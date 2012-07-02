Если вы любите драники, тогда такое блюдо как картофельная бабка вам непременно понравится. Ведь оно также готовится из тёртого картофеля, но не как оладьи, а в виде запеканки, да ещё и с кусочками жареного куриного филе в качестве добавки. Очень вкусное блюдо для семейного обеда, сытное, оригинальное и доступное!

картофель, куриное филе, масло подсолнечное, масло сливочное, сметана, мука, лук репчатый, соль, перец чёрный молотый, приправа