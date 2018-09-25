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moorpepinbo54
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Создан: 25.09.2018
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Написано: 2854


Без заголовка

Суббота, 06 Ноября 2021 г. 14:34 + в цитатник
Авторский концерт Людмилы Князевой слушать
подробнее тут - https://vk.com/id218139721
Авторский концерт Людмилы Князевой слушать

Композитор Людмила Князева
8 926 5254744

radezky@ya.ru

https://www.muzklondike.ru/events/interview_with_ludmila_knyazeva

https://www.unioncomposers.ru/composer/view/?id=948

https://radezk0.wixsite.com/music-shool-knyazeva

http://www.wpolitics.ru/vserossijskij-konkurs-pesnya-sobiraet-druzej/

https://www.facebook.com/LiudmilaKnyaz/

https://www.facebook.com/liudmila.knyazeva

https://www.facebook.com/Liudmila-Knyazeva-176611652395728/?ref=pages_you_manage

https://vk.com/id218139721

https://vk.com/club71597784

https://vk.com/club84168636

https://vk.com/public199690982

https://vk.com/event187224017

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https://vk.com/event200230735

https://vk.com/club164556826

https://vk.com/event167540996
https://vk.com/id218139721
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