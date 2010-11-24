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СУП ИЗ КАПУСТЫ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ.

Среда, 06 Сентября 2023 г. 11:03 + в цитатник
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• перец красный сладкий - 6 шт.
• капуста белокочанная - 200 г
• лук репчатый - 1 шт.
• зелень сельдерея - 4 ст. л.
• помидоры - 2 шт.
• масло растительное - 4 ст. л.
• вода - 2 л
• соль - по вкусу

Перец промойте, обсушите, очистите от перегородок и семечек и нарежьте соломкой. Затем промойте помидоры, обсушите и нарежьте дольками. После этого репчатый лук нарежьте колечками. Далее тонко нашинкуйте капусту. Репчатый лук, помидоры и сладкий перец слегка обжарьте в растительном масле - около 2-4 мин, затем добавьте нашинкованную капусту, горячую воду, посолите, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте супу настояться в закрытом виде примерно 10 мин.
Готовый суп посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Рубрики:  • КУЛИНАРИЯ/первое
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Процитировано 8 раз
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 13:44 (ссылка)
БлагоДарю.
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