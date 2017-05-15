Четверг, 15 Июня 2023 г. 07:50
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СМОРОДИНОВАЯ НАСТОЙКА - внимания достойна!
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Метки:
кулинария
напитки алкогольные
Рецепт прост, как всё гениальное)) Я назвала настойку «С любовью», так как первый раз приготовила к нашей годовщине свадьбы. Получилась она как любовь — красивая, ароматная, крепкая, сладкая, прозрачная… Сами посмотрите, а лучше попробуйте! Запомнить процесс приготовления и ингредиенты не составит труда.
Вот такая настойка «С любовью».
Ингредиенты - Формула Четыре на четыре
*4 стакана любых ягод;
*4 стакана сахара;
*4 стакана водки;
*4 стакана воды.
Приготовление:
В стеклянной или эмалированной ёмкости смешать сахар, водку и холодную кипячёную воду.
Помешать-растворить.
Засыпать любимые ягоды.У меня чёрная смородина.
Накрыть крышкой и просто отставить в тёмное место дома на 14 дней.
Если сахар не до конца сразу растворился — пару раз перемешать за это время. Ягоды отдадут настойке цвет, вкус и аромат.
Ягодки
Сахар
Вода
Водка
Потом аккуратно сливаем в стеклянную тару получившуюся прозрачную как слеза жидкость. Важно-ягоды не мять и не отжимать! Сразу готова к дегустации.
Крепость градусов 20-22, но пить приятно и на стол поставить не стыдно))
Делала ещё из малины — цвет просто чудо! Не подумайте, что мы семья пьющая, просто во время домашних праздников душевных — если уж пить, то такие напитки, я считаю))
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