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Рецепты запеканок - МЯСНАЯ - более 30 лучших рецептов!

Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 10:36 + в цитатник
https://www.liveinternet.ru...c/4882500/

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Фото к рецепту: Запеканка мясная "Сытная"

Очень простая в приготовлении, но очень вкусная запеканка из картофеля и мясного фарша, с помидорами и сыром.

 фарш мясной, яйца, картофель, лук репчатый, помидоры, сыр твёрдый, майонез, сметана, соль, специи, масло растительное
 
Фото к рецепту: Запеканка из картофеля и мясного фарша

Простой в приготовлении, сытный и вкусный семейный обед или ужин - картофельная запеканка с мясным фаршем.

 картофель, фарш мясной, сыр твёрдый, лук зелёный, яйца, сметана, соль, перец чёрный молотый, масло растительное, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Запеканка "Тающая во рту нежность"

Запеканка из картофеля и мясного фарша с овощами - тающая во рту вкуснятина! Безумно нежная картофельная запеканка с фаршем, невозможно остановиться! Вкуснота из самых обычных продуктов!

 картофель, фарш мясной, лук репчатый, помидоры, перец болгарский, масло сливочное, молоко, яйцо куриное, сыр твёрдый, масло растительное, соль, перец, зелень, приправа
 
Фото к рецепту: Запеканка из картофеля и фарша

Если вы очень любите картофель, и хочется из него приготовить что-то совершенно новое и необычное по вкусу, тогда обязательно приготовьте эту запеканку из картофеля и мясного фарша.

 картофель, фарш свиной, молоко, масло сливочное, лук репчатый, морковь, масло растительное, томат-паста, укроп, паприка, чеснок, орех мускатный, соль, вода
 
Фото к рецепту: Запеканка из курицы и картофеля

Очень вкусное блюдо из курицы с картошкой. Не быстрого приготовления, зато запеканка с курицей и картофелем подойдет и для праздничного стола, и для будничного!

 куриное филе, майонез, картофель, масло, соль, специи, сыр
 
Фото к рецепту: Запеканка картофельная с мясом

Вкусно, сытно, красиво. Это все о картофельной запеканке с мясом. Идеальный обед или ужин. И на горячее подать не стыдно к праздничному столу.

 свинина, лук репчатый, картофель, сыр твёрдый, майонез, соль, перец
 
Фото к рецепту: Запеканка с макаронами и мясом

Макаронник - блюдо, с которым справится любая хозяйка.

 макароны, вода, мясо, сливки, яйца, лук, сыр, масло растительное, специи
 
Фото к рецепту: Картофельная запеканка с фаршем

Приготовить аппетитную запеканку из картофеля с фаршем совсем несложно. Нежное пюре, сдобренное молоком и сливочным маслом, сочный мясной фарш с травами и специями… Идеальное сочетание мяса и картофеля - вкусно и сытно.

 картофель, фарш мясной, молоко, лук репчатый, зелень петрушки, зелень кинзы, масло сливочное, масло растительное, перец чёрный молотый, перец чили, кориандр, яйца, соль
 
Фото к рецепту: Картофельная запеканка

Картофельная запеканка понравится всей семье, потому что обладает тремя важными качествами: вкусно, быстро и недорого.

 картофель, фарш, лук, грибы, морковь, масло сливочное, масло оливковое, соль, перец чёрный молотый, специи
 
Фото к рецепту: Свинина, запечённая с картофелем, помидорами и сыром

Свинина, запечённая с картофелем, помидорами и сыром, - мясное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для воскресного обеда.

 корейка свиная, помидоры, лук репчатый, картофель, чеснок, сыр твёрдый, майонез, зелень, масло растительное, соль, перец чёрный молотый, сахар
 
Фото к рецепту: Большая котлета, запечённая с грибами, помидорами и сыром

Если вы любите мясо по-французски, обязательно обратите внимание на этот рецепт "большой котлеты" из фарша, запечённой с грибами, помидорами и сыром - блюдо получается почти идентичным на вкус. Ну очень вкусно, сытно и оригинально!

 фарш свиной, шампиньоны свежие, помидоры, лук репчатый, сыр твёрдый, чеснок, масло подсолнечное, соль, перец чёрный молотый, зелень
 
Фото к рецепту: Сочная куриная запеканка "Неженка" с яблоками и сыром

Сочная куриная запеканка с яблоками и сыром точно покорит вас с первого кусочка. Рецепта более сочной, вкусной и полезной запеканки найти нельзя. При минимальном количестве ингредиентов у вас получится прекрасный обед или ужин для всех членов семьи, даже для самых маленьких.

 куриное филе, сыр твёрдый, лук репчатый, яблоко кислое, сметана, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Запеканка из вермишели и курицы

С детства обожаю вермишелевую запеканку. Помню, в садике нам ее часто готовили и это было любимым блюдом. Теперь и детям своим готовлю запеканку из вермишели на радость, но на свой лад.

 вермишель, мясо куриное, лук репчатый, сливки, яйца, сыр, соль, перец молотый, специи, масло растительное
 
Фото к рецепту: Картофельная запеканка с вареным мясом

Мясо с картофелем - это всегда вкусно. Но еще более аппетитным этот союз становится в виде румяной и нежной на вкус запеканки из картофельного пюре с измельченной вареной говядиной и луком в качестве начинки. Попробуйте!

 картофель, говядина, лук репчатый, яйца, молоко, масло сливочное, масло растительное, соль, зелень петрушки
 
Фото к рецепту: Запеканка из кабачков с курицей

Вкусная, сочная, ароматная запеканка из кабачков с куриным филе станет прекрасным обеденным блюдом. Кусочки филе куриной грудки, замаринованные в сметане с горчицей, тёртый кабачок, аппетитная сырная корочка - такая запеканка вам обязательно придётся по вкусу!

 куриное филе, кабачки, сметана, горчица, лук репчатый, масло подсолнечное, сыр твёрдый, яйца, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Запеканка из куриного фарша с овощами и сыром

Мясная запеканка из куриного фарша готовится по этому рецепту просто и быстро. Куриная запеканка с овощами и сыром получается сочной, вкусной и ароматной!

 фарш куриный, яйца, лук репчатый, морковь, кукуруза консервированная, сыр твёрдый, масло растительное, порошок чесночный, чеснок, перец молотый, соль
 
Фото к рецепту: Мясная запеканка с капустой и рисом

Вы любите голубцы, но нет времени, чтобы аккуратно завернуть каждый в капустный лист? Тогда этот простой и быстрый рецепт мясной запеканки с капустой и рисом для вас! Вкус запеканки не отличить от вкуса ленивых голубцов, очень рекомендую попробовать.

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Фото к рецепту: Пастуший пирог

Пастуший пирог - традиционное блюдо английской кухни. Это очень вкусное и сочное горячее блюдо из картофеля и фарша для всей семьи. Идеально подойдет для семейного обеда или сытного ужина и даже на праздничный стол. Не займет много времени, готовится быстро и просто. Это замечательный способ использовать вчерашнее пюре и приготовить вкусное и сытное блюдо.

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Фото к рецепту: Запеканка из мясного фарша и кабачков

Вкусная запеканка из мясного фарша с кабачком - замечательное обеденное блюдо, которое напоминает толстенький омлет с добавками. Кабачки делают запеканку сочной, а мясной фарш - сытной.

 фарш мясной, кабачки, лук репчатый, яйца, зелень, масло подсолнечное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Куриное филе с цветной капустой

По своей сути это блюдо из курицы похоже на запеканку - такое же сочное, с нежным сливочным вкусом. Куриное филе с цветной капустой и сыром готовится в духовке просто и может стать отличным обедом или ужином для всей семьи!

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Фото к рецепту: Мясной хлеб с грибами

Начну с того, что это универсальный рецепт. Мясной хлеб (или точнее мясную буханку - англ. meat loaf) можно подавать в качестве горячего блюда или в виде мясной закуски, в праздничном варианте или в повседневном. Мясной хлеб получается очень сочным и вкусным. Попробовав эту мясную закуску, вы навсегда откажетесь от колбасы!

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Фото к рецепту: Кабачки, запечённые с куриным филе и помидорами

Предлагаю рецепт запечённых кабачков с куриным филе и помидорами. В этом блюде есть всё - овощи, мясо, сыр. Получается сытно и очень вкусно. Замечательный обед или ужин, который понравится всем без исключения.

 кабачки, куриное филе, помидоры, лук репчатый, морковь, сметана, майонез, лук зелёный, сыр голландский, яйца, чеснок, соль, перец чёрный молотый...
 
Фото к рецепту: Куриный террин с клюквой и сыром

Классная идея для праздничного стола! Террин - замена колбасы на 100%. Печёнка, куриное мясо, сыр и клюква - всё в одном рецепте вкусного террина.

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Фото к рецепту: Запеканка из курицы, тыквы и сыра

Очень интересное по вкусу получилось блюдо. Мягкое, сочное филе курицы и тыквенное пюре с легкой остротой сыра и сметанной кислинкой.

 куриное филе, тыква, сыр твёрдый, сметана, майонез, приправа, соль, перец чёрный молотый, масло сливочное, сухари панировочные
 
Фото к рецепту: Запеканка из куриной печени с морковью и яйцами

Приготовить яркое, оригинальное блюдо из простых продуктов реально и очень даже просто. Запеканка из куриной печени с морковью и яйцами тому доказательство. Этот рецепт запеканки позволит вам по-новому взглянуть на такой продукт, как куриная печень. В сочетании с морковью и яйцами нежный вкус печени станет еще богаче.

 печень куриная, яйца, морковь, лук зелёный, зелень укропа, зелень петрушки, масло растительное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Украинская лазанья

Вкуснейшая запеканка с мясным фаршем и грибами, переложенная листьями капусты.

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Фото к рецепту: Запеканка из риса и мясного фарша с яблоками

Этот оригинальный рецепт не потребует от вас много труда и экзотических продуктов. Своим своеобразным вкусом такая запеканка с фаршем и рисом обязана добавлению к мясной начинке яблок.

 рис, масло сливочное, масло растительное, лук репчатый, фарш мясной, томат-паста, яблоко, сыр, соль, перец
 
Фото к рецепту: Мясные кексы с сыром

Очень нежные, сочные и вкусные мясные кексы с сыром, которые подойдут к любому столу. Маленькие мясные запеканки также удобно брать с собой на работу.

 фарш мясной, крупа манная, лук репчатый, яйцо куриное, сметана, сыр твёрдый, паприка молотая, перец чёрный молотый, кориандр, соль
 
Фото к рецепту: Картофельная бабка (запеканка) с курицей

Если вы любите драники, тогда такое блюдо как картофельная бабка вам непременно понравится. Ведь оно также готовится из тёртого картофеля, но не как оладьи, а в виде запеканки, да ещё и с кусочками жареного куриного филе в качестве добавки. Очень вкусное блюдо для семейного обеда, сытное, оригинальное и доступное!

 картофель, куриное филе, масло подсолнечное, масло сливочное, сметана, мука, лук репчатый, соль, перец чёрный молотый, приправа
 
Фото к рецепту: Творожная запеканка с куриным фаршем и перцем (в мультиварке)

Эта запеканка из творога с болгарским перцем и курицей - прекрасное основное блюдо, которое с удовольствием будут есть дети. Сочная и нежная, и в то же время сытная и полезная творожная запеканка станет любимым блюдом вашей семьи.

 перец болгарский красный, перец болгарский зелёный, творог, фарш куриный, яйца, сметана, мука, сыр твёрдый, разрыхлитель для теста, масло сливочное, соль...
 
Фото к рецепту: Мясные тефтели с творогом, запечённые с макаронами

Сытные и вкусные тефтели, приготовленные из фарша и творога, запечённые с макаронами, будут для вас полноценным обедом или ужином. Ведь вместе с тефтелями в тарелке у вас будут макароны с овощами в нежной сливочной заливке.

 
Фото к рецепту: Картофель, запечённый со свининой

Запечённый картофель со свининой, морковью и луком - это вкуснейшее блюдо для семейного обеда или ужина. Впрочем и для гостей не стыдно будет подать такое угощение. Горячая запечённая картошечка с мясом - это настолько вкусно, что просто пальчики оближешь.

 картофель, свинина, лук репчатый, морковь, масло сливочное, вода, приправа, соль, лук зелёный
 

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Рубрики:  117 Кулинария и гастрономия/Вторые блюда
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