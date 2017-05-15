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Создан: 15.05.2017
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ОВОЩНОЙ КИШ

Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 12:30 + в цитатник

Максимум овощей — этот девиз можно смело отнести к данному рецепту. Этот пирог выпекается по принципу французского киша.

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Ингредиенты:

*5 картофелин среднего размера
*5 яиц
*300 г куриной грудки
*300 г кабачков
*2 помидора среднего размера
*1 луковица
*100 г сыра твердых сортов (костромской, российский и т.п.)

Приготовление:

Куриную грудку разрезать на небольшие кусочки и отварить в течение 20 минут.

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Картофель очистить, отварить в подсоленной воде, размять в пюре, дать немного остыть, вбить 2 яйца, хорошо вымешать.

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Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до прозрачности. Кабачок очистить, нарезать мелкими кубиками, добавить к луку, обжарить в течение 5 минут.

Помидоры нарезать кубиками, добавить к кабачкам и луку и потушить вместе несколько минут, пока не начнет выделяться сок из помидоров. Выключить огонь.

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Курицу нарезать мелкими кусочками и добавить к овощам, дать немного пропитаться друг от друга.
Картофельное пюре выложить в разъемную форму, сделать бортики.

Затем в центр выложить начинку, ровно распределить. 3 яйца взбить с 3 ст.л. куриного бульона, оставшегося от варки курицы, добавить горсть натертого сыра, залить этой смесью начинку.

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Сверху засыпать все натертым сыром.

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Выпекать в духовке до румяной сырной корочки (у меня ушло 40 минут).
Приятного аппетита!

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/ЗАПЕКАНКИ И ЛАЗАНЬИ
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