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Создан: 15.05.2017
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СМОРОДИНОВАЯ НАСТОЙКА - внимания достойна!

Четверг, 15 Июня 2023 г. 07:50 + в цитатник

Рецепт прост, как всё гениальное)) Я назвала настойку «С любовью», так как первый раз приготовила к нашей годовщине свадьбы. Получилась она как любовь — красивая, ароматная, крепкая, сладкая, прозрачная… Сами посмотрите, а лучше попробуйте! Запомнить процесс приготовления и ингредиенты не составит труда.

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Вот такая настойка «С любовью».

Ингредиенты - Формула Четыре на четыре

*4 стакана любых ягод;
*4 стакана сахара;
*4 стакана водки;
*4 стакана воды.

Приготовление:

В стеклянной или эмалированной ёмкости смешать сахар, водку и холодную кипячёную воду.

Помешать-растворить.

Засыпать любимые ягоды.У меня чёрная смородина.

Накрыть крышкой и просто отставить в тёмное место дома на 14 дней.

Если сахар не до конца сразу растворился — пару раз перемешать за это время. Ягоды отдадут настойке цвет, вкус и аромат.

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Ягодки
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Сахар
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Вода
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Водка

Потом аккуратно сливаем в стеклянную тару получившуюся прозрачную как слеза жидкость. Важно-ягоды не мять и не отжимать! Сразу готова к дегустации.

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Крепость градусов 20-22, но пить приятно и на стол поставить не стыдно))
Делала ещё из малины — цвет просто чудо! Не подумайте, что мы семья пьющая, просто во время домашних праздников душевных — если уж пить, то такие напитки, я считаю))

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
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