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Создан: 21.02.2011
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Написано: 85936


Блины тонкие

Вторник, 28 Января 2025 г. 12:28 + в цитатник
Блины тонкие, или блинчики!

Тесто:
1 л молока /я беру 0,5 молока-0,5 воды/
3 яйца
5 столовых ложек сахара (я люблю чуть сладенькие)
1 чайная ложка крупной соли
400 грамм муки
Пакетик ванилина
Растительное масло (на глазок)

Молоко налить в миску, разбить яйца, рамешать блендером, добавить сахар, соль, ванилин, муку. Тесто жидкая сметана. Не переборщить с мукой надо, иначе они будут резиновые. Смесь процедить через мелкое сито в другую емкость. Я добавляю чуть-чуть крутого кипятка, чтобы мука быстрее разошлась, вливаю немного растительного масла, чтобы не пригорали. Жарить на сковородке сильно разогретой предварительно, если сковорода будет не достаточно горячая, дырочек в блинах не будет. Каждый блин смазать чуток сливочным маслом. Можно есть просто так, можно начинить творогом или мясом ))
Без названия (232x130, 5Kb)
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Процитировано 6 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Амиа   обратиться по имени Среда, 29 Января 2025 г. 01:01 (ссылка)
Благодарю!
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Среда, 29 Января 2025 г. 08:06 (ссылка)
Лучше получаются с кипятком!!!На стакан молока или кефира стакан кипятка!Получаются тонюсенькие с дырочками хорошо пропечёные.Просто прелесть.Попробуйте и сами убедитесь.Лучше мне нравятся на кефире,который я гашу содой,затем 2 яйца на стакан кефира или 3 на пол литра, 3-4 ложки песка , пол чайной ложки соли,всё размешать добавить муку -8 ложек на 250гр,или 16 на 0.5л.перемешать затем добавляешь кипяток тоже в такой же пропорции,раст масло 3 ложки, и сразу же на раскалёную сковороду,предварительно смазаную маслом,я после каждого блина кисточкой смазываю,хоть у меня и блинница с антипригарным,но так лучше.Попробуйте ,мои блины всем моим домашним нравятся!
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Среда, 29 Января 2025 г. 17:49ссылка
ИринаПолуэктова
Да да, я тоже люблю на кефире с кипятком.
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toshcka   обратиться по имени Среда, 29 Января 2025 г. 09:54 (ссылка)
Замечательный рецепт и столь же замечательный комментарий Юрия Дуданова. Спасибо вам!
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Mjja   обратиться по имени Среда, 29 Января 2025 г. 15:55 (ссылка)
БлагоДарю.
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