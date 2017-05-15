Хочу поделиться с вами одним интересным рецептом: с одной стороны достаточно простым в приготовлении, но с другой стороны очень вкусным. Будет время обязательно повторите, ваши близкие будут в полном восторге!







Ингредиенты:



*картофель — 4 шт (средние);

*яйцо — 1 шт. + желток;

*филе курицы — 400 г;

*майонез (у меня Слобода) — 2 ст. ложки;

*крахмал — 1 ст. ложка;

*карри — 1 ч. ложка;

*соль;

*перец;

*сухие прованские травы (по вкусу).



Приготовление:



Сначала приготовим начинку. Для этого куриное филе нужно хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать мелким кубиком.







Сложить нарезанное филе в блюдо, посолить, поперчить и добавить карри.



Добавить крахмал и хорошо перемешать, чтобы он равномерно покрыл кусочки мяса.







Яйцо слегка взбить венчиком.



Добавить майонез. Я беру майонез Слобода, он лучше всего подходит по консистенции.



Снова слегка взбить.







Залить приготовленное филе яично-майонезной смесью.



Тщательно перемешать и отставить в сторонку. Начинка готова!







Теперь нужно приготовить картофель. Для это его нужно помыть, очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками.



Сложить нарезанный картофель в небольшую кастрюльку и залить крутым кипятком. Перемешать и оставить на три минуты.







Откинуть картофель на дуршлаг и обдать холодный водой (термошок).



Выложить картофель в блюдо, слегка посолить, посыпать травами и перемешать.







В формочку для выпечки кексов (у меня силиконовая) выложить картофельные кружочки (по бокам и на дно).







Наполнить корзинки мясной начинкой, смазать верхушки картофеля желтком и поставить в предварительно разогретую до 200ºC духовку. Запекать 30 минут.







Готовые корзиночки слегка остудить, перед подачей можно украсить зеленью или по вашему усмотрению. Подавать можно с овощами, но вкусно и просто так.







Очень вкусное и сытное блюдо готово! Кстати, это блюдо вполне может украсить любой праздничный стол!

Пробуйте и наслаждайтесь!!!



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