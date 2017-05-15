Скумбрия - вкусная, недорогая и полезная рыбка. Ловите несколько простых рецептов! Скумбрия за 3 минуты, скумбрия в духовке, на мангале и в аэрогриле. У меня больше сотни рецептов приготовления скумбрии! Можем продолжить))







РЕЦЕПТЫ:



---1--- Скумбрия, маринованная в травах



• Скумбрия - 650 г

• Базилик сушеный - 0,5 ч.л.

• Тимьян сушеный - 1/3 ч.л.

• Оливковое масло - 2 ст.л.

• Соль



---2---



• Скумбрия (небольшая) - 3 шт.

• Вода - 1,5 л

• Соль - 6 ст.л.

• Луковая шелуха



---3--- Скумбрия "подкопченная":



• Скумбрия - 800 г

• Щепа для копчения рыбы

• Перец черный молотый

• Лимонный сок

• Соль



---4--- Скумбрия с овощами:



• Скумбрия - 800 г

• Специи для рыбы

• Лук - 1 шт.

• Морковь - 1 шт.

• Перец сладкий - 1/3 шт.



5 простых рецептов приготовления скумбрии. Вам точно их захочется повторить! !!! Во всех рецептах использую свежую (замороженную) скумбрию.







РЕЦЕПТЫ:



---1--- Скумбрия маринованная



• Скумбрия – 2-3 шт.

• Лук – 3-4 шт.

• Томатная паста – 2 ст.л.

• Масло растительное – 100 мл

• Уксус (у меня яблочный) – 50 мл

• Сахар – 1 ст.л.

• Соль – 1 ст.л.

• Паприка – 1 ч.л.

• Перец красный острый – 0,5 ч.л.

• Перец черный молотый – 0,5 ч.л.



---2--- Скумбрия пряная малосольная



• Скумбрия – 2 шт.

• Вода – 500 мл

• Соль – 2 ст.л.

• Сахар – 1 ст.л.

• Горчица (у меня острая) – 1 ст.л.

• Масло растительное – 1 ст.л.

• Перец горошком – 0,5 ч.л.

• Кориандр горошком – 0,5 ч.л.

• Гвоздика – 2 шт.

• Лавровый лист – 1 шт.



---3--- Скумбрия, запеченная в горчичном соусе



• Скумбрия – 3 шт.

• Лук – 2 шт.

• Помидор – 1 шт.

• Сметана – 3 ст.л.

• Горчица – 2 ст.л.

• Соевый соус – 2 ст.л.



---4--- Скумбрия на пару



• Скумбрия

• Перец горошком (у меня смесь перцев) – 1 ч.л.

• Лавровый лист – 2 шт.



---5--- Маринад для скумбрии



• Лимон (нужна только цедра) - 1 шт.

• Масло растительное - 3 ст.л.

• Лук (небольшой) - 1 шт.

• Петрушка - 4 веточки

• Розмарин - 2 веточки

• Тимьян - 4 веточки

• Сахар - 0,5 ч.л.

• Соль - 1 ч.л.

• Укроп (сушеный) - 1 ч.л.

• Тимьян (сушеный) - 1 ч.л.

• Чеснок (сушеный) - 1 ч.л.

• Паприка - 1 ч.л.

• Перец черный молотый – щепотка

• Перец белый молотый – щепотка

***Можно вместо сухих специй взять готовые специи для рыбы



Скумбрия невкусной быть не может. Обожаю эту рыбку! Поэтому сегодня еще 5 рецептов. Я уверена, что вам понравятся все 5! Попробуйте!







РЕЦЕПТЫ:



—1— Жареная и запеченная маринованная скумбрия



• Скумбрия - 2 шт.

• Вода - 1 л

• Морковь - 1 шт.

• Лук - 1 шт.

• Стебли петрушки

• Стебель сельдерея - 1 шт.

• Лавровый лист

• Кориандр (горошком) - 10-12 шт.

• Перец черный - 4-5 шт.

• Перец душистый - 3 шт.

• Гвоздика - 2 шт.

• Соль - 1 ч.л. (с горкой)

• Сахар - 1 ст.л.

• Уксус 9% - 1 ст.л.



Для подачи:

• Салат из свежих овощей и зелени

• Брокколи - 300 г

• Ароматные травы

• Оливковое масло - 2 ст.л.

• Лук - 1 шт.



—2— Скумбрия на соли



• Скумбрия - 2 шт.

• Соль - 600-700 г



—3— Скумбрия «7 минут»



• Скумбрия - 1 шт.

• Лук - 3 шт. (можно больше)



Для маринада:

• Вода - 250 мл

• Соль - 1 ст.л.

• Сахар - 2 ст.л.

• Приправа для рыбы - 1 ст.л.

• Масло растительное - 50 мл

• Уксус 9% - 80 мл

*** У меня кастрюля 1,5 л



—4— Копченая скумбрия без копчения и жидкого дыма



• Скумбрия - 2 шт.

• Чернослив (обязательно подкопченный) - 7-8 шт.

• Черный чай - 7 пакетиков

• Вода - 1100-1200 мл

• Соль - 2 ст.л. (без горки)

• Сахар - 3 ст.л. (без горки)

• Лавровый лист

• Кориандр горошком

• Перец черный

• Перец душистый



—5— Малосольная скумбрия с чесноком и зеленью



• Скумбрия - 1 шт.

• Соль - 1 ч.л.

• Специи (у меня смесь перцев) - 0,5 ч,л,

• Чеснок - 2 зубч.

• Зелень свежая - 2-3 ст.л.



—6— Малосольная скумбрия с чесноком и горчицей



• Скумбрия - 2 шт.

Специи из расчета на 2 рыбки:

• Соль - 1 ст.л. (без горки)

• Чеснок - 2 зубч.

• Горчица - 1 ч.л.

• Паприка копченая - 1 ч.л.

• Смесь перцев - 0,5 ч.л.

• Кориандр молотый - 0,5 ч.л.



Рулеты из скумбрии. Сразу 3 рецепта! Простые и вкусные!







РЕЦЕПТЫ:



—1— Рулет из скумбрии с зеленью, запеченный в грудинке



• Скумбрия - 1 шт.

• Грудинка (свежая) - 200 г

• Адыгейская соль (можно заменить на специи + соль)

• Горчица - 1 ч.л.

• Зелень петрушки - 4-5 веточек



—2— Рулет из скумбрии в беконе



• Скумбрия - 1 шт.

• Бекон (подкопченный) - 200 г

• Морковь (вареная) - 0,5 шт.

• Огурец соленый - 0,5 шт.

• Специи для рыбы

• Соль



—3— Рулет из скумбрии (холодная закуска) с начинкой из риса и овощей



• Скумбрия - 2 шт.

• Рис (у меня «Увелка») - 1 пакетик (80 г)

• Лук - 1 шт.

• Морковь - 1 шт.

• Растительное масло - 2 ст.л.

• Перец черный молотый

• Специи для рыбы

• Соль



—4— Порционные рулеты из скумбрии на праздничный стол



• Скумбрия - 3 шт.

• Адыгейская соль (можно заменить на соль+специи)

• Сыр твердый - 50-60 г

• Лук - 1 шт.

• Морковь - 1 шт.

• Растительное масло - 2 ст.л.

• Зелень петрушки - 3-4 веточки



Источник