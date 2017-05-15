Понедельник, 23 Декабря 2024 ?. 07:39
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ТАРТАЛЕТКИ С КРАСНОЙ ИКРОЙ "ЁЛОЧКИ"
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Метки:
кулинария
закуски
Закуска имеет оригинальное оформление и отменный вкус.
Ингредиенты:
*Икра красная – 50 г
*Яйца – 2 шт.
*Сырок плавленый – 1 шт.
*Огурец свежий – 1 шт.
*Морковь – 0,5 шт.
*Тарталетки песочные – 6-8 шт.
*Чеснок – 1 зубочек
*Майонез – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Готовим закуску из тарталеток в виде небольших елочек. В качестве начинки используем яично-сырную смесь с тонкими нотками чеснока. Елочки формируем из свежего огурца, звезды — из моркови. В результате получаются оригинальные миниатюрные елочки, которые украсят новогодний стол. Проявив немного фантазии, всегда можно создать кулинарный шедевр, который раскроет ваши таланты.
Яйца отварите «вкрутую», охладите в воде, счистите скорлупу, натрите на мелкой терке. Мягкий плавленый сырок также измельчите с помощью терки. Компоненты соедините в одной емкости.
Добавьте майонез и чеснок, раздавленный чесночницей. Смесь тщательно перемешайте до однородности.
Наполните ею песочные корзинки, формируя небольшие горки.
Сверху выложите красную икру в количестве 1 ч.л.
Свежий огурец нарежьте длинными слайсами, используя овощечистку. Каждую пластинку наденьте на зубочистку в виде гармошки.
Морковь отварите заранее до готовности, полностью остудите, очистите. Используя небольшую формочку, сделайте из моркови звездочки, наденьте их на верхушки зубочисток.
В результате у вас должны получиться миниатюрные елочки. Закуска готова к подаче на стол. Приятного аппетита!
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