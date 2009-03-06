1. 2. 3.Кофточка - (0)
ФОНАРИ В ЖИВОПИСИ_ЧАСТЬ 3 - ПАЛИТРА И ПЕРО О ФОНАРЯХ - (0)
Перед тем, как вы начнете читать стихи и смотреть картины, я хотел бы сделать небольшую ремарку. ...Художник Ольга Воробьева. Натюрморты - (0)
Художник Ольга Воробьева. Натюрморты Художник Воробьева Ольга. Натюрморты ...Картошка в «мутной воде», в «бронзовой» глазури и еще 5 гарниров: попробуйте раз и больше не сможете готовить иначе - (0)
Хочу поделиться с вами необычными идеями вкусных гарниров. Все рецепты очень своеобразны в подаче...
|
Для новичков на Лиру. Вам это пригодится )))
|
Дневник
|
Если вы считаете, это сообщение полезным для себя или ваших ПЧ,
то пожалуйста нажмите кнопочку "Понравилось".
|
Метки: для новичков на лиру
|
Первые шаги для самых новеньких на Ли.ру.Как добавить статью из интернета в дневник . Пошаговая инструкция.
Для того, чтобы создать новое сообщение, на верхней панели инструментов жмите НАПИСАТЬ. Обычно, по умолчанию, в дневнике установлен простой редактор. Но лучше и легче работать в расширенном редакторе, который называется CKEditor.
Как создать рубрику и подрубрику и для чего она нужна.
|
|
Как вернуть цветной фон дневнику_подсказка :-))
|
Дневник
Если вы видите ваш дневник в белом цвете. Или у вас пропала схема оформления. Неприятность эту мы переживем и устраним
Для это следуйте инструкции на картинке:
Цитируйте, и для себя и для друзей.
Оказывается, ещё многие с этим сталкиваются и не знают как это можно исправить.
Если вы нажмете, "МОЙ", то все дневники на лиру будут для вас видны только с "вашей любимой" схемой.
Если нажать стандартный, то дневники будут в белом цвете.
Можете потренироваться, ничего страшного в этом нет.
В конце ваших тренировок выберите шаблон страниц "АВТОРСКИЙ".
И всё будет в порядке!
Далее вы можете узнать:
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как установить аватар в дневник, на Лиру? (Для новичков на Лиру)
|
Дневник
Аватар - это ваша визитная карточка. Важно подобрать "свой" аватар и дальше не менять, тогда ваши Постоянные Читатели (ПЧ) и друзья быстро вас запомнят и всегда везде узнают.
Вы мой Olia2010 уже запомнили? Так и ваш запомнят.
Хотя... сайт liveinternet.ru Лиру позволяет сохранять и устанавливать до 12 аватаров.
Аватар будет использоваться в качестве вашего «образа» в левой панели вашего дневника, а также добавляется ко всем вашим комментариям, сообщениям в дневнике, и личным сообщениям.
Как его выбрать и установить? Читать далее
Всегда ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Про цитирование и копирование. Урок 1. В чем разница?
|
Дневник
Хотела сегодня сделать обещеный урок, про цитирование, но ... Зашла сначала в личку и комментарии почитать, ну всё, как обычно. Я так делаю каждый раз, когда захожу на сайт. Прочитав очередной комментарий, пошла в гости, помочь человеку, посмотреть на проблему со стороны. И что же я вижу?
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как изменить свой НИК в дневнике на Лиру?
|
Дневник
Поступил вопрос: Как изменить свой НИК в дневнике на Лиру?
Обещала ответить, отвечаю. Опять всё будет в картинках, наглядно.
И так, заводя дневник, вы выбрали НИК, который вам сейчас не нравится и вы хотели бы его изменить.
Что для этого надо сделать? Читать далее
Olia2010: Уважаемые читатели, мне было бы очень интересно узнать ваше мнение. Стал ли этот пост для вас полезным? Напишите мне пожалуйста об этом в комментариях, к этому посту. Всем заранее спасибо за комментарии.
|
Метки: для новичков на лиру как изменить свой ник
|
Что может раздражать ваших читателей в вашем дневнике. Для новичков и не очень
Вы не понимаете, почему вас редко добавляют в друзья? Вам хотелось бы, чтобы после ваших постов было больше комментариев и он не болтался одиноко с обозначением (комментариев-0)? Хотите, чтобы у вашего блога было больше читателей, но этого не происходит?
Возможно все дело в вашем дневнике.
Вернее, в его оформлении. Так как же лучше оформить свой дневник, чтобы он не вызывал раздражения у тех, кто в него заглянул и желания поскорей его закрыть?
У меня есть несколько личных наблюдений, касаемых элементарного интернет-этикета или просто вежливости по отношению к читателям. Попробую их перечислить.
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как правильно "украсить свой дневник" или как устанавливать схемы?
ВСЁ о схемах на ЛиРу
Практически всех лирушников интересуют вопросы, связанные с фонами (схемами) для дневников. Как их установить, поменять, редактировать, как изготовить самостоятельно "под себя"? В этом посте собрано всё. что необходимо знать не только начинающему, но и опытному пользователю Liveinternet-сайта. Огромное спасибо Душица, чьи посты использованы в этой статье.
|
Название: Весенняя сакура
Автор: Только_для_женщин
Создана: 24.03.2009 22:21
Скопировали: 475 раз
Установили: 436 раз
Примерить схему | Cохранить себе
|
Название: Весна
Автор: Только_для_женщин
Создана: 06.03.2009 20:51
Скопировали: 560 раз
Установили: 622 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Если Вы где-то увидели красивую схему и хотите установить её себе, то это очень легко - надо нажать на ссылку "Сохранить себе" под кодом схемы, как показано на схемах выше. (Кстати, примерьте их себе!) Но предварительно лучше нажать на "Примерить схему", чтобы увидеть, как она будет выглядеть конкретно в Вашем дневнике. Не понравилось? Значит не сохраняете, а просто закрываете страницу крестиком вверху справа. А если схема вам по душе, то кликаете на "Скопировать схему", или сразу на "Использовать схему" (всё это тоже высветится вверху справа). При втором варианте схема сразу установится в ваш блог и заменит имеющуюся схему.
Если же без примерки Вы сразу нажали на "сохранить себе", то вы автоматически попадете в подраздел "Управление схемами" в "Настройках дизайна". Вам нужно из открывшегося каталога схем выбрать нужную (на самом деле, та схема, которую вы сохраняли, уже будет выделена курсором и будет первой в списке схем), а далее вам нужно нажать на ссылку "Использовать схему" внизу окошка каталога. Вот и все!
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как читать сообщения друзей через ЛЕНТУ ДРУЗЕЙ?
|
Дневник
Вы получаете сообщения на почту? И считаете что это единственный доступный вам способ быть в курсе, что происходит у ваших друзей на Лиру? Это конечно так. Если у вас 1-10 друзей, то ещё можно успеть всё у всех просмотреть. А если у вас 20-200 и более друзей. Как всё успеть?
1. Всё успеть невозможно
2. Можно смотреть сообщения в "ленте друзей".
Мне кажется, что это наиболее удобный способ.
И понравившиеся вам сообщения проще процитировать в дневник. И так где-же находится эта лента друзей
Если вы считаете это сообщение полезным, нажмите пожалуйста кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ!"
Заранее спасибо!
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как навести порядок в дневнике и всё разложить по полочкам. Для новичков на Лиру и не только )))
Не могу оставить письма с вопросами своих читателей-новичков без внимания! Я,Nelya Gerbekova даю ссылки на уже написанные, продвинутыми пользователями уроки и учебники для новичков,но бывает и так,что в найденном материале они не могут найти ответы на свои вопросы и потому появляются вот такие незапланированные посты. А кажется,что всё уже сказано,написано,разжевано и преподнесено на блюдечке.Чтобы помочь новичкам администрация ValeZ обратилась к более опытным пользователям, предлагая мозговой штурм Что делать новичку с дневником? Не знаю, чем всё это закончилось и какие сделаны выводы,но поток вопросов от новичков не прекращается и это вполне объяснимо. Популярность LiveInternet растёт ,и, естественно, растёт поток вновь прибывших . Cтараюсь ответить каждому в личке,но если вопросы повторяются рождается очередной урок для новичков.По этическим соображениям не смогу показать скрины писем, лишь добавлю,что большинство писем о том, как разложить все сообщения по полочкам т.е. упорядочить.
|
Метки: для новичков на лиру
|
Что такое тэги? Зачем они нужны? А где их писать?
|
Дневник
Вы спрашивали? Отвечаю.
Что такое тэги и зачем они нужны?
Добавлять ТЭГИ в свой дневник вы можите при написании нового поста (сообщения) в свой дневник.
Место где добавлять ТЭГИ находится сразу под сообщением. Выглядит это так:
Если вы не видите ТЭГИ в своем дневнике, что делать?
Первое, необходимо вспомнить: а вы уже писали их (ТЭГИ) в своем дневнике? Или у вас уже есть процитированные посты? А ведь автор цитируемого поста мог и не писать ТЭГИ. Поэтому их (ТЭГОВ) может у вас ещё и нет.
Второе: как найти пропавшие ТЭГИ смотрим тут: http://www.liveinternet.ru/users/olia2010/post143831720
Всем УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ Лиру!
|
Метки: для новичков на лиру
|
Пропали тэги? Поищем... от Olia2010
|
Дневник
1. Проверьте свои настройки!
Смотреть на первой же странице.
Возможно вы случайно выбрали в настройках теги не показывать. Как исправить см. на фото.
Отпишитесь в личку.
|
Метки: для новичков на лиру
|
Задать вопросы по дневнику и посмотреть ответы на них можно тут
|
Дневник
Если у вас есть вопросы по дневнику, то задайте их тут, в комментариях.
Olia2010 Попробуем собрать ваши вопросы в одном месте.
Так вы сможете прочитать часто задаваемые вопросы
и ответы на них, тут же в комментариях.
А я постараюсь по мере сил отвечать на ваши вопросы.
Хорошо?
|
Метки: для новичков на лиру
|
ЛиРу - основы работы в расширенном редакторе ( часть 3-я, таблицы, картинки)
ЛиРу - основы работы в расширенном редакторе ( часть 3-я, таблицы, картинки).
Наконец-то, заключительная 3-я часть:-) Кто не знает,-
Первая часть ТуТ
Вторая часть ТуТ
Поехали:-)
Жмем по стрелочке. Нам откроется окошко вот с такими вариантами ( стилями) написания текста. Пользуемся как обычно-
либо выделяем нужный кусок текста, а потом применяем к нему стиль какой-нибудь,
либо сначала выбираем стиль, а потом начинаем печатать текст. Тогда он сразу будет "нарисован" тем стилем, который вы выбрали. Следующие функции используем точно так же:-)
Точно так же жмем по стрелочке и выбираем "размер" ( форматирование) какой хотим:-) Пользуемся точно так же как и со стилем:-)
Далее > > >
|
Метки: для новичков на лиру
|
ЛиРу - основы работы в расширенном редакторе ( часть 2-ая)
ЛиРу - основы работы в расширенном редакторе ( часть 2-ая).
Продолжаем разбираться в расширенном редакторе. Для тех кто не видел,- первая часть ТуТ
Поехали:-))
1. - "Жирный" - кнопочка делает ваш текст жирным. Либо нажимаем ее сначала, тогда она загорится вот так - , а потом пишем тот текст, который хотим выделить жирным написанием. Чтобы перестать писать "жирным",- жмем еще раз эту кнопку ( отключаем т.е.).
Либо выделяем уже написанный текст и жмем эту кнопочку - выделенный текст станет жирным. С последующими кнопками работаем так же:-)
2. - "Курсив" - кнопочка делает ваш текст курсивным.
3. - "Подчеркнутый" - кнопочка делает ваш текст подчеркнутым.
4. - "Зачеркнутый" - кнопочка делает ваш текст
зачеркнутым (зачеркнутым).
5. - "Подстрочный индекс" - делает ваш текстподстрочным
6. - "Надстрочный индекс" - делает ваш текстнадстрочным
Далее:
1. - "Вставить/редактировать ссылку" - жмем кнопочку, выползает табличка:
Жмем на стрелочку и выбираем тип ссылки, которую мы хотим вставить в сообщение:
Смотреть дальше ( очень интересно:-) ) > > >
|
Метки: для новичков на лиру
|
ЛиРу - основы работы в расширенном редакторе ( часть 1-ая)
Как зайти в обычный редактор, надеюсь вы уже знаете. Зашли, теперь надо перейти в "расширенный редактор". Вверху страницы видим надпись "расширенный", жмем ее, а в выползшем потом окошке жмем "ок":
Все, теперь нам открылся расширенный редактор ( чтобы вернуться в "простой редактор, там же жмем надпись "простой").
Теперь по пунктам, т.е. по значкам в редакторе, смотрим:
1. - "Источник" - эта кнопка для ввода html. Т.е. не нажимая ее, вы просто пишете текст, ссылки там всякие вставляете, а если вам надо вставить html код, то надо нажать вот эту кнопочку, а потом уже в поле ввода сообщение вставить код. Потом надо не забыть переключиться обратно ( еще раз нажать "источник").
2. - "Свойства документа" - честно говоря, так и не понял что сие означает. Ни разу не загорелось:-)) так что опустим этот пункт за ненадобностью:-)
3. - "Новая страница" - у нас это просто все стирается в редакторе ( все что вы написали), и можно начать все заново:-)
Читать дальше > > >
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как отписаться от уведомлений на почту? (для новичков на Лиру)
|
Дневник
"Ой, ой, почту засыпали письмами!" и это всего за пару часов, пока я Olia2010 изменила настройки, чтобы написать этот пост.
Если у вас такая же ситуация, то это сообщение для вас!
Если вы считаете это сообщение полезным для себя или ваших ПЧ,
то пожалуйста нажмите кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ"
Ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Эпиграф. Как написать, украсить, удалить...урок от Olia2010
|
Дневник
Что мы видим первый раз попадая в дневник? Это, как правило, эпиграф. Эпиграф может стать лицом вашего дневничка. В нем можно написать приветствие вашим гостям или какие-то просьбы-пожелания для них же. А ещё в эпиграф можно добавить какие-то полезные для себя штучки, чтобы они всегда были под рукой. Некоторые хотели бы украсить свой эпиграф красивой картинкой или установить глобус-счетчик, который показывает сколько посетителей уже зашли к вам гости. Как это сделать? Вот об этом мы и поговорим сегодня.
Если вы ещё не успели оформить эпиграф в своем дневнике, то вам сюда
Если Вы считаете это сообщение полезным для себя или
нужным для ваших Постоянных Читателей,
то пожалуйста нажмите кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ",
а затем цитируйте. Так же с удовольствием прочитаю ваши
отзывы в комментариях и на содержательные отвечу.
Ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Где и как писать комментарии? (для новичков на Лиру)
|
Дневник
Интересно, а вы любите читать комментарии в своем дневнике? Тут, наверняка многие ответят положительно. А вы любите писать комментарии в других дневниках? Боюсь, что положительных ответов на этот вопрос будет гораздо меньше... Или я не права. Кто-то скажет, а я не знаю, что писать, где писать, где читать, как правильно ответить. Предлагаю сегодня поговорить об этом...
Если вы считаете, что эта информация полезна для Вас или Ваших ПЧ, то пожалуйста нажмите кнопочку понравилось, удобным для вас способом. Можно так:
Ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как удалить сообщение из дневника? И как узнать не цитируете ли вы сообщение повторно?
|
Дневник
Если вам понадобилось удалить какое-то сообщение (пост) из дневника или цитатника.
Например вы нечаянно процитировали какое-то 2 или 3 раза.
Как это сделать? Легко и просто. Находим нужное нам сообщение.
Если вы считаете, что эта информация вам пригодится, нажмите пожалуйста кнопочку "Понравилось".
|
Метки: для новичков на Лиру
|
Дневник. Цитатник. Профиль. Лента. В чем разница и где настраивать? _урок от Olia2010
|
Дневник
Вы завели недавно дневник на сайте liveinternet.ru, ещё его называют Лиру. Тут так много интересного и столько же непонятного. Как же разобраться хотя бы в своем дневнике? Давайте попробуем это сделать. Из чего состоит ваш дневник? Давайте выделим главное.
Если вы считаете это сообщение полезным для себя или ваших ПЧ,
то пожалуйста нажмите кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ".
Ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Где найти личку и написать в неё? Для новичков на Лиру.
|
Дневник
Многие попав на этот сайт не знают где и что тут. В том числе не знают где можно написать личное сообщение для кого-либо. Надеюсь, что эта информация вам поможет.
В верху страницы есть 2 буквы ЛС, это и есть ЛИЧКА. И вы можете писать туда личные сообщения, которые будут доступны только для вас и того, кому вы пишите.)))
Кроме того там же вы можете посмотреть и сообщения которые отправлены для вас.
Внизу под аватаром есть надпись: Личное сообщение. Тут вы можете только написать сообщение, но не увидите если кто-то написал вам.
Опубликован 30.11.11 в 06:56
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как удалить ЛИШНИЕ рубрики и как перенести из одной рубрики в другую все сообщения? Читаем...
|
Дневник
в том числе и рубрики без названия, мы их видим так:
Если вы считаете эту информацию полезной,
то нажмите пожалуйста кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ"
Всегда ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как спрятать текст под кат? Для новичков на Лиру.
|
Дневник
На Лиру каждый день появляются новые пользователи сайта. И не всегда могут быстро на нем разобраться или найти нужную информацию. Сегодня спрашивали: "Что значит убрать под кат? Как убрать под кат длинное сообщение или картинки?"
Убрать под кат - это значит скрыть под ссылкой запись целиком или частично. Как это сделать?
Olia2010 отвечаю: ЛЕГКО!!!
1. Если вы работаете в ПРОСТОМ редакторе, то можно ручками набрать
в том месте, где вам необходимо убрать сообщение под кат.
2. Если вы работаете во 2-м CKEditor или 3-м редакторе FCKEditor, то можно воспользоваться кнопочкой
3. Затем откроется новое окно
4. Далее вы пишите текст или добавляете картинки или фотографии.
5. В конце вашего поста следует написать . Я так же пользуюсь этой же кнопочкой, только после первой квадратной скобки добавляю /.
6. Для новичком на Лиру полезно знать:
Как создать рубрики в дневнике:
http://www.liveinternet.ru/users/olia2010/post214182887/
Как добавить сообщение в дневник:
http://www.liveinternet.ru/users/olia2010/post211570967/
Как удалить сообщение из дневника:
http://www.liveinternet.ru/users/olia2010/post211805608/
Как процитировать сообщение из другого дневника в свой?
http://www.liveinternet.ru/users/olia2010/post215269689/
Что такое симпатия и как её правильно подарить:
http://www.liveinternet.ru/users/olia2010/post217244949/
28 сентября 2012г
Это на сегодня ВСЁ Ваша Olia2010
Если вы считаете это сообщение полезным
для себя или ваших Постоянных Читателей,
то пожалуйста нажмите кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ".
Комментарии так же доступны.
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как создавать рубрики и подрубрики в дневнике?
|
Дневник
Продолжаем обучение для новичков на Лиру. Сегодня я Olia2010 расскажу вам как навести порядок в дневнике, а именно создавать рубрики. И так начнем.
1.Первое, что нам необходимо сделать, это проверить общие настройки в дневнике.
Если вы считаете, что эта информация вам пригодится, нажмите пожалуйста кнопочку "Понравилось".
Заранее спасибо! Комментарии так же приветствуются! Прочитаю все, на содержательные или с вопросами отвечу!
Всегда ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как цитировать сообщение в свой дневник?
|
Дневник
Если вы считаете это сообщение полезным для себя или ваших ПЧ пожалуйста нажмите кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ" внизу этого сообщения. Всем заранее СПАСИБО за комментарии.
Правда же цитировать не сложно?
Всегда ваша Olia2010
|
Метки: для новичков на лиру
|
Как добавить сообщение в свой дневник? Написано очень доступно, для новичков на Лиру.
|
Дневник
Это сообщение предназначено для новичков на Лиру, поэтому будет очень подробным, с картинками. И так, вы завели себе дневничок на Лиру и захотели добавить в него сообщение, ещё это называют пост. А как это сделать? Очень просто. Давайте по порядку разберем.
1. Откройте свой дневник (ПРОФИЛЬ), нажмите "Добавить" или "Написать".
|
Метки: для новичков на лиру
|Страницы:
|[1]