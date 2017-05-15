Весна настала! Легкости хочется, воздушности… И стройности, да. И чего-нибудь вкусненького к празднику. Но как это совместить? Легко! Наши хозяюшки знают рецепты блюд, которыми можно смело себя побаловать без вреда для талии.





Составляем весеннее праздничное меню



В этой подборке вы найдете самые легкие и самые весенние блюда для праздничного стола. Впрочем, почему только для праздничного? Предложенные рецепты еще и очень простые — можно хоть каждый день готовить!



Огуречные роллы с творожным сыром и кетой



Рецептом этой легкой во всех смыслах закуски поделилась Альмира Мустафина из Сибая. Чтобы приготовить такие роллы потребуется буквально 15 минут и минимум продуктов, а смотрятся они нарядно и празднично.





Огуречные роллы с творожным сыром и кетой. Автор фото: Альмира Мустафина (vk_163539608)



Подробный рецепт: Огуречные роллы с творожным сыром и кетой



Все, что нужно, — свежий огурец, творожный сыр и красная рыба (не обязательно кета — выбирайте ту, что вам по вкусу). Готовые порционные закуски можно украсить свежей зеленью.



Тарталетки с авокадо



Порционные закуски вообще очень удобны и для гостей, и для хозяйки. Особенно если их приготовление не требует особых усилий. Такой рецепт предлагает Валерия Сидненкова из Тулы — по ее словам, с приготовлением этой начинки для тарталеток справится даже ребенок.





Тарталетки с авокадо. Автор фото: Валерия Сидненкова (Valleo)



Подробный рецепт: Тарталетки с начинкой из авокадо



Необходимые продукты: авокадо, яйца, сметана, немного лимонного сока, специи по вкусу. Ну и тарталетки, конечно же. Весь процесс приготовления займет не больше получаса, а если привлечь к делу помощников, то и быстрее можно управиться.



Тарталетки с грушей



Еще одним вариантом легкого фруктового салатика для тарталеток поделилась Елена Чванова из Энгельса. Он тоже очень быстрый и простой, и если рис отварить заранее, процесс приготовления займет совсем мало времени.





Тарталетки с грушей. Автор фото: Елена Чванова (ElenaChvanova)



Подробный рецепт: Лёгкий салат с грушей в тарталетках



Из продуктов понадобится груша, немного дикого риса (но можно использовать и обычный), брынза и сметана, украсить готовое блюдо вы можете по своему вкусу.



Маринованная брынза



А в рецепте Надежды из Ямало-Ненецкого автономного округа брынза играет главную роль. Впрочем, не обязательно брынза — подойдет любой рассольный сыр: Фетакса, Сиртаки и др. Любители острых сырных закусок точно оценят!





Маринованная брынза. Автор фото: Надежда (460RU)



Подробный рецепт: Маринованная брынза (рассольный сыр)



Собственно приготовление занимает от силы 10 минут, но перед подачей на стол блюдо должно постоять часа 3-4, учитывайте это в своих планах. Из продуктов, кроме рассольного сыра, нужны оливки, лимонный сок, немного чеснока, специи и пряности (кориандр, перец чили, гвоздика, тмин, паприка), оливковое масло. При подаче можно посыпать блюдо мелко нарезанной кинзой.



Овощной салат с сыром фета и острым соусом



Салат от Надежды Екимкиной из Москвы точно придется по вкусу тем, кому в предыдущем рецепте не хватило овощей. А еще он может выручить, если неожиданно нагрянули гости: приготовление этого яркого блюда не отнимет у хозяйки лишних сил и времени.





Овощной салат с сыром фета и острым соусом. Автор фото: Екимкина Надежда (Stiven)



Подробный рецепт: Овощной салат с сыром фета и острым соусом



Основу его составляют овощи: огурец, помидоры, красный салатный лук, оливки. Еще нужен будет сыр фета, острый соус, оливковое масло, специи и пряности по вкусу.



Весенний салат «Гнездо»



Если же в салате вам важен не только вкус и легкость приготовления, но и оригинальная подача, рецепт Светланы из Бирска точно для вас. Всего 3 основных ингредиента и 10 минут на приготовление — а какая красота получается!





Весенний салат «Гнездо». Автор фото: Светлана (Svet_lana)



Подробный рецепт: Весенний салат "Гнездо"



Для этого весеннего блюда нужен сливочный сыр, редис и рукола. Остальное — дело вкуса: можно использовать укроп, зеленый лук, паприку, куркуму, другую зелень и пряности; для заправки использовать растительное масло или горчичную заправку. Словом, и для кулинарной фантазии возможностей достаточно.



Овощной салат с заправкой из авокадо



А вот еще один рецепт от Надежды из Ямало-Ненецкого автономного округа — легкий овощной салатик с заправкой из авокадо. Причем заправка эта хороша и сама по себе — ее можно использовать для самых разных салатов, по желанию добавив для пикантности чеснок или горчицу.





Овощной салат с заправкой из авокадо. Автор фото: Надежда (460RU)



Подробный рецепт: Овощной салат с авокадовой заправкой



Готовится замечательная универсальная заправка из авокадо, лимонного сока, оливкового масла и специй, а для салатика нужны будут свежие огурцы, помидоры черри, красный салатный лук, черешковый сельдерей и зелень по вкусу.



Закуска из свеклы с имбирем



А хотите приготовить оригинальную пикантную закуску из обычной свеклы? Воспользуйтесь рецептом Светланы из Беларуси — он очень простой и бюджетный, а блюдо получается интересное и полезное.





Закуска из свеклы с имбирем. Автор фото: Светлана (Svetababylia)



Подробный рецепт: Закуска из свеклы с имбирем



Сделать такую закуску лучше всего с вечера — к утру свекла пропитается ароматной имбирной заправкой и будет готова к подаче на стол. Кроме свеклы и свежего имбиря понадобится растительное масло, яблочный (или другой фруктовый) уксус и мед.



Свекольный мармелад с черносливом и грецкими орехами



Десерт из свеклы — неожиданное словосочетание, правда? Оригинальным рецептом вкусного и полезного лакомства поделилась с нами Марина из Казани. Больше не нужно будет уговаривать ребенка поесть свеклы, да и самим не придется выбирать между сладостями и осиной талией!





Свекольный мармелад с черносливом и грецкими орехами. Автор фото: Марина (MARIKZN)



Подробный рецепт: Свекольный мармелад с черносливом и грецкими орехами



Приготовление несложное, продукты доступные: отварная свекла, чернослив без косточки, желатин, грецкие орехи, для украшения — кокосовая стружка.



Весенний шоколадный десерт «Рассада»





Шоколадный десерт Рассада. Автор фото: Марина Бахарева (MeryKon)



Подробный рецепт: Весенний шоколадный десерт "Рассада"



Для приготовления понадобится горький (темный) шоколад, сливки, молоко, шоколадное печенье, немного сахара, ванилин и веточки мяты или петрушки, исполняющие роль рассады.



А какими весенними вкусностями вы себя радуете?



Источник