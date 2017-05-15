Получается очень и очень вкусно, и Выглядят аппетитно и ярко, Они хороши как на праздничный стол, так и как дополнение к любому гарниру на семейном обеде. Попробуйте! Вместо тунца можно взять скумбрию в масле.



РЕЦЕПТ:



*Помидоры -2-3шт

*Консервированный тунец -1 банка

*Яйцо -1шт.

*Огурец свежий -1шт.

*Майонез – по вкусу

*Соль – по вкусу

*Черный перец – по вкусу

*Зелень укропа – по вкусу







СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Свежий огурец нарежем мелкими кубиками.

2-3 свежих помидора нарежем на колечки толщиной 5-7 мм.

Отварное яйцо натрем на мелкой терке.



На помидоры кладем:



первый слой - консервированный тунец, смазываем майонезом,

вторым слоем - кладем огурцы,

третьим слоем - кладем яйцо,

и посыпаем мелко порубленной зеленью,

слои немного подсаливаем и по желанию добавляем черный перец.



Видео версию смотрите здесь







Вкусно и оригинальное украшение праздничного стола.



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