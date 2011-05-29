Всевозможные салаты, закуски, первые, вторые блюда и разнообразная выпечка – это далеко не весь перечень того, что можно приготовить из баклажанов. Простые рецепты из баклажанов – это находка как для праздничного застолья, так и для будней.

Присущую «синеньким» горечь можно удалить несколькими способами. Баклажаны можно запечь в духовке на сухом противне и затем снять кожицу. Можно разрезать пополам, подсолить и положить под гнёт. Но чаще всего баклажаны нарезают, посыпают солью и дают немного постоять, а перед приготовлением смывают излишки соли, или заливают подсоленной водой на 20-30 минут и затем отжимают. Все эти способы одинаково хороши, так что выбирайте любой.

Закусочные рулетики

Ингредиенты:

баклажаны,

мягкий жирный творог,

чеснок,

грецкие орехи,

зелень,

майонез,

соль.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны вдоль широкими ломтиками толщиной 3-5 мм, посолите и оставьте на 30 минут. Затем смойте соль, обсушите ломтики и обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Творог протрите через сито или разомните вилкой. Измельчите чеснок, грецкие орехи и зелень, добавьте майонез и перемешайте до однородности. Полученной массой смажьте ломтики баклажанов и скрутите в рулетики. Вместо творога можно использовать мягкий творожный сыр или смесь творога с натёртым на мелкой тёрке сыром.

Закуска из баклажанов, помидоров и сыра

Ингредиенты:

1 баклажан,

2 помидора,

100 г сыра,

1 багет,

2 яйца,

зелень,

соль,

растительное масло.

Приготовление:

Нарежьте баклажан и помидоры одинаковыми кружочками. Обжарьте на растительном масле кружочки баклажана. Яйца взбейте с измельчённой зеленью и солью. Багет нарежьте аккуратными ломтиками, обмакните каждый в яичную смесь и обжарьте на растительном масле. На каждый обжаренный кусочек багета положите кружок помидора, затем тонкую пластинку сыра и кружок баклажана. Сбрызните всё маслом и запеките в духовке в течение 7-10 минут при температуре 180ºС.

Баклажаны с фаршем и черри

Ингредиенты:

2 баклажана.

300 г мясного фарша,

100 г помидоров черри,

100 г плавленого сыра,

¼ баночки маслин,

1 ч.л. сушёной зелени тимьяна,

соль, чёрный и красный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны наискосок ломтиками толщиной 2-3 см и аккуратно вырежьте мякоть, оставляя донышко. Мякоть нарежьте мелкими кубиками и обжарьте вместе с фаршем до готовности, посолите по вкусу, приправьте тимьяном и перцем. Помидоры черри разрежьте на 4 части, маслины нарежьте тонкими колечками, сыр мелкими кубиками. Начините ломтики баклажанов фаршем, сверху выложите черри, маслины и сыр. Переложите фаршированные ломтики баклажанов на смазанный растительным маслом противень и запекайте в разогретой до 180ºС духовке до золотистой корочки.

Салат из баклажанов с курочкой

Ингредиенты:

1 баклажан,

1 варёный куриный окорочок (200 г),

1 сладкий перец,

2-3 помидора,

½ красной луковицы.

Для заправки:

1 ст.л. соевого соуса,

1 ч.л. аджики,

2 ст.л. лимонного сока,

2-3 ст.л. растительного масла,

зелень, соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Небольшой баклажан нарежьте кружочками, посыпьте солью и перцем и оставьте на 10-15 минут. Затем обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Окорочок и сладкий перец нарежьте соломкой, помидоры дольками, лук кольцами. Все подготовленные для салата продукты соедините, полейте заправкой и дайте готовому салату постоять 15 минут. При подаче к столу украсьте блюдо зеленью.

Тёплый овощной салат с баклажанами

Ингредиенты:

2 баклажана,

1 цуккини,

2 сладких перца,

1 яблоко,

2 зубчика чеснока,

1 пучок зелени,

растительное масло, соль – по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны, цуккини и яблоки нарежьте брусочками, сладкий перец крупной соломкой. Баклажаны посолите, выложите на противень, полейте маслом и запекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 200ºС. Затем выложите к баклажанам перец, полейте маслом и запекайте при той же температуре 10 минут. После чего добавьте яблоки, цуккини, снова полейте маслом и запекайте также в течение 10 минут. Готовые овощи выложите в салатник, посыпьте их измельчённым чесноком с зеленью и добавьте немного масла.

Баклажаны, запечённые с шампиньонами

Ингредиенты:

400 г баклажанов,

400 г шампиньонов,

200 мл 20% сливок,

50 мл белого сухого вина,

1 зубчик чеснока,

1 луковица,

½ ст.л. тимьяна,

сыр,

растительное масло.

соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте пластинками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и обжарьте с обеих сторон. Шампиньоны нарежьте кусочками, обжарьте на масле, добавьте к ним нарезанный кольцами лук, влейте вино и дайте ему выпариться. Залейте грибы сливками, уменьшите огонь и тушите 10 минут. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте измельчённый чеснок и тимьян. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, выложите в неё баклажаны в виде цветка, направляя пластинки-лепестки от центра к краям. В центр цветка выложите шампиньоны с соусом, заверните края пластинок внутрь, посыпьте сверху тёртым сыром и запекайте в разогретой до 180ºС духовке 20 минут.

Куриная лапша с баклажанами

Ингредиенты:

1 куриная грудка.

100 г лапши,

1 морковь,

1 луковица,

250 г баклажанов,

2-3 ст.л. соевого соуса,

зелень базилика,

растительное масло,

соль, чёрный и красный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Залейте куриную грудку 2 литрами воды и варите на среднем огне до готовности. После чего готовое мясо нарежьте соломкой, бульон процедите. Морковь, лук и баклажаны также нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к овощам куриное мясо, соевый соус и тушите на слабом огне 3-5 минут. В кипящий бульон всыпьте лапшу и сварите её на среднем огне до полуготовности. Затем добавьте к ней овощи с мясом, посолите, поперчите по вкусу и далее варите всё вместе до готовности лапши. Готовое блюдо при подаче к столу посыпьте измельчённой зеленью базилика.

Пирог с курицей и баклажанами

Ингредиенты:

Для теста:

225 г муки,

1 яйцо,

4 ст.л. растительного масла,

2-3 ст.л. воды,

соль, специи – по вкусу.

Для начинки:

2 баклажана,

1 сладкий перец,

2-3 помидора,

1 куриная грудка.

Для соуса:

300 мл сметаны,

3 желтка,

200 г сыра,

1 зубчик чеснока,

зелень – по вкусу.

Приготовление:

Для теста соедините муку, взбитое яйцо, растительное масло, воду, посолите, добавьте специи по вкусу и замесите тесто. Готовое тесто оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут. Баклажаны нарежьте пластинами вдоль и замочите в холодной подсоленной воде на 20 минут, после чего обжарьте с обеих сторон. Сладкий перец нарежьте кубиками и слегка обжарьте в том же масле, где жарились баклажаны. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде почти без масла. Для приготовления соуса взбейте сметану с желтками, добавьте натёртый сыр, немного зелени, измельчённый чеснок и всё тщательно перемешайте. Раскатайте тесто по диаметру формы для выпечки, на него слоями выложите помидоры, курицу, баклажаны, сладкий перец и залейте всё сметанным соусом. Выпекайте пирог в разогретой до 200ºС духовке 30-40 минут.

Плов с баклажанами

Ингредиенты:

250 г баклажанов,

1 стак. риса,

1 морковь,

1 луковица,

1 сладкий перец,

12 зубчика чеснока.

1 ч.л. аджики,

зелень, соль, чёрный и красный молотый перец – по вкусу,

растительное масло.

Приготовление:

Баклажан и перец нарежьте кубиками, лук и морковь тонкой соломкой. Рис промойте, залейте подсоленной водой и оставьте на 15-20 минут. Чеснок измельчите, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и уберите со сковороды. Между тем на чесночном масле слегка обжарьте лук и морковь, затем выложите к ним баклажаны и жарьте ещё 2-3 минуты. После добавьте сладкий перец и аджику, посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Поверх этой массы выложите рис, залейте всё подсоленной водой так, чтобы рис был покрыт водой на 1-1,5 см, накройте блюдо крышкой и варите на слабом огне до готовности риса, пока жидкость полностью не впитается. Готовый плов хорошо перемешайте, дайте постоять 5-7 минут, затем посыпьте нашинкованной зеленью и подавайте к столу.

Яичница с баклажанами

Ингредиенты:

4 яйца,

400 г баклажанов,

100 г ветчины,

1 луковица,

2 ст.л. сливочного масла,

100 г зелёного горошка,

соль, молотый чёрный перец – по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны толстыми ломтиками, выложите их на тарелку и, посолив, оставьте на 30 минут, затем обжарьте на сливочном масле. Ветчину нарежьте тонкими полосками, лук кубиками и обжарьте всё на масле, добавьте зелёный горошек. Смешайте яйца с солью и молотым перцем и залейте этой смесью ветчину, лук и горошек. Разделите омлет на несколько частей, заверните в каждую часть обжаренные баклажаны и подавайте к столу.

Рулет из лаваша с баклажанами

Ингредиенты:

1 лист лаваша,

1 баклажан,

250 г брынзы,

300 г консервированных помидоров,

2-3 зубчика чеснока,

кинза, соль – по вкусу,

растительное масло.

Приготовление:

Нарежьте баклажан кружочками и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Чеснок измельчите, обжарьте в масле, затем влейте в сковороду томаты с соком и готовьте до загустения около 15 минут. Всыпьте измельчённую кинзу, посолите, поперчите и остудите. Брынзу натрите на тёрке. Лист лаваша смажьте томатным соком, выложите на него баклажаны, посыпьте брынзой. Сверните в рулет, сверху смажьте его сливочным маслом и запекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 190ºС.

Рагу с баклажанами

Ингредиенты:

1 баклажан,

1 кабачок,

1 морковь,

2 луковицы,

2 сладких перца (красный и жёлтый),

2 помидора,

1 ст.л. муки,

2 лавровых листа,

4-5 горошин чёрного перца,

соль, зелень укропа, петрушки и кинзы – по вкусу.

Приготовление:

Баклажан и кабачок нарежьте кружочками, сладкий перец полосками. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте мякоть ломтиками. Лук и морковь нашинкуйте соломкой, обжарьте на растительном масле до полуготовности, выложите к ним баклажан и кабачок и готовьте ещё 3-5 минут. После чего добавьте к общей массе сладкий перец и мякоть помидоров и тушите на слабом огне 2-3 минуты. Разведите муку в половине стакана холодной воды, залейте овощи, добавьте лавровые листья, перец горошком, посолите и приправьте перцем по вкусу, накройте крышкой и тушите на слабом огне до готовности овощей. За 1-2 минуты до окончания тушения добавьте в блюдо нашинкованную зелень.

Маффины с баклажанами

Ингредиенты:

200 г муки,

100 г сливочного масла,

2 яйца,

200 г сметаны,

1 пакетик разрыхлителя,

1 баклажан,

1 луковица,

100 г измельчённых грецких орехов,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук, обжарьте его. Баклажан нарежьте мелкими кубиками, добавьте к луку и обжарьте. Взбейте масло, яйца, сметану, немного посолите, поперчите и, добавив муку с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Затем в готовое тесто добавьте измельчённые грецкие орехи, обжаренный с луком баклажан и снова перемешайте. Тесто разложите по маленьким формочкам и запекайте до золотистой корочки в разогретой до 180ºС духовке около 30 минут.

Слойки с баклажанами

Ингредиенты:

500 г слоёного дрожжевого теста,

4 баклажана,

1 луковица,

2 зубчика чеснока,

3-4 ст.л. растительного масла,

3 ст.л. 30% сливок,

3 ст.л. тёртого сыра,

соль, орегано, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок измельчите. На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, выложите к нему баклажаны, чеснок, перемешайте, накройте крышкой и готовьте, помешивая, на среднем огне. Когда баклажаны будут почти готовы, добавьте орегано, сливки и перемешайте. После того как сливки немного выпарятся, добавьте сыр, перемешайте и остудите. Тесто раскатайте, нарежьте квадратиками, в середину каждого выложите начинку и соедините над ней края теста. Выпекайте слойки в разогретой до 180ºС духовке до золотистого цвета.

Оладьи из баклажанов

Ингредиенты:

1 кг баклажанов,

5 ст.л. муки,

1 щепотка соды,

1 щепотка красного молотого перца,

¼ ч.л. куркумы,

3 ст.л. измельчённой зелени,

3 ст.л. воды,

170 г моцареллы,

⅔ стак. манной крупы,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны кружочками, посыпьте их солью и оставьте на 30 минут. Смешайте в отдельной мисочке муку, соду, куркуму, зелень, соль, красный молотый перец, добавьте столько воды, чтобы получилось тесто, похожее на густую сметану. Сыр нарежьте кусочками и слегка обжарьте. На кружочек баклажана положите кусочек сыра, сверху накройте ещё одним кружочком баклажана, обмакните в приготовленном тесте, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле с двух сторон до готовности.

Простые рецепты из баклажанов, без сомнения, разнообразят ваше привычное меню. А какие заготовки из баклажанов мы для вас припасли!

Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!

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