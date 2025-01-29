Блины тонкие, или блинчики!Тесто:1 л молока /я беру 0,5 молока-0,5 воды/3 яйца5 столовых ложек сахара (я люблю чуть сладенькие)1 чайная ложка крупной соли400 грамм мукиПакетик ванилинаРастительное масло (на глазок)Молоко налить в миску, разбить яйца, рамешать блендером, добавить сахар, соль, ванилин, муку. Тесто жидкая сметана. Не переборщить с мукой надо, иначе они будут резиновые. Смесь процедить через мелкое сито в другую емкость. Я добавляю чуть-чуть крутого кипятка, чтобы мука быстрее разошлась, вливаю немного растительного масла, чтобы не пригорали. Жарить на сковородке сильно разогретой предварительно, если сковорода будет не достаточно горячая, дырочек в блинах не будет. Каждый блин смазать чуток сливочным маслом. Можно есть просто так, можно начинить творогом или мясом ))