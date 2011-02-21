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Создан: 21.02.2011
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Пирог-сметанник с ягодами.

Четверг, 02 Ноября 2023 г. 18:08 + в цитатник
Пирог-сметанник с ягодами.


Ингредиенты:
Для теста:
• творог – 125 г.
• сахар – 65 г.
• молоко – 5 ст. л.
• растительное масло – 5 ст. л.
• мука – 200 г.
• разрыхлитель – 2 ч. л.
Для начинки:
• сметана – 300 г.
• ягоды любые – 300 г.
• сахар – 65 г.
• крахмал – 2 ч. л.
• яйцо – 2 шт.
• ванильный сахар – 1 пакетик

Приготовление:
1. Ягоды предварительно разморозить.
2. Дно разъемной формы (24 см.) застелить кругом пергамента смазанного сливочным маслом, бока формы так же смазать маслом и присыпать слегка мукой.
3. Духовку нагреть на 180 градусов.
4. Смешать все ингредиенты для теста. Вылить в форму. Смешать все для начинки и выливать сверху теста.
5. Выпекать 30 минут.
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Domro4ka   обратиться по имени Четверг, 02 Ноября 2023 г. 19:05 (ссылка)
Благодарю!
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Ирина_Роза   обратиться по имени Пятница, 03 Ноября 2023 г. 13:04 (ссылка)
Спасибо!
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 03 Ноября 2023 г. 17:44 (ссылка)
БлагоДарю.
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