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Создан: 15.05.2017
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Написано: 33166


"ОСЕННИЙ ПЛОВ": вкусный ужин за 20 минут!

Четверг, 26 Октября 2023 г. 08:20 + в цитатник

Ну очень вкусный ужин за 20 минут! Уверена, что останетесь довольны!



Понадобится:

*стакан риса
*3 неполных стакана воды
*1 ч.л. соли
*1-2 ст.. растительного масла
*30 г сливочного масла
*350 г куриного филе
*1 луковица
*1 сладкий перец
*250-300 г тыквы
*стакан сметаны
*50-100 мл воды
*соль
*специи
*зелень

Обязательно приправьте своё блюдо щепоткой любви и будет всем счастье!
Наполняйте свои сердца любовью, берегите себя и своих близких! Цените каждый момент! Живите здесь и сейчас!

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Серия сообщений "ПЛОВ и КАШИ":
Часть 1 - БЛЮДО ВОСТОЧНЫХ БОГОВ: ПЛОВ ПО-ФЕРГАНСКИ
Часть 2 - Хан-плов или шах-плов с фрикадельками - необычно, но вкусно
...
Часть 16 - ТЫКВЕННАЯ КАША С ПШЕНОМ: 2 простых и быстрых рецепта от Ильи Лазерсона
Часть 17 - Отличные советы повара про каши
Часть 18 - "ОСЕННИЙ ПЛОВ": вкусный ужин за 20 минут!

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
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Процитировано 8 раз
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