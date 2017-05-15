Еще не много и весна полностью вступит в свои права, нежно обнимая землю солнечными лучами. Тогда проклюнуться первые витаминные росточки зелени, которую нужно успеть собрать и порадовать себя вкусными блюдами.







Молодые побеги и росточки — это целый кладезь витаминов и микроэлементов. А нашему организму весной они нужны как никогда. Главное не пропустить тот момент, когда растения еще не «постарели». Мы стараемся набрать как можно больше молодых листочков, побегов и приготовить что нибудь вкусненькое. У нас как только сходит снег на даче тянуться к солнышку прошлогодняя петрушка, щавель и лучок. Из них я готовлю простые, но полезные салатики, которые известны всем.



ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ



Нам понадобится:



*пучок петрушки

*пучок зеленого лука

*5 перепелиных яичек

*пучок салата(срезаю с окна)

*масло растительное или домашний майонез



Зелень измельчаю, добавляю вареные яйца, порезанные на 4 части. Заправляю маслом или майонезом.

Такой салат хорошо делать на перекус на даче. Привозим с собой только яйца.







Еще один самый легкий и вкусный рецепт-это ТЮРЯ. У нас это блюдо в самом простом варианте.



ДАЧНАЯ ТЮРЯ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА



*Лук зеленый пучок

*хлеб черный 2 кусочка

*соль

*зелень

*вода или квас

*чеснок пару зубчиков

*сметана по вкусу



Лук и зелень мелко режем, посыпаем солью и перетираем ложкой. Добавляем тертый чеснок и хлеб, порезанный кубиками. Заливаем квасом или водой. Заправляем сметаной.







И самое весеннее, любимое и витаминное блюдо на нашем столе — это щи из молодой крапивы. Ее нужно собирать, когда побеги еще совсем небольшие до 10 см. В майской крапиве очень много железа.



ЩИ ИЗ МОЛОДОЙ КРАПИВЫ



*крапива 300 гр

*зелень пучок

*лук 1 шт

*морковь 1 шт

*картофель 3 шт

*яйца

*сметана

*щавель пучок



Картофель режем кубиками и ставим вариться.

Тем временем лук и морковь обжариваем на масле, в конце добавляем мелко нарезанный щавель

Крапиву заливаем кипятком на 3 минуты, потом откидываем на дуршлаг и под холодной водой промываем.

Когда картофель будет почти готов, добавляем обжарку и крапиву, варим 5-7 минут. В конце кладем резанную зелень, выключаем огонь и даем настояться 10 минут. Заправить яйцом и сметаной







А какую первую дачную зелень вы используете и что из нее готовите?



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