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Салаты с сельдью
Салат с сельдью и сухариками «Петруша»
филе 1 крупной сельди
горсть ржаных сухариков
2 картофелины
2 помидора
1 яблоко
1 луковица
майонез
Продукты выкладывать слоями, нанося сетку майонеза между ними.
Сухарики,
нарезанная кубиками сельдь,
мелко нарезанный лук,
тертое яблоко,
картофель
На верх нанести сетку майонеза и посыпать кубиками помидора.
Перед подачей охладить
Салат «Морской змей»
киви — 3 шт.
филе селедки — 2 шт.
яйца — 4 шт.
лук зеленый — 30 гр.
майонез — 80 гр.
Киви и сельдь нарезаем небольшим кубиком.
Натираем на крупной терке вареные яйца.
Шинкуем мелко зеленый лук.
Выкладываем всё в салатник,
заправляем майонезом.
https://www.liveinternet.ru/users/raduga_podruga/post508450525/
Серия сообщений "салаты":
Часть 1 - Салаты с пекинской капустой.
Часть 2 - Салаты со свеклой .
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Часть 30 - Салат "Гранатовый"
Часть 31 - Салат "Герцогиня"
Часть 32 - Салаты с сельдью
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