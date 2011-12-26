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Создан: 26.12.2011
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Пирог с вишней "Решетка"

Понедельник, 08 Июля 2024 г. 07:41 + в цитатник

Тесто:

мука 340 гр.
несоленое сливочное масло 235 гр.
соль 1 ч.л.(без горки)
сахар 1 ст. л.
холодная вода 2-3 ст. л.

Начинка:
вишня 400 гр.
сахар 100 гр.
крахмал 2 ст.л.
вода 100 мл.

 



Тесто можно замешивать вручную или использовать комбайн.
Просеять муку, перемешать с солью и сахаром. Добавить кубики размягченного сливочного масла. Растереть руками масло с мукой. По необходимости влить холодную воду, чтобы масса хорошенько схватилась. Если она все же сухая и рассыпчатая, добавьте еще одну ст. л. воды. Долго перемешивать тесто не рекомендуется.
Замесить тесто, замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час
Для начинки берем вишню, можно замороженную, но без косточек. Ставим на огонь, даем закипеть. После добавляем сахар и крахмал для загустения. Проварить мин 5-7.

Перед тем как начинять пирог, дать начинке остыть.
Достать тесто из холодильника. Разделить на две части. Большую часть раскатать и выложить в форму, присыпанную мукой. Наколоть корж вилкой, чтобы во время выпекания не вздувался. Выложить на корж начинку.
Вторую часть теста раскатать, нарезать на одинаковые по ширине и длине полоски. Из них сделаем решетку для пирога. Инструкция для "решетки" представлена на пошаговых фото рецепта.
Делаем решетку:)

“Решетку» сверху можно смазать слегка взбитым яичным желтком, чтобы придать немного блеска и румянца пирогу

Выпекать около 40-45 минут (или до золотистой корочки) при температуре в 175 C. Вуа-ля:)

Без названия (232x130, 9Kb)
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 09 Июля 2024 г. 08:46 (ссылка)
БлагоДарю.
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