ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ, Который ТАЕТ во РТУ! За 5 МИНУТ и ВЫПЕЧКА! ПРОСТО, БЫСТРО! Забудьте о ШАРЛОТКЕ!Воздушный как облачко пирог с яблоками. Удивительно простой рецепт пирога. Что может быть вкуснее шарлотки? Конечно, пирог яблочный, сладкий, ароматный, воздушный и мягкий.Самые обычные продукты и 5 минут на тесто. Вкуснота! Рецепт, достойный внимания. Да еще и без дрожжей.Диаметр формы 20см ( 700-800г):- 130г сахара- 2 яйца- 120г йогурта- 100мл растительного масла- 1,5 ч.л. разрыхлителя- 200г муки- щепотка ванилина и соли- яблоки (1-2 шт)- 1 ст.л. сахара с корицей для посыпкиМиксером взбиваю яйца, сахар, соль и ванилин до светлой пушистой массы. Затем добавляю йогурт без сахара и растительное масло.Перемешиваю миксером около 1 минуты. Всыпаю муку, смешанную с разрыхлителем.Аккуратно перемешиваю венчиком. Выливаю тесто в форму и сверху кладу яблоки, нарезанные на кусочки. Можно также посыпать корицей.Выпекать в разогретой до 180°С духовке 40-50 минут.Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.