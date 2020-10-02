Четверг, 01 Октября 2020 г. 14:03
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Метки:
кулинария
салаты
Все мои родственники и друзья знают, что я обожаю салаты. Говорят, что в гости идут всегда с ожиданием чего-то новенького. Конечно, я ведь всегда угощаю их чем-то интересным. Хотите узнать лучшие рецепты салатов? С удовольствием делюсь!
На праздники или даже по выходным у меня есть время, чтобы приготовить что-то посложнее или попробовать новый рецепт. Но по будням я предпочитаю простые, но вкусные закуски. Записывайте рецепты быстрых салатов! Они точно пригодятся.
Салат из крабовых палочек с помидорами
Ингредиенты
*150 г крабовых палочек
*20 г майонеза
*1 зуб. чеснока
*70 г сыра
*1 помидор
Приготовление
1. Нарежьте крабовые палочки косой соломкой. Помидор нарежьте обычной соломкой и слейте лишнюю жидкость.
2. Натрите на крупной терке сыр, пропустите через пресс чеснок и заправьте ингредиенты майонезом, перемешайте.
Салат «Леди»
Ингредиенты
*150 г огурцов
*300 г куриного филе
*150 г консервированного горошка
*1 пучок укропа
*соль по вкусу
*150 г сметаны
Приготовление
1. Отварите куриное филе до готовности и нарежьте его кубиками среднего размера.
2. Мелко порубите укроп и нарежьте огурцы средними кубиками.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, соль и сметану, перемешайте.
Салат с фасолью и крабовыми палочками
Ингредиенты
*200 г красной фасоли в собственном соку
*сметана по вкусу
*2 яйца
*соль по вкусу
*перец по вкусу
*200 г крабовых палочек
*зелень по вкусу
Приготовление
1. Отварите яйца, мелко нарежьте их вместе с зеленью.
2. Слейте сок с фасоли и добавьте ее к остальным ингредиентам.
3. Посолите, поперчите и заправьте салат сметаной, перемешайте.
Салат с копченой колбасой
Ингредиенты
*1 морковь
*2 зуб. чеснока
*100 г сыра
*2 ст. л. майонеза
*100 г копченой колбасы
*соль по вкусу
*перец по вкусу
*150 г консервированной кукурузы
Приготовление
1. Натрите на мелкой терке сыр и морковь, нарежьте соломкой колбасу.
2. Добавьте кукурузу, пропущенный через пресс чеснок и майонез, посолите и поперчите, перемешайте.
3. Украсьте салат зеленью.
Салат «Французский»
Ингредиенты
*2 яблока
*4 яйца
*2 моркови
*майонез
*70 г сыра
Приготовление
1. Натрите на крупной терке 1 яблоко и выложите первый слой салата, смажьте 1 ст. л. майонеза.
2. Натрите на крупной терке 2 отваренных яйца, выложите второй слой и также смажьте майонезом.
3. На мелкой терке натрите морковь, выложите следующий слой и снова смажьте майонезом.
4. Натрите сыр на мелкой терке и выложите на остальные ингредиенты. Повторите слои еще раз.
Салат «Быстро и вкусно»
Ингредиенты
*1 пекинская капуста
*1 огурец
*1 луковица
*100 г колбасы
*майонез по вкусу
*специи по вкусу
Приготовление
1. Нашинкуйте капусту, огурец и колбасу нарежьте соломкой, а лук — полукольцами.
2. Добавьте специи и майонез, перемешайте.
Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом
Ингредиенты
*300 г копченой куриной грудки
*2 яблока
*250 г консервированного ананаса
*3 ст. л. майонеза
*соль по вкусу
*перец по вкусу
Приготовление
1. Нарежьте мясо и яблоки полосками. Разрежьте кольца на кусочки.
2. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
Вы можете менять рецепты простых салатов по своему вкусу. Вместо майонеза почти всегда можно использовать сметану, несладкий йогурт или растительное масло. Добавляйте любимые специи и экспериментируйте с разными ингредиентами!
ИСТОЧНИК: https://sovkusom.ru/
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