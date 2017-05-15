Такие супы варю чаще всего. Уж очень вкусные они получаются в мультиварке. В рецепте мультиварка Тефаль, но эти рецепты подойдут для любой мультиварки.



Если вам надоел обычный рассольник, тогда эти два замечательных рецепта вкусного супа для вас. В классическом рассольнике используют перловую крупу, я вам предлагаю заменить ее на чечевицу или фасоль, получается тоже очень вкусно. Благодаря этим рецептам вы разнообразите свой стол!







Рецепт №1



*400 гр. – картофеля

*300 гр. – курицы (бедра)

*425 гр. – консервированной фасоли

*200 гр. – соленых огурцов

*60 гр. – лука

*30 гр. – томатной пасты

*Сладкую молотую паприку

*Лавровый лист

*6 шт. – перца горошком

*0,5 ч.л. – сахарного песка

*Соль, вода и подсолнечное масло



Рецепт №2



*300 гр. – курицы

*300 гр. – картофеля

*80 гр. – огурцов

*60 гр. – моркови

*60 гр. – лука

*40 гр. – томатной пасты

*130 гр. – чечевицы (красной)

*Смесь перцев и соль

*Подсолнечное масло и вода



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