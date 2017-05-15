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ТОНКИЕ БЛИНЫ НА МАСЛЕНИЦУ: от шеф-повара Василия Емельяненко

Суббота, 18 Февраля 2023 г. 09:18 + в цитатник

Дорогие друзья, всех с наступающей Масленицей. Масленичная неделя в 2023 году в России начнется в понедельник, 20 февраля, и продлится по воскресенье, 26 февраля.

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Ролик с рецептом блинов я делал осенью, но из-за этого он не стал хуже =) Я знаю, что многие сначала замешивают плотное тесто, а уже потом начинают разбавлять его до жидкого состояния.

От себя лично могу сказать, что вы только зря тратите свое время, тесто для тонких блинов замешивается всего пять минут, и не надо никаких мучений. Как шеф-повару мне удалось поэкспериментировать с блинным тестом и для себя я вывел оптимальную рецептуру для тонких блинов.

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Рецепт тонких блинов

Ваша задача — строго соблюдать данную рецептуру и просто смешать все ингредиенты. Разбить все комочки и дать тесту постоять 5 минут.

О разных тонкостях приготовления блинов смотрите в видео:



Приятного аппетита! Желаю добра, вкусных блинов и хорошего настроения!

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/БЛИНЫ
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