Сегодня я с рецептом очень вкусной и полезной приправы — гомасио. В Японии гомасио считается приправой долгожителей. Название происходит от двух японских слов — «гома» и «сио» (кунжут и соль). Рецептов приготовления этой приправы достаточно много, но пропорции все же соблюдать нужно, а вот добавки уже по желанию. Я люблю такую приправу в чистом виде.







Ингредиенты:



*Кунжут (белый) — 15 ст. ложек

*Морская соль — 1 ст. ложка



Приготовление:



Белый кунжут высыпать на сухую сковороду и поджарить до золотистого цвета. Следите, чтобы кунжут не подгорел, иначе у приправы будет неприятный горьковатый привкус.







Как только кунжут начнет золотиться, сверху высыпать соль, перемешать и прожарить еще минуту.







В идеале смесь соли и кунжута нужно растолочь в ступке, но я люблю все делать быстро, поэтому отправляю в кофемолку (можно в чаше блендера измельчить).







Готовлю за несколько приемов, каждый раз перемалывая не дольше 30 секунд (это максимально). Затем смешиваю всю приготовленную приправу.



Готовую приправу нужно полностью остудить, она получается вот такого красивого насыщенного цвета и очень ароматная.







Затем приправу нужно переложить в стеклянную баночку с плотной крышкой и хранить в прохладном месте, я храню в холодильнике. Считается, что хранить гомасио можно до 6 месяцев, но я не могу подтвердить или опровергнуть это, так как порция, которую я готовлю, у меня дольше месяца не задерживалась.



Очень хорошо использовать такую приправу вместо соли, добавлять в салаты, рис, фасоль и овощи. Особенно вкусной получается цветная капуста с такой приправой. Если готовите онигири — тоже очень хорошо добавить гомасио в рис.



Пробуйте и наслаждайтесь!



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