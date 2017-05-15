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Создан: 15.05.2017
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СУПЫ В МУЛЬТИВАРКЕ: 2 простых рецепта

Суббота, 15 Октября 2022 г. 10:53 + в цитатник

Такие супы варю чаще всего. Уж очень вкусные они получаются в мультиварке. В рецепте мультиварка Тефаль, но эти рецепты подойдут для любой мультиварки.

Если вам надоел обычный рассольник, тогда эти два замечательных рецепта вкусного супа для вас. В классическом рассольнике используют перловую крупу, я вам предлагаю заменить ее на чечевицу или фасоль, получается тоже очень вкусно. Благодаря этим рецептам вы разнообразите свой стол!



Рецепт №1

*400 гр. – картофеля
*300 гр. – курицы (бедра)
*425 гр. – консервированной фасоли
*200 гр. – соленых огурцов
*60 гр. – лука
*30 гр. – томатной пасты
*Сладкую молотую паприку
*Лавровый лист
*6 шт. – перца горошком
*0,5 ч.л. – сахарного песка
*Соль, вода и подсолнечное масло

Рецепт №2

*300 гр. – курицы
*300 гр. – картофеля
*80 гр. – огурцов
*60 гр. – моркови
*60 гр. – лука
*40 гр. – томатной пасты
*130 гр. – чечевицы (красной)
*Смесь перцев и соль
*Подсолнечное масло и вода

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
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