Среда, 06 Сентября 2023 г. 11:03
+ в цитатник
|
СУП ИЗ КАПУСТЫ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ.
|
Метки:
кулинария
супы
первое
• перец красный сладкий - 6 шт.
• капуста белокочанная - 200 г
• лук репчатый - 1 шт.
• зелень сельдерея - 4 ст. л.
• помидоры - 2 шт.
• масло растительное - 4 ст. л.
• вода - 2 л
• соль - по вкусу
Перец промойте, обсушите, очистите от перегородок и семечек и нарежьте соломкой. Затем промойте помидоры, обсушите и нарежьте дольками. После этого репчатый лук нарежьте колечками. Далее тонко нашинкуйте капусту. Репчатый лук, помидоры и сладкий перец слегка обжарьте в растительном масле - около 2-4 мин, затем добавьте нашинкованную капусту, горячую воду, посолите, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте супу настояться в закрытом виде примерно 10 мин.
Готовый суп посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Процитировано 8 раз
Понравилось: 5 пользователям
-
5
Запись понравилась
-
8
Процитировали
-
0
Сохранили
-