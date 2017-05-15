Ну очень вкусный ужин за 20 минут! Уверена, что останетесь довольны!







Понадобится:



*стакан риса

*3 неполных стакана воды

*1 ч.л. соли

*1-2 ст.. растительного масла

*30 г сливочного масла

*350 г куриного филе

*1 луковица

*1 сладкий перец

*250-300 г тыквы

*стакан сметаны

*50-100 мл воды

*соль

*специи

*зелень



Обязательно приправьте своё блюдо щепоткой любви и будет всем счастье!

Наполняйте свои сердца любовью, берегите себя и своих близких! Цените каждый момент! Живите здесь и сейчас!



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