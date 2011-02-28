Записи Друзья Комментарии
mtv59
Аватар mtv59

 -Цитатник

Просто жить. Я не знаю, что может быть лучше. Удивительная пастель Карен Маргулис / Karen Margulis (США) - (0)

Карен Маргулис - современный художник-пейзажист. Она работает в большинстве живописных техни...

Носки с укреплённой пяткой и подошвой спицами. - (0)

1. Набрать на спицы 48 петель.Перейти на вязание 4 спицами.2. Провязать 24 ряда резинкой 2*2...

Домашние тапочки - следочки спицами - (0)

1. Набираем 67 петель на круговые спицы и вяжем 4 ряда резинкой 1х1. 2. В 5-м ряду: 1 к...

Пекинская капуста - подборка рецептов - (0)

Салат овощной с кукурузой, авокадо и пекинской капустой   ...

Было б всегда так в жизни, по-зимнему хорошо! Художник Ромашко Евгений Викторович (Россия, 1962) - (0)

Зимний день. 2013 ...От доброго, белого снега, Чисто вокруг и светло, Было б всегда та...

 -Рубрики

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.02.2011
Записей: 6648
Комментариев: 2697
Написано: 22880


Пицца из лапши быстрого приготовления

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 09:53 + в цитатник
https://www.liveinternet.ru...509075630/

 

лапша быстрого приготовления - 90 гр.

яйцо  - 1 шт.

помидор - 1 шт.

колбаса  - 50 гр.

сыр - 80 гр.

соль 

масло раст. - 1 ст.л.

 

Лапшу залить кипятком, прикрыть тарелкой и оставить на 3  мин, сильно разваренная лапша нам не нужна.

 

Можно использовать специи из пачки или просто посолить лапшу.

 

Колбасу и помидор нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на крупной тёрке.

 

Слить с лапши воду.

Добавить яйцо. Перемешать. 

Нагреть сковороду с маслом.

Выложить лапшу, разровнять.

Поджарить 3 мин. на среднем огне.

Разложить колбасу, помидоры, посыпать сыром.

Накрыть сковороду крышкой и подождать, пока сыр расплавится.

 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/38285

 
 1 упаковка лапши быстрого приготовления
 1 яйцо
3 ст.л. воды или молока
100 гр. тёртого сыра 
томатный соус или кетчуп
 колбаса, курица, овощи, грибы и т.д.
 Специи по вкусу
- соль, перец, орегано, базилик 
 
 Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, но без приправ.
Слейте воду и дайте лапше немного остыть.
    Взбейте яйцо с водой или молоком.
Добавьте отваренную лапшу и тщательно перемешайте .
Это будет основа для пиццы.
 
    На противень выложите лапшевую массу, придавая ей форму 
и толщину около 1 см.
Уплотните, чтобы она держала форму.
 
 Разогрейте духовку до 180°C
и отправьте основу в духовку на 10  мин,
пока она не подрумянится и не станет немного хрустящей.
 
Достаньте основу из духовки.
Нанесите тонкий слой томатного соуса (или кетчупа),
сверху распределите натёртый сыр и любимые начинки.
 
Верните пиццу в духовку и выпекайте  15 мин.,
пока сыр не расплавится и не подрумянится.

  

Серия сообщений "пицца":
Часть 1 - Кабачковая "пицца".
Часть 2 - Тесто для пиццы от Вольфганга Пака.
...
Часть 4 - Пицца =Маргаритa=.
Часть 5 - Пицца очень быстрая .
Часть 6 - Пицца из лапши быстрого приготовления



Процитировано 7 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте