Дорогие друзья, всех с наступающей Масленицей. Масленичная неделя в 2023 году в России начнется в понедельник, 20 февраля, и продлится по воскресенье, 26 февраля.







Ролик с рецептом блинов я делал осенью, но из-за этого он не стал хуже =) Я знаю, что многие сначала замешивают плотное тесто, а уже потом начинают разбавлять его до жидкого состояния.



От себя лично могу сказать, что вы только зря тратите свое время, тесто для тонких блинов замешивается всего пять минут, и не надо никаких мучений. Как шеф-повару мне удалось поэкспериментировать с блинным тестом и для себя я вывел оптимальную рецептуру для тонких блинов.





Рецепт тонких блинов



Ваша задача — строго соблюдать данную рецептуру и просто смешать все ингредиенты. Разбить все комочки и дать тесту постоять 5 минут.



О разных тонкостях приготовления блинов смотрите в видео:







Приятного аппетита! Желаю добра, вкусных блинов и хорошего настроения!



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