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Овощи, запечённые в маринаде. Фантастически вкусно!

Вторник, 28 Апреля 2020 г. 10:15 + в цитатник
Овощи, запеченые в маринаде (631x480, 258Kb)

Ингредиенты:

1 болгарский перец
1 кабачок
1 баклажан
1 луковица
3 зубчика чеснока
1 столовая ложка уксуса 9%
2 столовые ложки соевого соуса
4 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

Чеснок очищаем и выдавливаем в миску через пресс. Туда же добавляем растительное масло, уксус и соевый соус. Все тщательно перемешиваем.

Все подготовленные овощи тщательно промываем и очищаем. А затем нарезаем крупными кусочками и перекладываем в миску. Заливаем их маринадом и хорошо перемешиваем руками, стараясь немного вдавливать маринад в овощи. Миску накрываем крышкой или затягиваем пищевой пленкой и оставляем овощи мариноваться на 1 час.

Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него маринованные овощи. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим выпекаться заготовку на 20-30 минут. Готовые овощи достаем из духовки, перекладываем на блюдо и подаем к столу.
Рубрики:  Кулинария/блюда из овощей
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Процитировано 69 раз
Понравилось: 26 пользователям
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vit4109   обратиться по имени Вторник, 28 Апреля 2020 г. 14:25 (ссылка)
Вкуснота!
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ЗОля   обратиться по имени Вторник, 28 Апреля 2020 г. 21:28 (ссылка)
Вот ЭТО моя еда!!!
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Radeia   обратиться по имени Среда, 29 Апреля 2020 г. 05:33 (ссылка)
Благодарю!
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Людмила_Ч   обратиться по имени Среда, 29 Апреля 2020 г. 13:24 (ссылка)
Спасибо! Вкусная лёгкая еда, то, что надо!
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Вторник, 12 Мая 2020 г. 10:55ссылка
natali2311
Да, уже приготовила и очень понравился рецепт! Все время буду так готовить овощи.
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GalinaAR   обратиться по имени Среда, 29 Апреля 2020 г. 23:53 (ссылка)
Спасибо!
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