Максимум овощей — этот девиз можно смело отнести к данному рецепту. Этот пирог выпекается по принципу французского киша.







Ингредиенты:



*5 картофелин среднего размера

*5 яиц

*300 г куриной грудки

*300 г кабачков

*2 помидора среднего размера

*1 луковица

*100 г сыра твердых сортов (костромской, российский и т.п.)



Приготовление:



Куриную грудку разрезать на небольшие кусочки и отварить в течение 20 минут.







Картофель очистить, отварить в подсоленной воде, размять в пюре, дать немного остыть, вбить 2 яйца, хорошо вымешать.







Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до прозрачности. Кабачок очистить, нарезать мелкими кубиками, добавить к луку, обжарить в течение 5 минут.



Помидоры нарезать кубиками, добавить к кабачкам и луку и потушить вместе несколько минут, пока не начнет выделяться сок из помидоров. Выключить огонь.







Курицу нарезать мелкими кусочками и добавить к овощам, дать немного пропитаться друг от друга.

Картофельное пюре выложить в разъемную форму, сделать бортики.



Затем в центр выложить начинку, ровно распределить. 3 яйца взбить с 3 ст.л. куриного бульона, оставшегося от варки курицы, добавить горсть натертого сыра, залить этой смесью начинку.







Сверху засыпать все натертым сыром.







Выпекать в духовке до румяной сырной корочки (у меня ушло 40 минут).

Приятного аппетита!



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