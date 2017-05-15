Записи Друзья Комментарии
MOLODA I
Аватар MOLODA_I

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в MOLODA_I

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 3) Неизвестная_Планета FREEDOM_2 Decor_Rospis
Читатель сообществ (Всего в списке: 2) О_Самом_Интересном Школа_славянской_магии

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.05.2017
Записей:
Комментариев:
Написано: 33586


ТОРТЫ "ПОД ЁЛОЧКУ": вкусные, яркие и готовятся не сложно

Пятница, 22 Декабря 2023 г. 07:48 + в цитатник

Сегодня хочу поделиться рецептами тортов, которые подойдут к праздничному столу и просто, чтобы побаловать Ваших близких. Все торты очень вкусные, гости и семья оценят по достоинству.

1 (700x393, 66Kb)

1. Торт «Битое стекло»

Подойдет к праздничному столу и просто что бы побаловать Ваших близких.

Рецепт: для бисквита: яйца - 2 шт., мука - 50 гр., сахар - 75 гр., ванилин, растительное масло - 10 гр.,
для желе: сметана – 500 мл., желатин – 10 гр., сахар - 50 гр.,
для начинки: персики - 1 банка, желе разного цвета - 2 пакетика



2. Торт «Панчо» за 20 минут, даже духовку включать не потребуется.

Это рецепт из серии Выручайка, когда нужно приготовить быстро к чаю.

Рецепт: Для бисквита: Яйца -3 шт, Соль -1/4 ч.л. Молоко -10 ст.л. Сахар -8 ст.л. Мука -7 ст.л. Какао порошок -4 ст.л. Сода -1/2 ч.л.(погасить) Растительное масло -5 ст.л.
Для крема: Сметана -800 гр. Сахарная пудра -3-4 ст.л. Ананасы консервированные -1 банка Грецкие орехи -100 гр.



3. Торт «Айсберг» - время приготовления 25 минут вместе с выпечкой.

Это один из моих любимых тортиков, потому что готовится он очень быстро, а получается очень вкусный.

Рецепт: Тесто: Сахар – 200 гр. Яйца – 2 шт. Мука – 320 гр. Сметана – 1 ст.л. Сгущенное молоко – 200 гр.(1/2 банки) Чернослив – 100-200 гр. Сода – 1 ч.л. (гашенная)
Крем: Сметана (20% жирности) – 700 гр. Сахар – 100 гр., Для посыпки: Грецкие орехи – 50-100 гр.



4. Торт «Лимонная девочка».

Мягкий, яркий, ароматный с лимонной ноткой. В прошлом году я его готовила на Новогодний стол, моим гостям он пришелся по вкусу.

Рецепт: Для коржей: Мука -320 гр. Яйца -4 шт Сгущённое молоко -2 банки. (760 гр.) Соль -1/4 ч.л. Разрыхлитель -20 гр. Цедра лимона -1 шт. Сок лимона -20 мл. Лимонный курд: Желтки -4 шт. Сахар -70 гр. Цедра лимона -1 шт. Сок лимона -140 мл. Сливочное масло -60 гр.
Для крема: Сливки 33% - 700 мл. Сгущённое молоко -200-300 гр.
Для помадки: Белый шоколад -150 гр. Сливки 33% -100 мл. Желтый краситель -2-3 капли



5. Торт «Трюфель».

Мой папа очень любит конфеты трюфели, чтобы угодить ему, на день рождение я пекла этот торт. Попробовав кусочек, он сказал, что это самый вкусный торт, который, когда он либо пробовал. Скажу Вам по секрету готовится он в один клик, даже рассказывать практически нечего.

Рецепт: для бисквита: яйца – 2 шт, сахар -180 г, ванильный сахар -1 пачка, вода кипяток -100 мл, молоко -100 мл, растительное масло -100 мл, соль -1/4 ч.л. разрыхлитель -10 г, уксус 9% -1 ст.л. мука -130 г, какао порошок -60 г.
Для крема: Сливки жирность больше 33% -500 мл шоколад горький -300 г, шоколад молочный -100 г



6. Торт "Праздничный"

Получается оригинальный в разрезе, приятно удивит гостей внешним видом. Торт получается вкусный и не приторно сладкий, с лёгкой кислинкой.

Рецепт: Сметана – 250 гр. Сахар – 200 гр. Яйцо – 1 шт. Соль – 1/3 ч.л Сода – 1/2 ч.л. (гашеная) Мука – 600-650 гр Чернослив – 200 гр. Курага -200 гр. Сушенная клюква – 200 гр. Изюм – 200 гр. Сметана – 900 гр. Сахар – 200 гр.



Каждый из этих тортов - просто калейдоскоп вкуса! Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких на праздники! Приятного аппетита!

Источник
 

Серия сообщений "НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО":
Часть 1 - АНГЛИЙСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПИРОЖКИ
Часть 2 - ШТОЛЛЕН - классические рецепты немецкого рождественского кекса
...
Часть 29 - РЕЦЕПТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ АРХАНГЕЛЬСКИХ КОЗУЛЕЙ
Часть 30 - ТРАДИЦИОННЫЕ НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДЕСЕРТЫ: лучшие рецепты со всего мира
Часть 31 - ТОРТЫ "ПОД ЁЛОЧКУ": вкусные, яркие и готовятся не сложно

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
Метки:  

Процитировано 22 раз
Понравилось: 18 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте