Пару лет назад наткнулась на каком то женском форуме на информацию про шикарное средство для волос. Долго она у меня болталась без дела, пока руки не дошли попробовать. И я вам доложу - это чудо. Будет возможность сделать, сделайте обязательно, не пожалеете!

Ну а вот, собственно, сама информация...

"Много лет я методом тыка искала для себя рецепт "чего бы на голову намазать,чтобы красотища была", и чего я только не перепробовала, но "перфекционист" говорил - нет! Все это продолжалось до тех пор, пока где-то полгода назад краем уха услышала какую-то тетеньку "из телевизора", которая дала такой рецепт: берем большое зеленое яблоко,измельчаем его в блендере и заливаем крепким темным ромом (я покупаю доминиканский 750 гр и сразу делаю двойную дозу (т.е. полбутылки рома на одно яблоко). Эту смесь закрываем крышкой и выдерживаем в темном месте минимум 2 недели. По собственному опыту скажу, что чем дольше стоит, тем действие эффективнее. Затем отжимаем и процеживаем. Эликсир готов. За час-полтора до мытья втираю его в кожу головы и по всей длине волос, завязываю полиэтиленовым пакетом, сверху красный платочек. Про красный цвет чуть позже. Результат действия эликсира такой: смываю под душем, а ощущение, что волосы уже промыты, обальзамлены, шелковистые,прямо хоть дальше не мой. Растут как никогда быстро, блестючие-сверкучие, падеж почти прекратился, в общем вот уже почти полгода не устаю благодарить мысленно ту тетеньку из телевизора и себя, за то что не поленилась сделать этот эликсир. Гарантирую, девочки, немного усилий, терпения и будуте довольны как я. Возвращаясь к красному цвету. Общеизвестно, что красный цвет энергетически самый сильный. В Индии, например, женщины после мытья волос вытирают их куском натурального красного шелка. Меня жаба задушила натуральный шелк покупать, отделалась красной банданой и красным махровым полотенцем."