Суббота, 08 Февраля 2025 г. 12:14
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Метки:
Кулинария
рецепты
выпечка
яблочный пирог
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ, Который ТАЕТ во РТУ! За 5 МИНУТ и ВЫПЕЧКА! ПРОСТО, БЫСТРО! Забудьте о ШАРЛОТКЕ!
Воздушный как облачко пирог с яблоками. Удивительно простой рецепт пирога. Что может быть вкуснее шарлотки? Конечно, пирог яблочный, сладкий, ароматный, воздушный и мягкий.
Самые обычные продукты и 5 минут на тесто. Вкуснота! Рецепт, достойный внимания. Да еще и без дрожжей.
Диаметр формы 20см ( 700-800г):
- 130г сахара
- 2 яйца
- 120г йогурта
- 100мл растительного масла
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 200г муки
- щепотка ванилина и соли
- яблоки (1-2 шт)
- 1 ст.л. сахара с корицей для посыпки
Миксером взбиваю яйца, сахар, соль и ванилин до светлой пушистой массы. Затем добавляю йогурт без сахара и растительное масло.
Перемешиваю миксером около 1 минуты. Всыпаю муку, смешанную с разрыхлителем.
Аккуратно перемешиваю венчиком. Выливаю тесто в форму и сверху кладу яблоки, нарезанные на кусочки. Можно также посыпать корицей.
Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40-50 минут.
Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
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