Все мои родственники и друзья знают, что я обожаю салаты. Говорят, что в гости идут всегда с ожиданием чего-то новенького. Конечно, я ведь всегда угощаю их чем-то интересным. Хотите узнать лучшие рецепты салатов? С удовольствием делюсь!



На праздники или даже по выходным у меня есть время, чтобы приготовить что-то посложнее или попробовать новый рецепт. Но по будням я предпочитаю простые, но вкусные закуски. Записывайте рецепты быстрых салатов! Они точно пригодятся.



Салат из крабовых палочек с помидорами







Ингредиенты



*150 г крабовых палочек

*20 г майонеза

*1 зуб. чеснока

*70 г сыра

*1 помидор



Приготовление



1. Нарежьте крабовые палочки косой соломкой. Помидор нарежьте обычной соломкой и слейте лишнюю жидкость.



2. Натрите на крупной терке сыр, пропустите через пресс чеснок и заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте.



Салат «Леди»







Ингредиенты



*150 г огурцов

*300 г куриного филе

*150 г консервированного горошка

*1 пучок укропа

*соль по вкусу

*150 г сметаны



Приготовление



1. Отварите куриное филе до готовности и нарежьте его кубиками среднего размера.



2. Мелко порубите укроп и нарежьте огурцы средними кубиками.



3. Смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, соль и сметану, перемешайте.



Салат с фасолью и крабовыми палочками







Ингредиенты



*200 г красной фасоли в собственном соку

*сметана по вкусу

*2 яйца

*соль по вкусу

*перец по вкусу

*200 г крабовых палочек

*зелень по вкусу



Приготовление



1. Отварите яйца, мелко нарежьте их вместе с зеленью.



2. Слейте сок с фасоли и добавьте ее к остальным ингредиентам.



3. Посолите, поперчите и заправьте салат сметаной, перемешайте.



Салат с копченой колбасой







Ингредиенты



*1 морковь

*2 зуб. чеснока

*100 г сыра

*2 ст. л. майонеза

*100 г копченой колбасы

*соль по вкусу

*перец по вкусу

*150 г консервированной кукурузы



Приготовление



1. Натрите на мелкой терке сыр и морковь, нарежьте соломкой колбасу.



2. Добавьте кукурузу, пропущенный через пресс чеснок и майонез, посолите и поперчите, перемешайте.



3. Украсьте салат зеленью.



Салат «Французский»







Ингредиенты



*2 яблока

*4 яйца

*2 моркови

*майонез

*70 г сыра



Приготовление



1. Натрите на крупной терке 1 яблоко и выложите первый слой салата, смажьте 1 ст. л. майонеза.



2. Натрите на крупной терке 2 отваренных яйца, выложите второй слой и также смажьте майонезом.



3. На мелкой терке натрите морковь, выложите следующий слой и снова смажьте майонезом.



4. Натрите сыр на мелкой терке и выложите на остальные ингредиенты. Повторите слои еще раз.



Салат «Быстро и вкусно»







Ингредиенты



*1 пекинская капуста

*1 огурец

*1 луковица

*100 г колбасы

*майонез по вкусу

*специи по вкусу



Приготовление



1. Нашинкуйте капусту, огурец и колбасу нарежьте соломкой, а лук — полукольцами.



2. Добавьте специи и майонез, перемешайте.



Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом







Ингредиенты



*300 г копченой куриной грудки

*2 яблока

*250 г консервированного ананаса

*3 ст. л. майонеза

*соль по вкусу

*перец по вкусу



Приготовление



1. Нарежьте мясо и яблоки полосками. Разрежьте кольца на кусочки.



2. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.



Вы можете менять рецепты простых салатов по своему вкусу. Вместо майонеза почти всегда можно использовать сметану, несладкий йогурт или растительное масло. Добавляйте любимые специи и экспериментируйте с разными ингредиентами!



ИСТОЧНИК: https://sovkusom.ru/