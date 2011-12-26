Тесто:



мука 340 гр.

несоленое сливочное масло 235 гр.

соль 1 ч.л.(без горки)

сахар 1 ст. л.

холодная вода 2-3 ст. л.



Начинка:

вишня 400 гр.

сахар 100 гр.

крахмал 2 ст.л.

вода 100 мл.





Тесто можно замешивать вручную или использовать комбайн.

Просеять муку, перемешать с солью и сахаром. Добавить кубики размягченного сливочного масла. Растереть руками масло с мукой. По необходимости влить холодную воду, чтобы масса хорошенько схватилась. Если она все же сухая и рассыпчатая, добавьте еще одну ст. л. воды. Долго перемешивать тесто не рекомендуется.

Замесить тесто, замотать в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час

Для начинки берем вишню, можно замороженную, но без косточек. Ставим на огонь, даем закипеть. После добавляем сахар и крахмал для загустения. Проварить мин 5-7.



Перед тем как начинять пирог, дать начинке остыть.

Достать тесто из холодильника. Разделить на две части. Большую часть раскатать и выложить в форму, присыпанную мукой. Наколоть корж вилкой, чтобы во время выпекания не вздувался. Выложить на корж начинку.

Вторую часть теста раскатать, нарезать на одинаковые по ширине и длине полоски. Из них сделаем решетку для пирога. Инструкция для "решетки" представлена на пошаговых фото рецепта.

Делаем решетку:)



“Решетку» сверху можно смазать слегка взбитым яичным желтком, чтобы придать немного блеска и румянца пирогу



Выпекать около 40-45 минут (или до золотистой корочки) при температуре в 175 C. Вуа-ля:)