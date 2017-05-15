Сколько блюд из капусты может приготовить каждая хозяйка? Щи, салат, пирожки с капустой, тушеная капуста, голубцы… А давайте дополним этот список рецептами от наших читателей, которые помогут по-новому взглянуть на привычные блюда и наверняка придутся вам по душе, ведь это вкусно, сытно и просто!



Бигос с копчеными колбасками и свиной грудинкой



Густое горячее блюдо из капусты с сосисками и копченостями — то, что нужно для холодной погоды. Бигос по рецепту Марины Бахаревой готовится довольно долго, но каких-то сложностей в его приготовлении нет — просто нужно время, чтобы все ингредиенты хорошо протушились.





Бигос нужно непременно подавать горячим.



Подробный рецепт: Бигос



Капуста понадобится как свежая, так и квашеная. А еще — репчатый лук, свиная грудинка, по паре сосисок и копченых колбасок, немного чернослива, томатная паста и стакан сухого белого вина. Подавать бигос следует горячим, но не обязательно прямо с плиты — если вы разогреете его на следующий день, он будет еще вкуснее, потому как успеет настояться.



Постный бигос с грибами в мультиварке



Совсем скоро начнется долгий Рождественский пост, и тем, кто его придерживается, конечно, классический бигос не подойдет. Но его постный вариант с грибами по рецепту Марины из Казани получится ничуть не хуже! Кстати, и готовится он быстрее, и ингредиентов меньше потребуется.





Постный бигос с грибами.



Подробный рецепт: Бигос с грибами в мультиварке



Для этого блюда тоже нужна и свежая, и квашеная капуста, а еще грибы (свежие или замороженные) и картофелина (которую можно заменить отварной или консервированной фасолью). Готовить удобно в мультиварке — тогда получится очень быстро, но можно и в обычной кастрюле или казанке.



Щи с грибами



А вот и постный вариант первого блюда из капусты — щи с грибами по рецепту Светланы из Бирска. Легкий ароматный супчик хорошо подавать со сметаной, но в пост можно обойтись и без нее, все равно будет вкусно.





Щи с грибами.



Подробный рецепт: Щи с грибами



Чтобы приготовить такие щи, хватит часа. Продукты предельно простые и доступные: капуста, грибы (свежие, сушеные или замороженные), картошка, морковь и репчатый лук. Быстро, легко и вкусно: «Если щи хороши, другой пищи не ищи».



Капустно-морковные котлеты



Вторые блюда из капусты тоже есть на любой вкус. Например, барышни, которые следят за талией и хотят к празднику быть в отличной форме, думаю, оценят рецепт капустно-морковных котлет от Альмиры Мустафиной из Сибая. Блюдо очень аппетитное, а для любителей овощей так просто находка!





Капустно-морковные котлеты.



Подробный рецепт: Капустно-морковные котлеты



Продукты для таких котлет вы найдете на своей кухне без труда: капуста, морковь, репчатый лук, немного манной крупы и молока, яйца. Подавать на стол готовое блюдо лучше горячим.



Маринованная капуста со свеклой быстрого приготовления



Блюда из капусты не обязательно должны быть диетическими. Если вы любите остренькое, обратите внимание на рецепт очень вкусной маринованной капусты от нашей читательницы с ником Lika141. Готовится легко, а получается красиво — такой салатик и на праздничном столе уместен.





Яркая маринованная капуста быстрого приготовления.



Подробный рецепт: Розовая капуста, маринованная со свеклой. Пальчики оближешь!



Все, что нужно, — собственно капуста, морковь, свекла, чеснок и перец. Ну и стандартные ингредиенты для маринада: уксус, сахар, соль, вода. Все просто, можно хоть прямо сразу идти готовить!



Голубцы с необычной начинкой



В подборке капустных рецептов, конечно, никак не обойтись без голубцов. Но на этот раз они будут необычными — с грибами и колбасой. Рецептом поделилась Надежда Часова из Челябинской области, и адресован он практичным хозяйкам.





Голубцы с необычной начинкой — осталось их только потушить.



Подробный рецепт: Овощные голубцы с необычной начинкой



Почему практичным? А потому, что для приготовления таких голубцов можно использовать продукты, оставшиеся после праздников, — к примеру, ту же колбасу. Кроме нее, нам потребуется капуста, репчатый лук, морковь, болгарский перчик, рис, грибы и немного томатной пасты.



Супер ленивые голубцы



Если крутить обычные голубцы некогда (или просто неохота, чего уж там), а кормить ужином домочадцев нужно, выручит рецепт от Светланы из Беларуси. По вкусу это блюдо ничуть не уступит традиционным голубцам, а готовить его даже проще, чем голубцы ленивые (потому и супер)!





Голубцы супер ленивые.



Подробный рецепт: Суперленивые голубцы



Ингредиенты стандартные: капуста, мясной фарш, рис, морковь, репчатый лук, помидоры. Еще понадобится немножко сметаны, чеснок, сладкий перец — по желанию. Ну и часа полтора времени до ужина, чтобы поспеть прямо к столу.



Лазанья из капусты



Сочная капустная лазанья от Натальи из Москвы на первый взгляд похожа на суперленивые голубцы. Но только на первый! Что их действительно объединяет, так это легкость приготовления и отменный вкус. Ну и оригинальность рецепта, конечно.





Сочная капустная лазанья.



Подробный рецепт: Лазанья из капусты



Продуктов понадобится не так уж много, и все они у вас, скорее всего, найдутся: капуста, мясной фарш, репчатый лук, молоко, твердый сыр, понемногу растительного и сливочного масла, мука. Приготовление займет часа полтора (из них час — на запекание).



Капустные чебуреки с куриным фаршем



Капустные чебуреки на вид от обычных не отличить, но они намного полезнее. Сочные, хрустящие и довольно сытные — начинка-то мясная. А теста нет вообще! Рецептом этого необычного блюда с нами поделилась Надежда из Ямало-Ненецкого автономного округа.





Капустные чебуреки, сочные и хрустящие.



Подробный рецепт: Капустные чебуреки



Чтобы удивить домочадцев, нужна будет капуста, куриная грудка, яйца, репчатый лук, немного крахмала и панировочных сухарей. Весь процесс, включая приготовление фарша для начинки и собственно жарку чебуреков, займет около часа.



Заливной капустный пирог



Это рецепт для тех, кто любит выпечку, но не любит возиться с тестом. Заливные пироги готовятся быстро и легко. А капустный пай по рецепту Натальи Сысойкиной из Новосибирска одобрят даже те, кто привык считать калории, особенно если заменить манку мукой из отрубей, а молоко — кефиром.





Капустный пай. Автор фото



Подробный рецепт: Капустный пай



Чтобы испечь вкусный пирог, приготовим капусту, молоко, манную крупу, яйца, сахар и растительное масло. Выпекать можно и в духовке, и в мультиварке — как удобнее и привычнее. Чтобы пирог хорошо пропекся, потребуется около часа, подготовка займет еще минут 40.



Конечно, одной подборки мало, чтобы показать все интересные рецепты блюд из капусты. За рамками остались всевозможные салаты и закуски, да и множество вкусных горячих блюд в подборку тоже не вошли. Но вы всегда можете заглянуть в наш раздел с рецептами и подобрать варианты для капустного меню по вкусу и настроению.



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