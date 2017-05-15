Рецепт прост, как всё гениальное)) Я назвала настойку «С любовью», так как первый раз приготовила к нашей годовщине свадьбы. Получилась она как любовь — красивая, ароматная, крепкая, сладкая, прозрачная… Сами посмотрите, а лучше попробуйте! Запомнить процесс приготовления и ингредиенты не составит труда.





Вот такая настойка «С любовью».



Ингредиенты - Формула Четыре на четыре



*4 стакана любых ягод;

*4 стакана сахара;

*4 стакана водки;

*4 стакана воды.



Приготовление:



В стеклянной или эмалированной ёмкости смешать сахар, водку и холодную кипячёную воду.



Помешать-растворить.



Засыпать любимые ягоды.У меня чёрная смородина.



Накрыть крышкой и просто отставить в тёмное место дома на 14 дней.



Если сахар не до конца сразу растворился — пару раз перемешать за это время. Ягоды отдадут настойке цвет, вкус и аромат.





Ягодки



Сахар



Вода



Водка



Потом аккуратно сливаем в стеклянную тару получившуюся прозрачную как слеза жидкость. Важно-ягоды не мять и не отжимать! Сразу готова к дегустации.







Крепость градусов 20-22, но пить приятно и на стол поставить не стыдно))

Делала ещё из малины — цвет просто чудо! Не подумайте, что мы семья пьющая, просто во время домашних праздников душевных — если уж пить, то такие напитки, я считаю))



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