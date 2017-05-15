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"БЕЛОСНЕЖКА": дивный салат, особенный соус

Воскресенье, 24 Ноября 2024 г. 10:33 + в цитатник

Расскажу-ка я вам про салатик дивный, что «Белоснежкой» величают! Не простой он, а волшебный – и на стол праздничный подать не стыдно, и домочадцев в будни порадовать можно. А главное – никаких заморских продуктов не надобно, всё под рукой найдётся!

Шепну по секрету: этот салатик не только вкусный, но и фигуру сбережёт – всего 127 калорий на порцию!

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🛒 Что нам понадобится?

*Капуста пекинская – 150 г
*Брынза – 170 г
*Филе куриное – 250 г
*Белки яичные варёные – 3 шт.

✨Для соуса:

*Сметана – 3 ст.л.
*Горчица – 1 ч.л.
*Чеснок – 1 зубчик
*Сок лимонный – 1 ст.л.
*Соль – по желанию

👩‍🍳 А теперь, голубушки, слушайте, как это чудо готовить будем:

1. Сначала курочку отварим – да не просто так, а с лавровым листиком да морковочкой, чтоб мясо душистее было. Остудим, нарежем кубиками – чай, не звери какие, рвать на куски!

2. Капустку пекинскую – полосочками потоньше. Она у нас нежная, как шёлк китайский, основа салата нашего белоснежного.

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3. Брынзочку кубиками порежем (только не давите сильно, голубушки, она любит ласковое обращение).

4. Белки нам нужны, а желточки приберегите для другого салатика. Белки кубиками нарежьте, да помельче.

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5. А теперь, самое волшебное – соус! Сметанку с горчичкой соединим, лимонным соком сбрызнем, чесночком душистым приправим. Солить не спешите – брынза сама солёная!

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6. Всё смешаем, да не абы как, а с любовью! На блюдо выложим горочкой – красота неописуемая!

Подавать можно и сразу, но если часок в холодильнике настоится – ещё вкуснее станет!

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Ну вот и всё! Готовьте на здоровье!

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/САЛАТЫ
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Процитировано 8 раз
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