Воскресенье, 24 Ноября 2024 г. 10:33
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"БЕЛОСНЕЖКА": дивный салат, особенный соус
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Метки:
кулинария
салаты
Расскажу-ка я вам про салатик дивный, что «Белоснежкой» величают! Не простой он, а волшебный – и на стол праздничный подать не стыдно, и домочадцев в будни порадовать можно. А главное – никаких заморских продуктов не надобно, всё под рукой найдётся!
Шепну по секрету: этот салатик не только вкусный, но и фигуру сбережёт – всего 127 калорий на порцию!
🛒 Что нам понадобится?
*Капуста пекинская – 150 г
*Брынза – 170 г
*Филе куриное – 250 г
*Белки яичные варёные – 3 шт.
✨Для соуса:
*Сметана – 3 ст.л.
*Горчица – 1 ч.л.
*Чеснок – 1 зубчик
*Сок лимонный – 1 ст.л.
*Соль – по желанию
👩🍳 А теперь, голубушки, слушайте, как это чудо готовить будем:
1. Сначала курочку отварим – да не просто так, а с лавровым листиком да морковочкой, чтоб мясо душистее было. Остудим, нарежем кубиками – чай, не звери какие, рвать на куски!
2. Капустку пекинскую – полосочками потоньше. Она у нас нежная, как шёлк китайский, основа салата нашего белоснежного.
3. Брынзочку кубиками порежем (только не давите сильно, голубушки, она любит ласковое обращение).
4. Белки нам нужны, а желточки приберегите для другого салатика. Белки кубиками нарежьте, да помельче.
5. А теперь, самое волшебное – соус! Сметанку с горчичкой соединим, лимонным соком сбрызнем, чесночком душистым приправим. Солить не спешите – брынза сама солёная!
6. Всё смешаем, да не абы как, а с любовью! На блюдо выложим горочкой – красота неописуемая!
Подавать можно и сразу, но если часок в холодильнике настоится – ещё вкуснее станет!
Ну вот и всё! Готовьте на здоровье!
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