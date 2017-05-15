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ГОМАСИО - кунжутная соль

Воскресенье, 13 Ноября 2022 г. 10:27 + в цитатник

Сегодня я с рецептом очень вкусной и полезной приправы — гомасио. В Японии гомасио считается приправой долгожителей. Название происходит от двух японских слов — «гома» и «сио» (кунжут и соль). Рецептов приготовления этой приправы достаточно много, но пропорции все же соблюдать нужно, а вот добавки уже по желанию. Я люблю такую приправу в чистом виде.

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Ингредиенты:

*Кунжут (белый) — 15 ст. ложек
*Морская соль — 1 ст. ложка

Приготовление:

Белый кунжут высыпать на сухую сковороду и поджарить до золотистого цвета. Следите, чтобы кунжут не подгорел, иначе у приправы будет неприятный горьковатый привкус.

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Как только кунжут начнет золотиться, сверху высыпать соль, перемешать и прожарить еще минуту.

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В идеале смесь соли и кунжута нужно растолочь в ступке, но я люблю все делать быстро, поэтому отправляю в кофемолку (можно в чаше блендера измельчить).

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Готовлю за несколько приемов, каждый раз перемалывая не дольше 30 секунд (это максимально). Затем смешиваю всю приготовленную приправу.

Готовую приправу нужно полностью остудить, она получается вот такого красивого насыщенного цвета и очень ароматная.

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Затем приправу нужно переложить в стеклянную баночку с плотной крышкой и хранить в прохладном месте, я храню в холодильнике. Считается, что хранить гомасио можно до 6 месяцев, но я не могу подтвердить или опровергнуть это, так как порция, которую я готовлю, у меня дольше месяца не задерживалась.

Очень хорошо использовать такую приправу вместо соли, добавлять в салаты, рис, фасоль и овощи. Особенно вкусной получается цветная капуста с такой приправой. Если готовите онигири — тоже очень хорошо добавить гомасио в рис.

Пробуйте и наслаждайтесь!

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/СПЕЦИИ, ПРИПРАВЫ И СОУСЫ
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