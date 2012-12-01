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palomnica59
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Открытие СТУП в Майами
09:44 22.02.2013
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ТЕМНОЕ ЦАРСТВО (4 филма . Мелодрама)

Понедельник, 29 Мая 2023 г. 15:32 + в цитатник
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"Темное царство" - общее название для четырех двухсерийных фильмов, снятых по четырем пьесам А.Н. Островского: "Бешеные деньги", "Таланты и поклонники", "Лес" и "Свои люди - сочтемся!" Зрителю предлагается вспомнить старинные сюжеты и убедиться, что они абсолютно современны сегодня: мечутся в поиске женихов Лидии, поставившие перед собой целью подороже "продать себя"; начинающие актрисы Негины жертвуют настоящей любовью ради артистической карьеры; молодые Булановы женятся на пожилых состоятельных Гурмыжских, а Липочка с Подхалюзиным предают родителей ради собственного благополучия. В фильме раскрываются как яркость персонажей Островского, так и многогранность и неоднозначность их характеров

СМОТРЕТЬ

1. БЕШЕННЫЕ ДЕНЬГИ https://www.youtube.com/watch?v=btgw72CsMz8

2. ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ https://www.youtube.com/watch?v=i5DKtM7eRi4

3. ЛЕС https://www.youtube.com/watch?v=nQRdrRi_lfY

4. СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ

1.https://www.youtube.com/watch?v=kwAgNdnhCn4

2. https://www.youtube.com/watch?v=QD98hzYDEFE
Рубрики:  Любимые фильмы ( старинное время)
Любимые фильмы ( старинное время)


Процитировано 3 раз
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