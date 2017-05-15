В мире есть немало знаменитых шеф-поваров, и далеко не все они работают в крупных ресторанах. Многие из них выкладывают свои лучшие рецепты в Интернете, и сегодня мы покажем вам разные удивительные кулинарные хитрости! Вы даже пожалеете, что не знали этого раньше. Мы научим вас нескольким простым лайфхакам, которые помогут вам экономить время и готовить красивые и очень вкусные блюда. Попробуйте эти идеи и готовьте фантастические блюда каждый день, чтобы как можно чаще радовать своих близких и друзей!







Тайм-коды:



00:00 – Забавная яичница

01:19 – Изысканные блинчики

02:40 – Сладкий хлеб

04:39 – Хитрости для салатов



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