Записи Друзья Комментарии
MOLODA I
Аватар MOLODA_I

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в MOLODA_I

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 4) FREEDOM_2 Decor_Rospis Неизвестная_Планета Клуб_Красоты_и_Здоровья
Читатель сообществ (Всего в списке: 2) О_Самом_Интересном Школа_славянской_магии

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.05.2017
Записей:
Комментариев:
Написано: 31004


НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ TIKTOK

Четверг, 02 Марта 2023 г. 08:36 + в цитатник

В мире есть немало знаменитых шеф-поваров, и далеко не все они работают в крупных ресторанах. Многие из них выкладывают свои лучшие рецепты в Интернете, и сегодня мы покажем вам разные удивительные кулинарные хитрости! Вы даже пожалеете, что не знали этого раньше. Мы научим вас нескольким простым лайфхакам, которые помогут вам экономить время и готовить красивые и очень вкусные блюда. Попробуйте эти идеи и готовьте фантастические блюда каждый день, чтобы как можно чаще радовать своих близких и друзей!



Тайм-коды:

00:00 – Забавная яичница
01:19 – Изысканные блинчики
02:40 – Сладкий хлеб
04:39 – Хитрости для салатов

Источник

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/ИНТЕРЕСНОЕ
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте