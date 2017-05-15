Сегодня мы вам покажем как приготовить восхитительный на вкус, да и на вид тоже, джем из гранатов. Это простой рецепт, но не пугайтесь, джем получается просто объедение!



Самый частый вопрос, который возникает в первую очередь: а много ли получается джема из нескольких гранатов? Ведь мякоти в нём практически нет. Отвечаем: получается так же, как и из других фруктов.







Так что, готовьте джем в домашних условиях и разнообразьте свою кухню!



Комментарии:



*Конечно, в сезон хорошо кушать свежие гранаты ( они сейчас просто бесподобны на вкус), но вот совсем скоро таких спелых и сладких плодов в продаже уже не будет и вот тогда, заскучав по вкусу этого прекрасного фрукта варенье будет очень кстати. И ещё сам по себе гранат низкокалориен, поэтому за фигуру можно не очень беспокоиться)



*Мне так захотелось варенье из гранат, вот и нашла этот джем то что надо, решила попробовать. Вечером на 1-литр сока, 800 гр. сахара и 3 яблока (2 больших и 1 среднее). Пока готовила по всей квартире был такой приятный запах. Очень понравился джем.



*Получилось такое же красивое и вкусное. Но для меня очень сладкое. В следующий раз положу сахара меньше и варить надо подольше, а не как вы рекомендуете 15-20 мин. Я варила почти 40 минут и не добавляла корицы потому что она своим ароматом забьет и вкус гранатового сока и будет коричневым.



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