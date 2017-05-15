Расскажу-ка я вам про салатик дивный, что «Белоснежкой» величают! Не простой он, а волшебный – и на стол праздничный подать не стыдно, и домочадцев в будни порадовать можно. А главное – никаких заморских продуктов не надобно, всё под рукой найдётся!



Шепну по секрету: этот салатик не только вкусный, но и фигуру сбережёт – всего 127 калорий на порцию!







🛒 Что нам понадобится?



*Капуста пекинская – 150 г

*Брынза – 170 г

*Филе куриное – 250 г

*Белки яичные варёные – 3 шт.



✨Для соуса:



*Сметана – 3 ст.л.

*Горчица – 1 ч.л.

*Чеснок – 1 зубчик

*Сок лимонный – 1 ст.л.

*Соль – по желанию



👩‍🍳 А теперь, голубушки, слушайте, как это чудо готовить будем:



1. Сначала курочку отварим – да не просто так, а с лавровым листиком да морковочкой, чтоб мясо душистее было. Остудим, нарежем кубиками – чай, не звери какие, рвать на куски!



2. Капустку пекинскую – полосочками потоньше. Она у нас нежная, как шёлк китайский, основа салата нашего белоснежного.







3. Брынзочку кубиками порежем (только не давите сильно, голубушки, она любит ласковое обращение).



4. Белки нам нужны, а желточки приберегите для другого салатика. Белки кубиками нарежьте, да помельче.







5. А теперь, самое волшебное – соус! Сметанку с горчичкой соединим, лимонным соком сбрызнем, чесночком душистым приправим. Солить не спешите – брынза сама солёная!







6. Всё смешаем, да не абы как, а с любовью! На блюдо выложим горочкой – красота неописуемая!



Подавать можно и сразу, но если часок в холодильнике настоится – ещё вкуснее станет!







Ну вот и всё! Готовьте на здоровье!



Источник