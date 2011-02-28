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Салаты с сельдью

Среда, 27 Ноября 2024 г. 10:32 + в цитатник
https://www.liveinternet.ru...508353278/

Салат с сельдью и сухариками «Петруша»


salat-s-seldiu-i-suharikami-petrusha_7 (300x197, 62Kb)филе 1 крупной сельди
горсть ржаных сухариков
2 картофелины
2 помидора
1 яблоко
1 луковица
майонез
Продукты выкладывать слоями, нанося сетку майонеза между ними.
Сухарики,
нарезанная кубиками сельдь,
мелко нарезанный лук,
тертое яблоко,
картофель
На верх  нанести сетку майонеза и посыпать кубиками помидора.

Перед подачей охладить

Салат «Морской змей»

 

киви — 3 шт.
филе селедки — 2 шт.
яйца  — 4 шт.
лук зеленый — 30 гр.
майонез — 80 гр.
 

Киви и сельдь нарезаем небольшим кубиком. 

Натираем на крупной терке вареные яйца.

Шинкуем мелко зеленый лук.

Выкладываем всё в салатник,

заправляем майонезом.

https://www.liveinternet.ru/users/raduga_podruga/post508450525/

 

Серия сообщений "салаты":
Часть 1 - Салаты с пекинской капустой.
Часть 2 - Салаты со свеклой .
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Часть 30 - Салат "Гранатовый"
Часть 31 - Салат "Герцогиня"
Часть 32 - Салаты с сельдью



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