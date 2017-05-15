Получается очень и очень вкусно, и Выглядят аппетитно и ярко, Они хороши как на праздничный стол, так и как дополнение к любому гарниру на семейном обеде. Попробуйте! Вместо тунца можно взять скумбрию в масле.
РЕЦЕПТ:
*Помидоры -2-3шт
*Консервированный тунец -1 банка
*Яйцо -1шт.
*Огурец свежий -1шт.
*Майонез – по вкусу
*Соль – по вкусу
*Черный перец – по вкусу
*Зелень укропа – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Свежий огурец нарежем мелкими кубиками.
2-3 свежих помидора нарежем на колечки толщиной 5-7 мм.
Отварное яйцо натрем на мелкой терке.
На помидоры кладем:
первый слой - консервированный тунец, смазываем майонезом,
вторым слоем - кладем огурцы,
третьим слоем - кладем яйцо,
и посыпаем мелко порубленной зеленью,
слои немного подсаливаем и по желанию добавляем черный перец.
Видео версию смотрите здесь
Вкусно и оригинальное украшение праздничного стола.