Вторник, 23 Мая 2023 г. 08:15
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОРЗИНОЧКИ С КУРИЦЕЙ
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Метки:
кулинария
запеканки и лазаньи
Хочу поделиться с вами одним интересным рецептом: с одной стороны достаточно простым в приготовлении, но с другой стороны очень вкусным. Будет время обязательно повторите, ваши близкие будут в полном восторге!
Ингредиенты:
*картофель — 4 шт (средние);
*яйцо — 1 шт. + желток;
*филе курицы — 400 г;
*майонез (у меня Слобода) — 2 ст. ложки;
*крахмал — 1 ст. ложка;
*карри — 1 ч. ложка;
*соль;
*перец;
*сухие прованские травы (по вкусу).
Приготовление:
Сначала приготовим начинку. Для этого куриное филе нужно хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать мелким кубиком.
Сложить нарезанное филе в блюдо, посолить, поперчить и добавить карри.
Добавить крахмал и хорошо перемешать, чтобы он равномерно покрыл кусочки мяса.
Яйцо слегка взбить венчиком.
Добавить майонез. Я беру майонез Слобода, он лучше всего подходит по консистенции.
Снова слегка взбить.
Залить приготовленное филе яично-майонезной смесью.
Тщательно перемешать и отставить в сторонку. Начинка готова!
Теперь нужно приготовить картофель. Для это его нужно помыть, очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками.
Сложить нарезанный картофель в небольшую кастрюльку и залить крутым кипятком. Перемешать и оставить на три минуты.
Откинуть картофель на дуршлаг и обдать холодный водой (термошок).
Выложить картофель в блюдо, слегка посолить, посыпать травами и перемешать.
В формочку для выпечки кексов (у меня силиконовая) выложить картофельные кружочки (по бокам и на дно).
Наполнить корзинки мясной начинкой, смазать верхушки картофеля желтком и поставить в предварительно разогретую до 200ºC духовку. Запекать 30 минут.
Готовые корзиночки слегка остудить, перед подачей можно украсить зеленью или по вашему усмотрению. Подавать можно с овощами, но вкусно и просто так.
Очень вкусное и сытное блюдо готово! Кстати, это блюдо вполне может украсить любой праздничный стол!
Пробуйте и наслаждайтесь!!!
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