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Простые рецепты из баклажанов
Закусочные рулетики
Ингредиенты:
баклажаны,
мягкий жирный творог,
чеснок,
грецкие орехи,
зелень,
майонез,
соль.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны вдоль широкими ломтиками толщиной 3-5 мм, посолите и оставьте на 30 минут. Затем смойте соль, обсушите ломтики и обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Творог протрите через сито или разомните вилкой. Измельчите чеснок, грецкие орехи и зелень, добавьте майонез и перемешайте до однородности. Полученной массой смажьте ломтики баклажанов и скрутите в рулетики. Вместо творога можно использовать мягкий творожный сыр или смесь творога с натёртым на мелкой тёрке сыром.
Закуска из баклажанов, помидоров и сыра
Ингредиенты:
1 баклажан,
2 помидора,
100 г сыра,
1 багет,
2 яйца,
зелень,
соль,
растительное масло.
Приготовление:
Нарежьте баклажан и помидоры одинаковыми кружочками. Обжарьте на растительном масле кружочки баклажана. Яйца взбейте с измельчённой зеленью и солью. Багет нарежьте аккуратными ломтиками, обмакните каждый в яичную смесь и обжарьте на растительном масле. На каждый обжаренный кусочек багета положите кружок помидора, затем тонкую пластинку сыра и кружок баклажана. Сбрызните всё маслом и запеките в духовке в течение 7-10 минут при температуре 180ºС.
Баклажаны с фаршем и черри
Ингредиенты:
2 баклажана.
300 г мясного фарша,
100 г помидоров черри,
100 г плавленого сыра,
¼ баночки маслин,
1 ч.л. сушёной зелени тимьяна,
соль, чёрный и красный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны наискосок ломтиками толщиной 2-3 см и аккуратно вырежьте мякоть, оставляя донышко. Мякоть нарежьте мелкими кубиками и обжарьте вместе с фаршем до готовности, посолите по вкусу, приправьте тимьяном и перцем. Помидоры черри разрежьте на 4 части, маслины нарежьте тонкими колечками, сыр мелкими кубиками. Начините ломтики баклажанов фаршем, сверху выложите черри, маслины и сыр. Переложите фаршированные ломтики баклажанов на смазанный растительным маслом противень и запекайте в разогретой до 180ºС духовке до золотистой корочки.
Салат из баклажанов с курочкой
Ингредиенты:
1 баклажан,
1 варёный куриный окорочок (200 г),
1 сладкий перец,
2-3 помидора,
½ красной луковицы.
Для заправки:
1 ст.л. соевого соуса,
1 ч.л. аджики,
2 ст.л. лимонного сока,
2-3 ст.л. растительного масла,
зелень, соль, чёрный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Небольшой баклажан нарежьте кружочками, посыпьте солью и перцем и оставьте на 10-15 минут. Затем обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Окорочок и сладкий перец нарежьте соломкой, помидоры дольками, лук кольцами. Все подготовленные для салата продукты соедините, полейте заправкой и дайте готовому салату постоять 15 минут. При подаче к столу украсьте блюдо зеленью.
Тёплый овощной салат с баклажанами
Ингредиенты:
2 баклажана,
1 цуккини,
2 сладких перца,
1 яблоко,
2 зубчика чеснока,
1 пучок зелени,
растительное масло, соль – по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны, цуккини и яблоки нарежьте брусочками, сладкий перец крупной соломкой. Баклажаны посолите, выложите на противень, полейте маслом и запекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 200ºС. Затем выложите к баклажанам перец, полейте маслом и запекайте при той же температуре 10 минут. После чего добавьте яблоки, цуккини, снова полейте маслом и запекайте также в течение 10 минут. Готовые овощи выложите в салатник, посыпьте их измельчённым чесноком с зеленью и добавьте немного масла.
Баклажаны, запечённые с шампиньонами
Ингредиенты:
400 г баклажанов,
400 г шампиньонов,
200 мл 20% сливок,
50 мл белого сухого вина,
1 зубчик чеснока,
1 луковица,
½ ст.л. тимьяна,
сыр,
растительное масло.
соль, чёрный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны нарежьте пластинками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и обжарьте с обеих сторон. Шампиньоны нарежьте кусочками, обжарьте на масле, добавьте к ним нарезанный кольцами лук, влейте вино и дайте ему выпариться. Залейте грибы сливками, уменьшите огонь и тушите 10 минут. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте измельчённый чеснок и тимьян. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, выложите в неё баклажаны в виде цветка, направляя пластинки-лепестки от центра к краям. В центр цветка выложите шампиньоны с соусом, заверните края пластинок внутрь, посыпьте сверху тёртым сыром и запекайте в разогретой до 180ºС духовке 20 минут.
Куриная лапша с баклажанами
Ингредиенты:
1 куриная грудка.
100 г лапши,
1 морковь,
1 луковица,
250 г баклажанов,
2-3 ст.л. соевого соуса,
зелень базилика,
растительное масло,
соль, чёрный и красный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Залейте куриную грудку 2 литрами воды и варите на среднем огне до готовности. После чего готовое мясо нарежьте соломкой, бульон процедите. Морковь, лук и баклажаны также нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к овощам куриное мясо, соевый соус и тушите на слабом огне 3-5 минут. В кипящий бульон всыпьте лапшу и сварите её на среднем огне до полуготовности. Затем добавьте к ней овощи с мясом, посолите, поперчите по вкусу и далее варите всё вместе до готовности лапши. Готовое блюдо при подаче к столу посыпьте измельчённой зеленью базилика.
Пирог с курицей и баклажанами
Ингредиенты:
Для теста:
225 г муки,
1 яйцо,
4 ст.л. растительного масла,
2-3 ст.л. воды,
соль, специи – по вкусу.
Для начинки:
2 баклажана,
1 сладкий перец,
2-3 помидора,
1 куриная грудка.
Для соуса:
300 мл сметаны,
3 желтка,
200 г сыра,
1 зубчик чеснока,
зелень – по вкусу.
Приготовление:
Для теста соедините муку, взбитое яйцо, растительное масло, воду, посолите, добавьте специи по вкусу и замесите тесто. Готовое тесто оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут. Баклажаны нарежьте пластинами вдоль и замочите в холодной подсоленной воде на 20 минут, после чего обжарьте с обеих сторон. Сладкий перец нарежьте кубиками и слегка обжарьте в том же масле, где жарились баклажаны. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде почти без масла. Для приготовления соуса взбейте сметану с желтками, добавьте натёртый сыр, немного зелени, измельчённый чеснок и всё тщательно перемешайте. Раскатайте тесто по диаметру формы для выпечки, на него слоями выложите помидоры, курицу, баклажаны, сладкий перец и залейте всё сметанным соусом. Выпекайте пирог в разогретой до 200ºС духовке 30-40 минут.
Плов с баклажанами
Ингредиенты:
250 г баклажанов,
1 стак. риса,
1 морковь,
1 луковица,
1 сладкий перец,
12 зубчика чеснока.
1 ч.л. аджики,
зелень, соль, чёрный и красный молотый перец – по вкусу,
растительное масло.
Приготовление:
Баклажан и перец нарежьте кубиками, лук и морковь тонкой соломкой. Рис промойте, залейте подсоленной водой и оставьте на 15-20 минут. Чеснок измельчите, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и уберите со сковороды. Между тем на чесночном масле слегка обжарьте лук и морковь, затем выложите к ним баклажаны и жарьте ещё 2-3 минуты. После добавьте сладкий перец и аджику, посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Поверх этой массы выложите рис, залейте всё подсоленной водой так, чтобы рис был покрыт водой на 1-1,5 см, накройте блюдо крышкой и варите на слабом огне до готовности риса, пока жидкость полностью не впитается. Готовый плов хорошо перемешайте, дайте постоять 5-7 минут, затем посыпьте нашинкованной зеленью и подавайте к столу.
Яичница с баклажанами
Ингредиенты:
4 яйца,
400 г баклажанов,
100 г ветчины,
1 луковица,
2 ст.л. сливочного масла,
100 г зелёного горошка,
соль, молотый чёрный перец – по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны толстыми ломтиками, выложите их на тарелку и, посолив, оставьте на 30 минут, затем обжарьте на сливочном масле. Ветчину нарежьте тонкими полосками, лук кубиками и обжарьте всё на масле, добавьте зелёный горошек. Смешайте яйца с солью и молотым перцем и залейте этой смесью ветчину, лук и горошек. Разделите омлет на несколько частей, заверните в каждую часть обжаренные баклажаны и подавайте к столу.
Рулет из лаваша с баклажанами
Ингредиенты:
1 лист лаваша,
1 баклажан,
250 г брынзы,
300 г консервированных помидоров,
2-3 зубчика чеснока,
кинза, соль – по вкусу,
растительное масло.
Приготовление:
Нарежьте баклажан кружочками и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Чеснок измельчите, обжарьте в масле, затем влейте в сковороду томаты с соком и готовьте до загустения около 15 минут. Всыпьте измельчённую кинзу, посолите, поперчите и остудите. Брынзу натрите на тёрке. Лист лаваша смажьте томатным соком, выложите на него баклажаны, посыпьте брынзой. Сверните в рулет, сверху смажьте его сливочным маслом и запекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 190ºС.
Рагу с баклажанами
Ингредиенты:
1 баклажан,
1 кабачок,
1 морковь,
2 луковицы,
2 сладких перца (красный и жёлтый),
2 помидора,
1 ст.л. муки,
2 лавровых листа,
4-5 горошин чёрного перца,
соль, зелень укропа, петрушки и кинзы – по вкусу.
Приготовление:
Баклажан и кабачок нарежьте кружочками, сладкий перец полосками. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте мякоть ломтиками. Лук и морковь нашинкуйте соломкой, обжарьте на растительном масле до полуготовности, выложите к ним баклажан и кабачок и готовьте ещё 3-5 минут. После чего добавьте к общей массе сладкий перец и мякоть помидоров и тушите на слабом огне 2-3 минуты. Разведите муку в половине стакана холодной воды, залейте овощи, добавьте лавровые листья, перец горошком, посолите и приправьте перцем по вкусу, накройте крышкой и тушите на слабом огне до готовности овощей. За 1-2 минуты до окончания тушения добавьте в блюдо нашинкованную зелень.
Маффины с баклажанами
Ингредиенты:
200 г муки,
100 г сливочного масла,
2 яйца,
200 г сметаны,
1 пакетик разрыхлителя,
1 баклажан,
1 луковица,
100 г измельчённых грецких орехов,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Мелко нарежьте лук, обжарьте его. Баклажан нарежьте мелкими кубиками, добавьте к луку и обжарьте. Взбейте масло, яйца, сметану, немного посолите, поперчите и, добавив муку с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Затем в готовое тесто добавьте измельчённые грецкие орехи, обжаренный с луком баклажан и снова перемешайте. Тесто разложите по маленьким формочкам и запекайте до золотистой корочки в разогретой до 180ºС духовке около 30 минут.
Слойки с баклажанами
Ингредиенты:
500 г слоёного дрожжевого теста,
4 баклажана,
1 луковица,
2 зубчика чеснока,
3-4 ст.л. растительного масла,
3 ст.л. 30% сливок,
3 ст.л. тёртого сыра,
соль, орегано, чёрный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок измельчите. На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, выложите к нему баклажаны, чеснок, перемешайте, накройте крышкой и готовьте, помешивая, на среднем огне. Когда баклажаны будут почти готовы, добавьте орегано, сливки и перемешайте. После того как сливки немного выпарятся, добавьте сыр, перемешайте и остудите. Тесто раскатайте, нарежьте квадратиками, в середину каждого выложите начинку и соедините над ней края теста. Выпекайте слойки в разогретой до 180ºС духовке до золотистого цвета.
Оладьи из баклажанов
Ингредиенты:
1 кг баклажанов,
5 ст.л. муки,
1 щепотка соды,
1 щепотка красного молотого перца,
¼ ч.л. куркумы,
3 ст.л. измельчённой зелени,
3 ст.л. воды,
170 г моцареллы,
⅔ стак. манной крупы,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны кружочками, посыпьте их солью и оставьте на 30 минут. Смешайте в отдельной мисочке муку, соду, куркуму, зелень, соль, красный молотый перец, добавьте столько воды, чтобы получилось тесто, похожее на густую сметану. Сыр нарежьте кусочками и слегка обжарьте. На кружочек баклажана положите кусочек сыра, сверху накройте ещё одним кружочком баклажана, обмакните в приготовленном тесте, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле с двух сторон до готовности.
Простые рецепты из баклажанов, без сомнения, разнообразят ваше привычное меню. А какие заготовки из баклажанов мы для вас припасли!
Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!
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