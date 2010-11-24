



• перец красный сладкий - 6 шт.• капуста белокочанная - 200 г• лук репчатый - 1 шт.• зелень сельдерея - 4 ст. л.• помидоры - 2 шт.• масло растительное - 4 ст. л.• вода - 2 л• соль - по вкусуПерец промойте, обсушите, очистите от перегородок и семечек и нарежьте соломкой. Затем промойте помидоры, обсушите и нарежьте дольками. После этого репчатый лук нарежьте колечками. Далее тонко нашинкуйте капусту. Репчатый лук, помидоры и сладкий перец слегка обжарьте в растительном масле - около 2-4 мин, затем добавьте нашинкованную капусту, горячую воду, посолите, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте супу настояться в закрытом виде примерно 10 мин.Готовый суп посыпьте мелко нарезанной зеленью.