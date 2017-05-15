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"ОСЕННИЙ ПЛОВ": вкусный ужин за 20 минут!
Ну очень вкусный ужин за 20 минут! Уверена, что останетесь довольны!
Понадобится:
*стакан риса
*3 неполных стакана воды
*1 ч.л. соли
*1-2 ст.. растительного масла
*30 г сливочного масла
*350 г куриного филе
*1 луковица
*1 сладкий перец
*250-300 г тыквы
*стакан сметаны
*50-100 мл воды
*соль
*специи
*зелень
Обязательно приправьте своё блюдо щепоткой любви и будет всем счастье!
Наполняйте свои сердца любовью, берегите себя и своих близких! Цените каждый момент! Живите здесь и сейчас!
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Часть 18 - "ОСЕННИЙ ПЛОВ": вкусный ужин за 20 минут!
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