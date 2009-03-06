ВСЁ о схемах на ЛиРу



Практически всех лирушников интересуют вопросы, связанные с фонами (схемами) для дневников. Как их установить, поменять, редактировать, как изготовить самостоятельно "под себя"? В этом посте собрано всё. что необходимо знать не только начинающему, но и опытному пользователю Liveinternet-сайта. Огромное спасибо Душица, чьи посты использованы в этой статье.



Как сохранить себе схему и использовать её?

Если Вы где-то увидели красивую схему и хотите установить её себе, то это очень легко - надо нажать на ссылку "Сохранить себе" под кодом схемы, как показано на схемах выше. (Кстати, примерьте их себе!) Но предварительно лучше нажать на "Примерить схему", чтобы увидеть, как она будет выглядеть конкретно в Вашем дневнике. Не понравилось? Значит не сохраняете, а просто закрываете страницу крестиком вверху справа. А если схема вам по душе, то кликаете на "Скопировать схему", или сразу на "Использовать схему" (всё это тоже высветится вверху справа). При втором варианте схема сразу установится в ваш блог и заменит имеющуюся схему.



Если же без примерки Вы сразу нажали на "сохранить себе", то вы автоматически попадете в подраздел "Управление схемами" в "Настройках дизайна". Вам нужно из открывшегося каталога схем выбрать нужную (на самом деле, та схема, которую вы сохраняли, уже будет выделена курсором и будет первой в списке схем), а далее вам нужно нажать на ссылку "Использовать схему" внизу окошка каталога. Вот и все!