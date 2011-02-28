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Пицца из лапши быстрого приготовления
лапша быстрого приготовления - 90 гр.
яйцо - 1 шт.
помидор - 1 шт.
колбаса - 50 гр.
сыр - 80 гр.
соль
масло раст. - 1 ст.л.
Лапшу залить кипятком, прикрыть тарелкой и оставить на 3 мин, сильно разваренная лапша нам не нужна.
Можно использовать специи из пачки или просто посолить лапшу.
Колбасу и помидор нарезать тонкими дольками. Сыр натереть на крупной тёрке.
Слить с лапши воду.
Добавить яйцо. Перемешать.
Нагреть сковороду с маслом.
Выложить лапшу, разровнять.
Поджарить 3 мин. на среднем огне.
Разложить колбасу, помидоры, посыпать сыром.
Накрыть сковороду крышкой и подождать, пока сыр расплавится.
https://www.iamcook.ru/showrecipe/38285
Серия сообщений "пицца":
Часть 1 - Кабачковая "пицца".
Часть 2 - Тесто для пиццы от Вольфганга Пака.
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Часть 5 - Пицца очень быстрая .
Часть 6 - Пицца из лапши быстрого приготовления
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