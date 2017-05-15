Привет, друзья! Сегодня покажу, как приготовить пасхальный пирог (или кулич) без духовки, используя сковороду. Всё просто и быстро!







Опара:



150 мл тёплого молока

15 граммов прессованных дрожжей (или 5 граммов сухих)

2 столовые ложки сахара (из общего количества)

- 3-4 столовые ложки просеянной муки (из общего количества)



Тесто:



- 3 яйца (в тесто уйдёт 1 целое яйцо, 2 желтка. 2 белка поддет на украшение кулича.)

- сахар (оставшийся из общего количества)

- 10 граммов ванильного сахара

- 0,5 чайной ложки соли

- влить готовую опару (вмешать)

- мука (постепенно вводить оставшуюся муку из общего количества)

- 80 граммов мягкого сливочного масла

- изюм (*** слить воду, высушить на полотенце, ввести в тесто)



Начну с опары. В тёплом молоке (150 мл) растворяю 15 г прессованных дрожжей. Можно использовать сухие дрожжи, тогда их нужно 5 г (1 ч. л.). В смесь добавляю 2 столовые ложки сахара (из общего количества) и хорошо размешиваю. Затем просеиваю 4 столовые ложки муки и добавляю в смесь.







Смесь накрываю блюдцем и ставлю в тёплое место на 15-20 минут.



Пока опара подходит, занимаюсь остальными ингредиентами. Заливаю 100 г изюма кипятком и оставляю его на 10-15 минут, чтобы он размягчился.







В большую миске разбиваю 3 яйца: одно целое, а два белка отложу отдельно для глазури. В яйца добавляю оставшийся сахар (100 г), ванильный сахар (10 г) и пол чайной ложечки соли. Всё взбиваю миксером до пышной массы.







Когда опара поднимется и станет пузырчатой, выливаю её в яичную смесь. Постепенно добавляю просеянную муку — всего 300 г.









Разбиваю комочки венчиком и добавляю 80 г мягкого сливочного масла. Масло вмешиваю в тесто до полного соединения. Замешиваю. Получается густое, эластичное и блестящее тесто, но не слишком тугое.







Теперь подготавливаю изюм. Сливаю воду, выкладываю изюм на сухое полотенце, чтобы он просох, и присыпаю мукой.







Это поможет изюму не оседать в тесте. Добавляю изюм в тесто и аккуратно перемешиваю.







Накрываю готовое тесто пищевой плёнкой, делаю несколько дырочек зубочисткой, чтобы тесто могло «дышать», и ставлю в тёплое место на 1-1,5 часа для подъёма.







Пока тесто поднимается, готовлю сковороду диаметром 26 см. На дно выкладываю силиконизированную пергаментную бумагу (если у вас обычная, смажьте её растительным маслом).



Когда тесто подошло, аккуратно перекладываю его в сковороду и равномерно распределяю по дну.









Накрываю крышкой (под крышку тоже кладу лист пергамента силиконизированой стороной к тесту) и оставляю ещё на 15-20 минут для дополнительного подъёма.



Далее, на минимальном огне (чтобы было тепло, но не слишком горячо) выпекаю пирог 30-35 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой — пирог готов.







Как только пирог подрумянится, аккуратно переворачиваю его на крышку или тарелку меньшего диаметра, а затем снова опускаю в сковороду. Накрываю крышкой и продолжаю выпекать ещё 15-20 минут.



Для глазури взбиваю два белка с 100 г сахара на водяной бане, постоянно помешивая, пока сахар не растворится.







Как только сахар растворится, снимаю с огня и продолжаю взбивать смесь до пышной массы. Добавляю щепотку лимонной кислоты для стабильности глазури. Как только глазурь станет густой и начнёт образовывать «клювики», она готова.







Когда пирог остынет, аккуратно украшаю его глазурью и присыпкой для куличей.







Всё, можно наслаждаться! Пирог получается очень мягким, воздушным и ароматным, вкуснейшим, а глазурь придаёт ему праздничный вид.







Готовьте с удовольствием! Приятного аппетита!



Видеорецепт "Пасхального пирога без духовки":









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