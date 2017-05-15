Сегодня хочу поделиться рецептами тортов, которые подойдут к праздничному столу и просто, чтобы побаловать Ваших близких. Все торты очень вкусные, гости и семья оценят по достоинству.







1. Торт «Битое стекло»



Подойдет к праздничному столу и просто что бы побаловать Ваших близких.



Рецепт: для бисквита: яйца - 2 шт., мука - 50 гр., сахар - 75 гр., ванилин, растительное масло - 10 гр.,

для желе: сметана – 500 мл., желатин – 10 гр., сахар - 50 гр.,

для начинки: персики - 1 банка, желе разного цвета - 2 пакетика







2. Торт «Панчо» за 20 минут, даже духовку включать не потребуется.



Это рецепт из серии Выручайка, когда нужно приготовить быстро к чаю.



Рецепт: Для бисквита: Яйца -3 шт, Соль -1/4 ч.л. Молоко -10 ст.л. Сахар -8 ст.л. Мука -7 ст.л. Какао порошок -4 ст.л. Сода -1/2 ч.л.(погасить) Растительное масло -5 ст.л.

Для крема: Сметана -800 гр. Сахарная пудра -3-4 ст.л. Ананасы консервированные -1 банка Грецкие орехи -100 гр.







3. Торт «Айсберг» - время приготовления 25 минут вместе с выпечкой.



Это один из моих любимых тортиков, потому что готовится он очень быстро, а получается очень вкусный.



Рецепт: Тесто: Сахар – 200 гр. Яйца – 2 шт. Мука – 320 гр. Сметана – 1 ст.л. Сгущенное молоко – 200 гр.(1/2 банки) Чернослив – 100-200 гр. Сода – 1 ч.л. (гашенная)

Крем: Сметана (20% жирности) – 700 гр. Сахар – 100 гр., Для посыпки: Грецкие орехи – 50-100 гр.







4. Торт «Лимонная девочка».



Мягкий, яркий, ароматный с лимонной ноткой. В прошлом году я его готовила на Новогодний стол, моим гостям он пришелся по вкусу.



Рецепт: Для коржей: Мука -320 гр. Яйца -4 шт Сгущённое молоко -2 банки. (760 гр.) Соль -1/4 ч.л. Разрыхлитель -20 гр. Цедра лимона -1 шт. Сок лимона -20 мл. Лимонный курд: Желтки -4 шт. Сахар -70 гр. Цедра лимона -1 шт. Сок лимона -140 мл. Сливочное масло -60 гр.

Для крема: Сливки 33% - 700 мл. Сгущённое молоко -200-300 гр.

Для помадки: Белый шоколад -150 гр. Сливки 33% -100 мл. Желтый краситель -2-3 капли







5. Торт «Трюфель».



Мой папа очень любит конфеты трюфели, чтобы угодить ему, на день рождение я пекла этот торт. Попробовав кусочек, он сказал, что это самый вкусный торт, который, когда он либо пробовал. Скажу Вам по секрету готовится он в один клик, даже рассказывать практически нечего.



Рецепт: для бисквита: яйца – 2 шт, сахар -180 г, ванильный сахар -1 пачка, вода кипяток -100 мл, молоко -100 мл, растительное масло -100 мл, соль -1/4 ч.л. разрыхлитель -10 г, уксус 9% -1 ст.л. мука -130 г, какао порошок -60 г.

Для крема: Сливки жирность больше 33% -500 мл шоколад горький -300 г, шоколад молочный -100 г







6. Торт "Праздничный"



Получается оригинальный в разрезе, приятно удивит гостей внешним видом. Торт получается вкусный и не приторно сладкий, с лёгкой кислинкой.



Рецепт: Сметана – 250 гр. Сахар – 200 гр. Яйцо – 1 шт. Соль – 1/3 ч.л Сода – 1/2 ч.л. (гашеная) Мука – 600-650 гр Чернослив – 200 гр. Курага -200 гр. Сушенная клюква – 200 гр. Изюм – 200 гр. Сметана – 900 гр. Сахар – 200 гр.







Каждый из этих тортов - просто калейдоскоп вкуса! Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких на праздники! Приятного аппетита!



Источник

