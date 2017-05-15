Как приготовить идеальный кляр для рыбы без ошибок - 7 лучших рецептов.







СОДЕРЖАНИЕ:



00:00 Кляр для рыбы, классический рецепт на сметане

01:29 Морковный кляр для рыбы и для курицы

03:24 Быстрый и полезный ужин - как приготовить вкусную рыбу без кляра

04:11 Луковый кляр для рыбы и птицы

05:13 Хрустящий кляр без яиц

05:53 Креветки в кляре

06:39 Салат с креветками

08:00 Пикантный кляр/панировка

08:50 Кукурузный кляр

09:42 Рыбные палочки в хрустящей панировке



РЕЦЕПТЫ:



—1— Кляр для рыбы идеальный (на сметане)



• Сметана - 2 ст.л.

• Яйцо - 1 шт.

• Сода

• Черный перец молотый

• Мука - 2-3 ст.л.

• Соль



—2— Морковный кляр для рыбы



• Морковь - 1 шт. (150-170 г)

• Яйцо - 1 шт.

• Мука - 1 ст.л.

• Зелень петрушки - 3-4 вет.

• Паприка - 1/3 ч.л.

• Перец черный молотый - 1/4 ч.л.

• Соль - 1/2 ч.л.



—3— Луковый кляр



• Лук - 1 шт. (~ 150 г)

• Яйцо - 1 шт.

• Минеральная (газированная) вода - 100 мл

• Соль - 1/2 ч.л.

• Черный молотый перец

• Мука - 4-5 ст.л.



—4— Хрустящий кляр без яиц и молочных продуктов для рыбы и креветок



• Мука - 2 ст.л.

• Крахмал - 2 ст.л.

• Соль - 1 ч.л. (без горки)

• Разрыхлитель - 1/3 ч.л.

• Специи - 1 ч.л.

• Вода минеральная - 75-80 мл



—5— Салат с креветками



• Салат (у меня айсберг) - 3-4 лист.

• Салатный микс

• Помидоры черри - 8-10 шт.

• Перец сладкий - 1/2 шт.

• Моцарелла - 6-7 шариков

• Креветки (у меня северные дикие, уже сваренные) - 15-20 шт.

• Кедровые орешки - 1 ст.л.



Для соуса:

• Оливковое масло - 2 ст.л.

• Лимонный сок - 1 ч.л.

• Горчица (зерн.) - 1 ч.л.

• Тимьян - 1-2 вет.(листочки)

• Мед - 1/3 ч.л.

• Соль



—6— Пикантный кляр для рыбы (панировка)



• Яйца - 2 шт.

• Соль - 1/2 ч.л.

• Горчица - 1/2 ч.л.

• Сметана - 1 ч.л.

• Мука - 2 ст.л.

• Сухари панировочные - 2 ст.л.

• Специи - 1 ч.л.



—7— Кукурузный кляр для рыбы



• Мука кукурузная - 100 г

• Специи - 1-2 ч.л.

• Соль - 1 ч.л.

• Вода теплая - 170-180 мл



—8— Рыбные палочки в хрустящей панировке



• Филе минтая блочное (у меня Borealis)

• Яйцо

• Панировочные сухари

• Специи

• Соль



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