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СКУМБРИЯ МОЖЕТ УДИВИТЬ!
Скумбрия - вкусная, недорогая и полезная рыбка. Ловите несколько простых рецептов! Скумбрия за 3 минуты, скумбрия в духовке, на мангале и в аэрогриле. У меня больше сотни рецептов приготовления скумбрии! Можем продолжить))
РЕЦЕПТЫ:
---1--- Скумбрия, маринованная в травах
• Скумбрия - 650 г
• Базилик сушеный - 0,5 ч.л.
• Тимьян сушеный - 1/3 ч.л.
• Оливковое масло - 2 ст.л.
• Соль
---2---
• Скумбрия (небольшая) - 3 шт.
• Вода - 1,5 л
• Соль - 6 ст.л.
• Луковая шелуха
---3--- Скумбрия "подкопченная":
• Скумбрия - 800 г
• Щепа для копчения рыбы
• Перец черный молотый
• Лимонный сок
• Соль
---4--- Скумбрия с овощами:
• Скумбрия - 800 г
• Специи для рыбы
• Лук - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Перец сладкий - 1/3 шт.
5 простых рецептов приготовления скумбрии. Вам точно их захочется повторить! !!! Во всех рецептах использую свежую (замороженную) скумбрию.
РЕЦЕПТЫ:
---1--- Скумбрия маринованная
• Скумбрия – 2-3 шт.
• Лук – 3-4 шт.
• Томатная паста – 2 ст.л.
• Масло растительное – 100 мл
• Уксус (у меня яблочный) – 50 мл
• Сахар – 1 ст.л.
• Соль – 1 ст.л.
• Паприка – 1 ч.л.
• Перец красный острый – 0,5 ч.л.
• Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
---2--- Скумбрия пряная малосольная
• Скумбрия – 2 шт.
• Вода – 500 мл
• Соль – 2 ст.л.
• Сахар – 1 ст.л.
• Горчица (у меня острая) – 1 ст.л.
• Масло растительное – 1 ст.л.
• Перец горошком – 0,5 ч.л.
• Кориандр горошком – 0,5 ч.л.
• Гвоздика – 2 шт.
• Лавровый лист – 1 шт.
---3--- Скумбрия, запеченная в горчичном соусе
• Скумбрия – 3 шт.
• Лук – 2 шт.
• Помидор – 1 шт.
• Сметана – 3 ст.л.
• Горчица – 2 ст.л.
• Соевый соус – 2 ст.л.
---4--- Скумбрия на пару
• Скумбрия
• Перец горошком (у меня смесь перцев) – 1 ч.л.
• Лавровый лист – 2 шт.
---5--- Маринад для скумбрии
• Лимон (нужна только цедра) - 1 шт.
• Масло растительное - 3 ст.л.
• Лук (небольшой) - 1 шт.
• Петрушка - 4 веточки
• Розмарин - 2 веточки
• Тимьян - 4 веточки
• Сахар - 0,5 ч.л.
• Соль - 1 ч.л.
• Укроп (сушеный) - 1 ч.л.
• Тимьян (сушеный) - 1 ч.л.
• Чеснок (сушеный) - 1 ч.л.
• Паприка - 1 ч.л.
• Перец черный молотый – щепотка
• Перец белый молотый – щепотка
***Можно вместо сухих специй взять готовые специи для рыбы
Скумбрия невкусной быть не может. Обожаю эту рыбку! Поэтому сегодня еще 5 рецептов. Я уверена, что вам понравятся все 5! Попробуйте!
РЕЦЕПТЫ:
—1— Жареная и запеченная маринованная скумбрия
• Скумбрия - 2 шт.
• Вода - 1 л
• Морковь - 1 шт.
• Лук - 1 шт.
• Стебли петрушки
• Стебель сельдерея - 1 шт.
• Лавровый лист
• Кориандр (горошком) - 10-12 шт.
• Перец черный - 4-5 шт.
• Перец душистый - 3 шт.
• Гвоздика - 2 шт.
• Соль - 1 ч.л. (с горкой)
• Сахар - 1 ст.л.
• Уксус 9% - 1 ст.л.
Для подачи:
• Салат из свежих овощей и зелени
• Брокколи - 300 г
• Ароматные травы
• Оливковое масло - 2 ст.л.
• Лук - 1 шт.
—2— Скумбрия на соли
• Скумбрия - 2 шт.
• Соль - 600-700 г
—3— Скумбрия «7 минут»
• Скумбрия - 1 шт.
• Лук - 3 шт. (можно больше)
Для маринада:
• Вода - 250 мл
• Соль - 1 ст.л.
• Сахар - 2 ст.л.
• Приправа для рыбы - 1 ст.л.
• Масло растительное - 50 мл
• Уксус 9% - 80 мл
*** У меня кастрюля 1,5 л
—4— Копченая скумбрия без копчения и жидкого дыма
• Скумбрия - 2 шт.
• Чернослив (обязательно подкопченный) - 7-8 шт.
• Черный чай - 7 пакетиков
• Вода - 1100-1200 мл
• Соль - 2 ст.л. (без горки)
• Сахар - 3 ст.л. (без горки)
• Лавровый лист
• Кориандр горошком
• Перец черный
• Перец душистый
—5— Малосольная скумбрия с чесноком и зеленью
• Скумбрия - 1 шт.
• Соль - 1 ч.л.
• Специи (у меня смесь перцев) - 0,5 ч,л,
• Чеснок - 2 зубч.
• Зелень свежая - 2-3 ст.л.
—6— Малосольная скумбрия с чесноком и горчицей
• Скумбрия - 2 шт.
Специи из расчета на 2 рыбки:
• Соль - 1 ст.л. (без горки)
• Чеснок - 2 зубч.
• Горчица - 1 ч.л.
• Паприка копченая - 1 ч.л.
• Смесь перцев - 0,5 ч.л.
• Кориандр молотый - 0,5 ч.л.
Рулеты из скумбрии. Сразу 3 рецепта! Простые и вкусные!
РЕЦЕПТЫ:
—1— Рулет из скумбрии с зеленью, запеченный в грудинке
• Скумбрия - 1 шт.
• Грудинка (свежая) - 200 г
• Адыгейская соль (можно заменить на специи + соль)
• Горчица - 1 ч.л.
• Зелень петрушки - 4-5 веточек
—2— Рулет из скумбрии в беконе
• Скумбрия - 1 шт.
• Бекон (подкопченный) - 200 г
• Морковь (вареная) - 0,5 шт.
• Огурец соленый - 0,5 шт.
• Специи для рыбы
• Соль
—3— Рулет из скумбрии (холодная закуска) с начинкой из риса и овощей
• Скумбрия - 2 шт.
• Рис (у меня «Увелка») - 1 пакетик (80 г)
• Лук - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Растительное масло - 2 ст.л.
• Перец черный молотый
• Специи для рыбы
• Соль
—4— Порционные рулеты из скумбрии на праздничный стол
• Скумбрия - 3 шт.
• Адыгейская соль (можно заменить на соль+специи)
• Сыр твердый - 50-60 г
• Лук - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Растительное масло - 2 ст.л.
• Зелень петрушки - 3-4 веточки
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