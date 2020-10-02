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Создан: 15.05.2017
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РЕЦЕПТЫ БЫСТРЫХ САЛАТОВ

Четверг, 01 Октября 2020 г. 14:03 + в цитатник

Все мои родственники и друзья знают, что я обожаю салаты. Говорят, что в гости идут всегда с ожиданием чего-то новенького. Конечно, я ведь всегда угощаю их чем-то интересным. Хотите узнать лучшие рецепты салатов? С удовольствием делюсь!

На праздники или даже по выходным у меня есть время, чтобы приготовить что-то посложнее или попробовать новый рецепт. Но по будням я предпочитаю простые, но вкусные закуски. Записывайте рецепты быстрых салатов! Они точно пригодятся.

Салат из крабовых палочек с помидорами

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Ингредиенты

*150 г крабовых палочек
*20 г майонеза
*1 зуб. чеснока
*70 г сыра
*1 помидор

Приготовление

1. Нарежьте крабовые палочки косой соломкой. Помидор нарежьте обычной соломкой и слейте лишнюю жидкость.

2. Натрите на крупной терке сыр, пропустите через пресс чеснок и заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте.

Салат «Леди»

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Ингредиенты

*150 г огурцов
*300 г куриного филе
*150 г консервированного горошка
*1 пучок укропа
*соль по вкусу
*150 г сметаны

Приготовление

1. Отварите куриное филе до готовности и нарежьте его кубиками среднего размера.

2. Мелко порубите укроп и нарежьте огурцы средними кубиками.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, соль и сметану, перемешайте.

Салат с фасолью и крабовыми палочками

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Ингредиенты

*200 г красной фасоли в собственном соку
*сметана по вкусу
*2 яйца
*соль по вкусу
*перец по вкусу
*200 г крабовых палочек
*зелень по вкусу

Приготовление

1. Отварите яйца, мелко нарежьте их вместе с зеленью.

2. Слейте сок с фасоли и добавьте ее к остальным ингредиентам.

3. Посолите, поперчите и заправьте салат сметаной, перемешайте.

Салат с копченой колбасой

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Ингредиенты

*1 морковь
*2 зуб. чеснока
*100 г сыра
*2 ст. л. майонеза
*100 г копченой колбасы
*соль по вкусу
*перец по вкусу
*150 г консервированной кукурузы

Приготовление

1. Натрите на мелкой терке сыр и морковь, нарежьте соломкой колбасу.

2. Добавьте кукурузу, пропущенный через пресс чеснок и майонез, посолите и поперчите, перемешайте.

3. Украсьте салат зеленью.

Салат «Французский»

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Ингредиенты

*2 яблока
*4 яйца
*2 моркови
*майонез
*70 г сыра

Приготовление

1. Натрите на крупной терке 1 яблоко и выложите первый слой салата, смажьте 1 ст. л. майонеза.

2. Натрите на крупной терке 2 отваренных яйца, выложите второй слой и также смажьте майонезом.

3. На мелкой терке натрите морковь, выложите следующий слой и снова смажьте майонезом.

4. Натрите сыр на мелкой терке и выложите на остальные ингредиенты. Повторите слои еще раз.

Салат «Быстро и вкусно»

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Ингредиенты

*1 пекинская капуста
*1 огурец
*1 луковица
*100 г колбасы
*майонез по вкусу
*специи по вкусу

Приготовление

1. Нашинкуйте капусту, огурец и колбасу нарежьте соломкой, а лук — полукольцами.

2. Добавьте специи и майонез, перемешайте.

Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом

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Ингредиенты

*300 г копченой куриной грудки
*2 яблока
*250 г консервированного ананаса
*3 ст. л. майонеза
*соль по вкусу
*перец по вкусу

Приготовление

1. Нарежьте мясо и яблоки полосками. Разрежьте кольца на кусочки.

2. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.

Вы можете менять рецепты простых салатов по своему вкусу. Вместо майонеза почти всегда можно использовать сметану, несладкий йогурт или растительное масло. Добавляйте любимые специи и экспериментируйте с разными ингредиентами!

ИСТОЧНИК: https://sovkusom.ru/

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/САЛАТЫ
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Процитировано 72 раз
Понравилось: 42 пользователям
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Дневник_Девы   обратиться по имени Пятница, 02 Октября 2020 г. 11:51 (ссылка)
Ароматно!)))Спасибо Вам за рецепты! Не откажусь от приготовления прямо сегодня!))) Доброго дня!
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Пятница, 02 Октября 2020 г. 15:31ссылка
MOLODA_I
СПАИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 02 Октября 2020 г. 14:55 (ссылка)
Спасибо за прекрасный пост! Волшебной осени, отличных, теплых деньков с хорошим настроением...
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Пятница, 02 Октября 2020 г. 15:33ссылка
MOLODA_I
Аллочка, СПАСИБО! Пусть осень принесет нечто чудесное!
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fishkairiska   обратиться по имени Пятница, 02 Октября 2020 г. 19:15 (ссылка)
Спасибо!Отличные рецепты!
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