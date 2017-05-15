Записи Друзья Комментарии
MOLODA I
Аватар MOLODA_I

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в MOLODA_I

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 3) Неизвестная_Планета FREEDOM_2 Decor_Rospis
Читатель сообществ (Всего в списке: 2) О_Самом_Интересном Школа_славянской_магии

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.05.2017
Записей:
Комментариев:
Написано: 35727


ТАРТАЛЕТКИ С КРАСНОЙ ИКРОЙ "ЁЛОЧКИ"

Понедельник, 23 Декабря 2024 ?. 07:39 + в цитатник

Закуска имеет оригинальное оформление и отменный вкус.

1 (600x450, 313Kb)

Ингредиенты:

*Икра красная – 50 г
*Яйца – 2 шт.
*Сырок плавленый – 1 шт.
*Огурец свежий – 1 шт.
*Морковь – 0,5 шт.
*Тарталетки песочные – 6-8 шт.
*Чеснок – 1 зубочек
*Майонез – 2 ст.л.

2 (625x416, 341Kb)

Процесс приготовления:

Готовим закуску из тарталеток в виде небольших елочек. В качестве начинки используем яично-сырную смесь с тонкими нотками чеснока. Елочки формируем из свежего огурца, звезды — из моркови. В результате получаются оригинальные миниатюрные елочки, которые украсят новогодний стол. Проявив немного фантазии, всегда можно создать кулинарный шедевр, который раскроет ваши таланты.

3 (625x416, 368Kb)

Яйца отварите «вкрутую», охладите в воде, счистите скорлупу, натрите на мелкой терке. Мягкий плавленый сырок также измельчите с помощью терки. Компоненты соедините в одной емкости.

4 (625x416, 332Kb)

Добавьте майонез и чеснок, раздавленный чесночницей. Смесь тщательно перемешайте до однородности.

5 (625x416, 317Kb)

Наполните ею песочные корзинки, формируя небольшие горки.

6 (625x416, 328Kb)

Сверху выложите красную икру в количестве 1 ч.л.

7 (625x416, 344Kb)

Свежий огурец нарежьте длинными слайсами, используя овощечистку. Каждую пластинку наденьте на зубочистку в виде гармошки.

8 (625x416, 318Kb)

Морковь отварите заранее до готовности, полностью остудите, очистите. Используя небольшую формочку, сделайте из моркови звездочки, наденьте их на верхушки зубочисток.

9 (466x700, 354Kb)

В результате у вас должны получиться миниатюрные елочки. Закуска готова к подаче на стол. Приятного аппетита!

Источник

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/ЗАКУСКИ
Метки:  

????????????? 4 ???
Понравилось: 7 ?????????????
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте