты:
• фрикадельки – 10-15 шт.
• картофель – 2 шт. 
• пшено – 2 ст. л.
• лук – 1/2 шт.
• морковь – 1/2 шт.
• соль, специи 
 
Приготовление: 
1. В кипящую воду закинуть фрикадельки. Через 10 минут добавить картошку, промытое пшено и лук с морковью. 
2. Варить до готовности пшена (примерно 15-20 минут). В конце добавить специи и по желанию зелень.
 
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Процитировано 7 раз
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Mjja   обратиться по имени Среда, 23 Октября 2024 г. 15:40 (ссылка)
БлагоДарю.
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ЗамечательныйЧеловек   обратиться по имени Среда, 23 Октября 2024 г. 17:34 (ссылка)
а фрикадельки своего приготовления или в магазине купить?
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