Пирог-сметанник с ягодами.Ингредиенты:Для теста:• творог – 125 г.• сахар – 65 г.• молоко – 5 ст. л.• растительное масло – 5 ст. л.• мука – 200 г.• разрыхлитель – 2 ч. л.Для начинки:• сметана – 300 г.• ягоды любые – 300 г.• сахар – 65 г.• крахмал – 2 ч. л.• яйцо – 2 шт.• ванильный сахар – 1 пакетикПриготовление:1. Ягоды предварительно разморозить.2. Дно разъемной формы (24 см.) застелить кругом пергамента смазанного сливочным маслом, бока формы так же смазать маслом и присыпать слегка мукой.3. Духовку нагреть на 180 градусов.4. Смешать все ингредиенты для теста. Вылить в форму. Смешать все для начинки и выливать сверху теста.5. Выпекать 30 минут.