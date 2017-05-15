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РЕЦЕПТЫ ВЕСЕННИХ ВИТАМИННЫХ БЛЮД часть 1: не упустите момент!

Четверг, 04 Мая 2023 г. 09:17 + в цитатник

Еще не много и весна полностью вступит в свои права, нежно обнимая землю солнечными лучами. Тогда проклюнуться первые витаминные росточки зелени, которую нужно успеть собрать и порадовать себя вкусными блюдами.

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Молодые побеги и росточки — это целый кладезь витаминов и микроэлементов. А нашему организму весной они нужны как никогда. Главное не пропустить тот момент, когда растения еще не «постарели». Мы стараемся набрать как можно больше молодых листочков, побегов и приготовить что нибудь вкусненькое. У нас как только сходит снег на даче тянуться к солнышку прошлогодняя петрушка, щавель и лучок. Из них я готовлю простые, но полезные салатики, которые известны всем.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ

Нам понадобится:

*пучок петрушки
*пучок зеленого лука
*5 перепелиных яичек
*пучок салата(срезаю с окна)
*масло растительное или домашний майонез

Зелень измельчаю, добавляю вареные яйца, порезанные на 4 части. Заправляю маслом или майонезом.
Такой салат хорошо делать на перекус на даче. Привозим с собой только яйца.

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Еще один самый легкий и вкусный рецепт-это ТЮРЯ. У нас это блюдо в самом простом варианте.

ДАЧНАЯ ТЮРЯ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА

*Лук зеленый пучок
*хлеб черный 2 кусочка
*соль
*зелень
*вода или квас
*чеснок пару зубчиков
*сметана по вкусу

Лук и зелень мелко режем, посыпаем солью и перетираем ложкой. Добавляем тертый чеснок и хлеб, порезанный кубиками. Заливаем квасом или водой. Заправляем сметаной.

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И самое весеннее, любимое и витаминное блюдо на нашем столе — это щи из молодой крапивы. Ее нужно собирать, когда побеги еще совсем небольшие до 10 см. В майской крапиве очень много железа.

ЩИ ИЗ МОЛОДОЙ КРАПИВЫ

*крапива 300 гр
*зелень пучок
*лук 1 шт
*морковь 1 шт
*картофель 3 шт
*яйца
*сметана
*щавель пучок

Картофель режем кубиками и ставим вариться.
Тем временем лук и морковь обжариваем на масле, в конце добавляем мелко нарезанный щавель
Крапиву заливаем кипятком на 3 минуты, потом откидываем на дуршлаг и под холодной водой промываем.
Когда картофель будет почти готов, добавляем обжарку и крапиву, варим 5-7 минут. В конце кладем резанную зелень, выключаем огонь и даем настояться 10 минут. Заправить яйцом и сметаной

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А какую первую дачную зелень вы используете и что из нее готовите?

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Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ/ЦЕЛЕБНАЯ КУЛИНАРИЯ
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