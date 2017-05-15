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Создан: 15.05.2017
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ПОЛЕЗНЫЙ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ ПИРОГ

Воскресенье, 17 Января 2021 г. 14:10 + в цитатник

Иногда так хочется съесть что-нибудь вкусное после работы, или даже перед сном. И если раньше вам приходилось отказывать себе в таком удовольствии, чтобы не навредить фигуре, то теперь в этом не будет необходимости. Вы легко можете приготовить вкуснейший яблочный пирог, который не навредит фигуре! В его составе только полезные и нежирные продукты, а вместо муки используются овсяные хлопья.

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Для приготовления пирога понадобится:

*яблоки – 350-400 гр;
*кефир — 50 мл (можно заменить йогуртом или сметаной);
*яйца — 3 шт;
*творог — 100 гр;
*овсяные хлопья — 150 гр;
*мед — 40 гр или по вкусу;
*корица — 0,5 ч.л.;
*разрыхлитель — 1 ч.л.

Все ингредиенты для приготовления пирога должны быть комнатной температуры.

Добавьте к творогу мед и кефир и с помощью погружного блендера взбейте массу до однородного состояния.

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Добавьте яйца и еще раз взбейте.

Измельчите овсяные хлопья в кофемолке или блендере до состояния муки и смешайте их с разрыхлителем и корицей.

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Добавьте овсяную муку к остальным ингредиентам и перемешайте продукты, чтобы получить однородное тесто.

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Очистите яблоки от сердцевинок, (кожуру можно не снимать) и нарежьте их на тонкие ломтики.

Разъемную форму диаметром 21 см выложите пергаментом, смажьте маслом и слегка присыпьте овсяной крупой. В форму вылейте тесто. Сверху выложите яблоки.

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Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Процесс выпекания займет примерно 35-40 минут.

Чтобы сделать пирог еще более вкусным, смажьте его сиропом, приготовленным из 1 ч.л меда, смешанных с 1-2 ч.л воды и небольшим количеством корицы и поставьте в духовку еще на 5-10 минут.

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Пирог получается в меру сладким и очень ароматным, а его калорийность составляет всего 140 ккал на 100 гр.

Подробный процесс приготовления яблочного пирога из полезных продуктов можно посмотреть на видео:




ИСТОЧНИК: https://cpykami.ru/

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/ПОХУДЕЙ РЕЦЕПТЫ
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