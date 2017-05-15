Записи Друзья Комментарии
MOLODA I
Аватар MOLODA_I

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в MOLODA_I

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 3) Неизвестная_Планета FREEDOM_2 Decor_Rospis
Читатель сообществ (Всего в списке: 2) О_Самом_Интересном Школа_славянской_магии

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.05.2017
Записей:
Комментариев:
Написано: 33543


ПОМИДОРЫ "ПОД ШУБОЙ": займут почетное место на столе

Среда, 13 Декабря 2023 г. 07:49 + в цитатник

Получается очень и очень вкусно, и Выглядят аппетитно и ярко, Они хороши как на праздничный стол, так и как дополнение к любому гарниру на семейном обеде. Попробуйте! Вместо тунца можно взять скумбрию в масле.

РЕЦЕПТ:

*Помидоры -2-3шт
*Консервированный тунец -1 банка
*Яйцо -1шт.
*Огурец свежий -1шт.
*Майонез – по вкусу
*Соль – по вкусу
*Черный перец – по вкусу
*Зелень укропа – по вкусу

1 (700x396, 102Kb)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Свежий огурец нарежем мелкими кубиками.
2-3 свежих помидора нарежем на колечки толщиной 5-7 мм.
Отварное яйцо натрем на мелкой терке.

На помидоры кладем:

первый слой - консервированный тунец, смазываем майонезом,
вторым слоем - кладем огурцы,
третьим слоем - кладем яйцо,
и посыпаем мелко порубленной зеленью,
слои немного подсаливаем и по желанию добавляем черный перец.

Видео версию смотрите здесь



Вкусно и оригинальное украшение праздничного стола.

Источник
 

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/ЗАКУСКИ
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте