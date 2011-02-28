лапша быстрого приготовления - 90 гр.

яйцо - 1 шт.

помидор - 1 шт.

колбаса - 50 гр.

сыр - 80 гр.

соль

масло раст. - 1 ст.л.

Лапшу залить кипятком, прикрыть тарелкой и оставить на 3 мин, сильно разваренная лапша нам не нужна.

Можно использовать специи из пачки или просто посолить лапшу.

Колбасу и помидор нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на крупной тёрке.

Добавить яйцо. Перемешать.

Нагреть сковороду с маслом.

Выложить лапшу, разровнять.

Поджарить 3 мин. на среднем огне.

Разложить колбасу, помидоры, посыпать сыром.

Накрыть сковороду крышкой и подождать, пока сыр расплавится.

https://www.iamcook.ru/showrecipe/38285

1 упаковка лапши быстрого приготовления

1 яйцо

3 ст.л. воды или молока

100 гр. тёртого сыра

томатный соус или кетчуп

колбаса, курица, овощи, грибы и т.д.

Специи по вкусу

- соль, перец, орегано, базилик

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, но без приправ.

Слейте воду и дайте лапше немного остыть.

Взбейте яйцо с водой или молоком.

Добавьте отваренную лапшу и тщательно перемешайте .

Это будет основа для пиццы.

На противень выложите лапшевую массу, придавая ей форму

и толщину около 1 см.

Уплотните, чтобы она держала форму.

Разогрейте духовку до 180°C

и отправьте основу в духовку на 10 мин,

пока она не подрумянится и не станет немного хрустящей.

Достаньте основу из духовки.

Нанесите тонкий слой томатного соуса (или кетчупа),

сверху распределите натёртый сыр и любимые начинки.

Верните пиццу в духовку и выпекайте 15 мин.,