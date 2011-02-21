Четверг, 02 Ноября 2023 г. 18:08
+ в цитатник
|
Пирог-сметанник с ягодами.
|
Метки:
Кулинария
рецепты
выпечка
Пирог-сметанник с ягодами.
Пирог-сметанник с ягодами.
Ингредиенты:
Для теста:
• творог – 125 г.
• сахар – 65 г.
• молоко – 5 ст. л.
• растительное масло – 5 ст. л.
• мука – 200 г.
• разрыхлитель – 2 ч. л.
Для начинки:
• сметана – 300 г.
• ягоды любые – 300 г.
• сахар – 65 г.
• крахмал – 2 ч. л.
• яйцо – 2 шт.
• ванильный сахар – 1 пакетик
Приготовление:
1. Ягоды предварительно разморозить.
2. Дно разъемной формы (24 см.) застелить кругом пергамента смазанного сливочным маслом, бока формы так же смазать маслом и присыпать слегка мукой.
3. Духовку нагреть на 180 градусов.
4. Смешать все ингредиенты для теста. Вылить в форму. Смешать все для начинки и выливать сверху теста.
5. Выпекать 30 минут.
Процитировано 14 раз
Понравилось: 13 пользователям
-
13
Запись понравилась
-
14
Процитировали
-
0
Сохранили
-