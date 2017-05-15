Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 12:30
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Метки:
кулинария
запеканки и лазаньи
Максимум овощей — этот девиз можно смело отнести к данному рецепту. Этот пирог выпекается по принципу французского киша.
Ингредиенты:
*5 картофелин среднего размера
*5 яиц
*300 г куриной грудки
*300 г кабачков
*2 помидора среднего размера
*1 луковица
*100 г сыра твердых сортов (костромской, российский и т.п.)
Приготовление:
Куриную грудку разрезать на небольшие кусочки и отварить в течение 20 минут.
Картофель очистить, отварить в подсоленной воде, размять в пюре, дать немного остыть, вбить 2 яйца, хорошо вымешать.
Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до прозрачности. Кабачок очистить, нарезать мелкими кубиками, добавить к луку, обжарить в течение 5 минут.
Помидоры нарезать кубиками, добавить к кабачкам и луку и потушить вместе несколько минут, пока не начнет выделяться сок из помидоров. Выключить огонь.
Курицу нарезать мелкими кусочками и добавить к овощам, дать немного пропитаться друг от друга.
Картофельное пюре выложить в разъемную форму, сделать бортики.
Затем в центр выложить начинку, ровно распределить. 3 яйца взбить с 3 ст.л. куриного бульона, оставшегося от варки курицы, добавить горсть натертого сыра, залить этой смесью начинку.
Сверху засыпать все натертым сыром.
Выпекать в духовке до румяной сырной корочки (у меня ушло 40 минут).
Приятного аппетита!
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