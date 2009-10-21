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Чай в косметологии
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Дневник
Все знают о том, что чай не только очень вкусный, но и полезный напиток. Он бодрит, помогает бороться со стрессом, снимает усталость и обладает самыми разносторонними оздоровительными свойствами. Однако чай может быть полезен не только при употреблении внутрь, но и при наружном применении в качестве компонента различных косметических средств.
Косметические маски для волос.
Маска для укрепления волос:
Взять 2 ст. ложки крепкой заварки, добавить 1 ст. ложку горчичного порошка и 1 сырой желток. Все тщательно перемешать. Нанести на волосы, надеть полиэтиленовую шапочку и держать в течение 15 минут. Смыть шампунем.
Маска против перхоти:
Взять 1 ст. ложку касторового масла, смешать с 1 ст. ложкой отвара чая (1 ч. ложка чая на 50 мл воды, кипятить 2-3 минуты) и 1 ст. ложкой водки. Этой смесью смочить голову, оставить на 2-3 часа, затем смыть теплой водой. Процедуру делать 2-3 раза в неделю до полного исчезновения перхоти.
Martina25
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Метки: красота Чай в косметологии маски для лица маски для волос уход за волосами уход за лицом
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Старинные русские рецепты по уходу за волосами
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Дневник
На Руси издавна собирали травы, плоды, коренья растений, лечебные свойства которых успешно использовались для приготовления лекарственных и косметических средств. Известны старинные средства и способы по уходу за волосами.
В дошедших до нас рекомендациях существовали понятия - настои, настойки и отвары лекарственных растений. Настои приготовляли из лекарственного растительного сырья, которое заливали водой, кипятили 10-15 мин, охлаждали 40-45 мин. Настойки - лекарственное растительное сырье настаивали на- спирту или водке без нагрева. Отвары - лекарственное растительное сырье кипятили в воде 30-35 мин, охлаждали 10-15 мин.
Русская народная медицина рекомендует отвары из корней лопуха против выпадения волос, перхоти, зуда, для усиления роста волос. Для этой цели корни однолетних растений выкапывают поздней осенью и ранней весной. Из высушенного сырья готовят отвар. Одну долю мелко нарезанных высушенных корней заливают десятью долями кипящей воды, отваривают 10-15 мин на слабом огне, отстаивают 2-Зч, процеживают. Готовый отвар втирают в корни волос или полощут им волосы после мытья головы.
Из корней лопуха можно сделать мазь для укрепления волос.
Martina25
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Метки: красота Старинные русские рецепты по уходу за волосами уход за волосами облысение ускорение роста влос волосы
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Заряжаем воду сами
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Дневник
Обычную воду из- под крана может зарядить любой человек. Для этого вам нужно взять два стакана и налить в них воду из крана. Затем потереть ладони рук, пока они не станут горячими. Взять один стакан с водой в левую руку, а правой, по часовой стрелке, начать круговые движения со следующими словами:
"Здравствуй вода,Татьяна,
Земля Ульяна и ключ Иван.
Дайте мне воды от всякой беды".
Вы должны мысленно представить, как ваша положительная энергия проникает в воду, заряжая её положительной энергией, которая стекает с пальцев ваших рук в стакан с содержимым.
Повторять заклинание нужно три раза, заканчивая словами "аминь".
Затем попробовать воду на вкус и сравнить с водой из другого стакана, который не заряжали.
Так вот, заряженная вами вода будет иметь приятный щелочной вкус в отличие от воды из другого стакана, которая будет отдавать запахом тяжёлых примесей из под крана. Живая, чистая вода готова для употребления в пищу. И это сделали ваши собственные руки. Такая вода очень полезна для питья. Попробуйте, и убедитесь в этом сами.
Martina25
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Метки: магия Заряжаем воду сами уход за волосами магия красоты заговор
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Шампуни домашнего приготовления
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Дневник
Главное преимущество домашних шампуней в том, что они не содержат химических компонентов, которые неизменно присутствуют в готовой продукции. Вы можете приготовить их самостоятельно из натуральных ингредиентов, в зависимости от своего типа волос и кожи.
По своим моющим качествам домашние шампуни для волос не уступают покупным. А по своим полезным свойствам даже могут превзойти.
Шампуни домашние:
Горчичный –для жирных и нормальных волос:
Разведите 2-3 столовые ложки горчичного порошка в теплой воде. Влейте смесь в таз с теплой водой. Опустите в этот раствор голову и хорошенько промойте, втирая горчицу в волосы.
Горчица устраняет неприятный сальный блеск, волосы после нее дольше выглядят чистыми и блестящими, быстрее растут.
Желатиновый – для ослабленных волос:
1 ст. ложку любого шампуня добавьте к смеси из 1 желтка и 1 ст. ложки желатина в порошке. Взбейте, чтобы не было комков.
Нанесите шампунь на влажные волосы, подержите 5-10 минут и хорошо промойте волосы. Благодаря обилию протеина, волосы становятся красивыми и густыми.
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Метки: красота шампунь Шампуни домашнего приготовления уход за волосами своими руками
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Японские секреты молодости и стройности
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Дневник
Мало того, что японские женщины живут дольше всех, но они ещё и значительную часть своей жизни сохраняют завидную стройность фигуры и свежесть кожи, блестящие, густые волосы. Как же удаётся японкам сохранять свою молодость, в чём секрет их долголетия и стройности? Если вы предполагаете, что они постоянно сидят на пресловутой «японской» диете, то вы глубоко заблуждаетесь! Хотя, конечно, традиционная японская кухня имеет огромное значение для здоровья нации, а особенно женщин. Диеты, а, тем более, та, которую почему-то назвали японской, тут абсолютно нипричем.
Сами японцы выделили следующие «золотые правила» своего традиционного стиля питания:
▪ Маленькие порции разнообразных продуктов для каждого приема пищи. Даже самая рядовая японская трапеза (обед или ужин) может включать в себя от 5 до 30 блюд, к тому же, в самых причудливых сочетаниях. Приготовление еды в Японии сродни написанию картины или сочинению хокку (японская поэзия) – всё имеет значение, глубокий смысл. Блюда подаются на маленьких красивых тарелках, каждое отдельно. Порции маленькие, поглощаются они медленно, и этот процесс контролируется разумом. Раздельного питания японцы не придерживаются.
Martina25
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Метки: здоровье красота Японские секреты молодости и стройности уход за волосами маски для лица массаж морская соль массаж лица долголетие
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Секреты красоты древних египтянок
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Дневник
В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями. Любили египтянки и пышные прически.
До нас дошли письменные работы по косметике, такие как, например, трактат Клеопатры «О лекарствах для лица». Вот некоторые рецепты красоты из этого трактата.
Крем для лица
- 1 чайная ложка миндального масла;
- 2 капли эфирного масла ладана.
Смешайте и наносите на очищенное лицо на ночь. Миндальное масло содержит витамин Е, известный как природный антиоксидант. Кроме того, оно не оставляет жирной пленки на лице, и, как результат, оно может использоваться даже для жирной кожи. А ладан отлично тонизирует кожу. Кстати, его можно заменить любым другим эфирным маслом, в зависимости от того, какого эффекта вы ожидаете.
Тоник лля волос
(можно использовать любое количество ингредиентов)
Смешайте пихтовое масло, масло розмарина, миндальное масло, касторовое масло, пажитниковое масло. Вотрите в корни волос и оставьте на 30 минут. Затем смойте шампунем и водой. Такой тоник отлично стимулирует рост волос.
Martina25
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Метки: красота крем Секреты красоты древних египтянок секреты красоты уход за волосами уход за лицом морщины крем для лица делаем сами своими руками Секреты красоты Клеопатры
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Горячее масло для волос
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Дневник
Главное украшение любой женщины – красивые волосы. Но как быть, если в силу каких-то обстоятельств они перестают быть таковыми? Естественно, постараться исправить ситуацию. Тем более что средств для ухода за волосами более чем достаточно. Но знаете ли вы, как вернуть им красоту, сделать сильными, здоровыми и блестящими с помощью…горячего масла? Вы удивлены? Хотите попробовать?
Начнем с того, что это весьма простой и недорогой способ оздоровления волос (независимо от причин их повреждения). Горячее масло благотворно воздействует на кожу головы, с его помощью легко решается проблема перхоти. Конечно, не стоит ждать мгновенного эффекта от однократного применения. Как и в любом деле, здесь важна регулярность и систематичность. Делайте процедуру раз в неделю, и через месяц уже будет виден результат. Хотя, по большому счету, все зависит от состояния волос.
Martina25
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Метки: красота масло Горячее масло для волос уход за волосами
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Стрижки по Лунному календарю
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Дневник
Как жаль, что многое из того, что казалось ясным и понятным нашим предкам, сейчас забыто или не воспринимается всерьез. А ведь предки наши знали, что лунная фаза отвечает не только за приливы и отливы, настроение, силы, но и за то, насколько удачной будет стрижка и как она повлияет на дальнейшую жизнь. Вот почему в древности никого не удивляло, когда в определенные даты лунного календаря парикмахер просто брал выходной, ибо в этот день было не до стрижек. Луна влияет и на состояние волос в целом… лунный календарь стрижек делит дни на благоприятные и не очень.
Итак, как же лунный календарь отвечает за успешность стрижки.
Во-первых, имеет значение фаза луны.
Чтобы волосы росли быстрее, делайте стрижку на растущей Луне (1-я и 2-я фазы). Для стрижек Лунный календарь предоставляет полнолуние. Стрижка на убывающей Луне укрепит корни волос и предотвратит их стремительное выпадение, но отрастать они будут довольно долго.
Следующий момент, на который обращает внимание лунный календарь стрижек–дни недели.
Так, понедельник
– день лунный. Все печали и негатив прочь. Однако, в этот день нельзя стричься рожденным во вторник, среду, воскресенье.
Вторник
лунный календарь стрижек считает днем марса. В этот день можно стричься тем, кому не хватает активности, смелости. Или физического здоровья. Однако в этот день лучше не стричься тем, кто родился в понедельник или пятницу.
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Метки: астрология красота лунный календарь Стрижки по Лунному календарю уход за волосами стрижка
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Домашние маски для волос
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Дневник
1. Домашняя маска для всех типов волос. Состав: растительное и облепиховое масло в пропорции 1:9. Полученную смесь втирают в корни волос, надевают шапочку и через час смывают маску шампунем для сухих колос. Процедуру проводят минимум 2 раза в неделю. Курс - 10 процедур.
2. Домашняя маска для сухих волос. Состав: 1 яйцо, 1 чайная ложка глицерина, 1 чайная ложка уксуса, 2 столовые ложки касторового масла. Полученную смесь втирают в корни волос и по всей длине волоса, оставляют на 30-40 минут. Голову укутывают нагретым полотенцем. По мере остывания полотенце нужно менять. Процедуру проводят 1-2 раза в неделю. После окончания процедуры волосы моют домашним шампунем с яичным желтком (см. ниже).
3. Увлажняющая маска для сухих и нормальных волос. На волосы обильно наносят простоквашу, разогретую до 37 градусов. Затем покрывают голову пергаментной бумагой и повязывают теплым платком. Через 20-30 минут волосы еще раз смазывают простоквашей и кончиками пальцев массируют кожу головы в течение 3-5 минут. Затем несколько раз промывают волосы горячей водой без шампуня или мыла.
Martina25
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Метки: красота Домашние маски для волос маски для волос волосы уход за волосами
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Репейное масло - отличный инструмент для создания красивых волос
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Дневник
Издавна известно об уникальных свойствах корня лопуха репейника, а масло, получаемое в результате переработки корней, так и называется – репейное масло . К его уникальным свойствам можно отнести такие как укрепление волосяных луковиц, устранение перхоти, предотвращение засаленности головы, борьба с жирностью себореи кожи головы и активизация роста волос. Натуральный продукт из корней репейника незаменим для предупреждения преждевременного выпадения волос.
Это биологически активное средство содержит в себе такие ценные вещества как пальмитиновую и стеариновую кислоты, минеральные соли, витамины, дубильные вещества, инулин, и протеин. И благодаря этим веществам, масло усиливает рост волос, укрепляет и питает их, способствует восстановлению повреждённой структуры волос, предотвращает сухость и зуд кожи головы, останавливает процесс выпадения волос .
Из корней лопуха, листьев лопуха, а также его семян и соцветий получают настои, экстракты и отвары. В листьях и корне репейника содержатся бактерицидные и дубильные вещества, ситостерин, горькие и смолистые вещества, эфирное масло и растительные слизи. Семена содержат огромное количество жирного масла и гликозиды.
Очень эффективен экстракт из корня репейника, оказывающий противоаллергическое, бактерицидное и тонизирующее действие на волосы и кожу головы. Нормализует деятельность сальных желез и укрепляет корни волос. Также экстракт эффективен при солнечных ожогах, дерматитах и угрях, трещинах и мелких ранах.
Экстракт из репейника применяется в масках и кремах для жирной и проблемной кожи, в регенерирующих кремах, и кремах для лечения угревой сыпи.
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Метки: красота масло репейное масло для волос репейное масло уход за волосами
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Касторовое масло и волосы
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Дневник
В народной медицине, как и в косметологии, со времён древнего Египта и до настоящего времени применяют касторовое масло. Для улучшения кожных покровов и лечения ослабленных волос используют различные рецепты, в которых оно содержится. Изготавливают касторку из семян клещевины и используют так же в промышленных целях при производстве мыла.
В своём составе касторовое масло содержит множество кислот. Основные лечебные свойства касторки зависят от количества рецинолевой кислоты. Кроме того, в различном объёме в масле содержатся и другие кислоты: линолевая, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая.
В косметологии применяется только хорошо очищенное от посторонних включений масло. От этого оно становится практически бесцветным или немного желтоватого цвета. Чаще всего касторовое масло применяют в виде различных спиртовых растворов, так как в воде оно не растворяется, а применение в чистом виде не всегда эффективно. Как пример, можно привести касторовые спиртовые маски для лица.
Martina25
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Метки: красота масло касторовое масло волосы
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Чтобы волосы росли быстро
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Дневник
Бальзамы для интенсивного роста волос
Бальзам из хвоща полевого
Ингредиенты: 2 ст. л. сухой травы хвоща полевого, 1 стакан кипятка.
Способ приготовления. Залейте траву кипятком, кипятите на слабом огне в течении 30 минут. Затем отвар процедите и разбавьте кипяченой водой до объема 200 мл. Полученный отвар втирайте в кожу головы 2-3 раза в неделю. Это очень хорошее средство для укрепления волос и улучшения их роста.
Луковый бальзам с ромом
Ингредиенты: 1 головка репчатого лука, 1 стакан рома.
Способ приготовления. Натрите лук на терке и залейте стаканом рома. Плотно закройте смесь и оставьте настаиваться на сутки. Затем настой процедите.
Приготовленную настойку вотрите в корни волос. Затем голову желательно обернуть полотенцем и оставить маску на 1-2 часа. Смойте маску теплой водой, используя нейтральный шампунь.
Луковый бальзам желательно применять регулярно – не менее 1 раза в неделю. Он не только способствует быстрому росту волос, но и лечит поврежденные волосы.
Martina25
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Метки: красота Чтобы волосы росли быстро волосы уход за волосами
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Рецепты красоты из бабушкиного сундука
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Дневник
Если женщина не следит за собой должным образом, основной причиной невнимания к себе обычно называет отсутствие времени. На самом деле, это отсутствие мотивации. И если она сможет полюбить себя, тогда время обязательно найдётся. Второй причиной называют: «Дорого, средств не хватает». Вот тут как раз мы можем поискать решение проблемы. Покопаемся в бабушкиных рецептах?
Наши бабушки пережили тяжёлое время, но взгляните на старые фото из их молодости: пышные локоны, шляпки, роскошные причёски, чистые лица, красивые фигуры, подчёркнутые лёгкостью шифона или строгими платьями. В любых условиях женщина должна оставаться женщиной, и ничто не может быть оправданием обратного. Не подведём бабушек, займёмся собой!
Начнём, конечно, с волос. Даже короткая стрижка требует здоровой кожи головы, живых волос, тем более, что в любой момент может прийти каприз сменить мальчишескую задорность на образ красотки с пышными волосами.
Martina25
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Метки: красота Рецепты красоты из бабушкиного сундука секреты красоты маски для лица уход за волосами уход за лицом
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Секреты красоты из прошлого...
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Дневник
Русская императрица Екатерина II пыталась удержать молодость самыми чудодейственными способами. Во-первых, ежедневно принимала ванну с добавлением специально разработанного для нее бальзама: к четырем растертым яичным желткам добавляли смесь густого миндального молока, заливали водой, в которой перед этим долго отмокали лепестки роз, и к этому - стакан водки.
Клеопатра сама изобрела эмульсию для лица. Она смешивала мед и порошок алоэ с водой, отстоянной на серебре. Руки она нежила в ванночках из молока, волосы мыла и одновременно питала шампунем из трех желтков только что снесенных куринных яиц. После этого Клеопатра ополаскивала их отваром из корней лопуха, шишек хмеля и крапивы. Приняв знаменитую молочную ванну, царица пользовалась скрабом для тела: 300 граммов морской соли смешивали с половиной чашки сливок и втирали ей в кожу в течение десяти минут, а потом смывали теплой водой.
Королева Испании Изабелла отличалась прекрасными волосами, отличной кожей, блеском в глазах и долгоиграющей молодостью. Поддерживала Изабелла все эти природные данные природными средствами: делала себе незатейливые маски из полевых трав - ромашки, подорожника, розмарина и тысячелистника - и цветов розы и лилий, которые настаивались на спирту. Даже в очень солидном возрасте королева имела цветущий вид.
Martina25
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Метки: красота Секреты красоты из прошлого секреты красоты уход за телом уход за волосами уход за лицом
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Рецепт для красивых волос и ногтей, а также тем, у кого болят суставы
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Метки: здоровье красота
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Рецепты красоты на основе пива
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Дневник
В пиве содержится более 30 минералов и микроэлементов, недаром наши бабушки заучивали наизусть пивные рецепты на все случаи жизни – от выпадения волос до заусенец. Но пользу пенного напитка доказывает и современная косметология.
Пиво можно смело использовать в косметических целях. Хмель, пивные дрожжи, витамины группы В и другие полезные вещества, входящие в состав напитка, оказывают благотворное влияние на кожу, хорошо увлажняют ее, дают эффект обновления.
Домашние рецепты масок:
Для жирной кожи.
Маска лимонно-пивная . Смешайте одну треть стакана любого пива, сок одного лимона, 1 ч. ложку мёда. Грейте на небольшом огне, помешивая деревянной ложкой, пока не растворится мед ( до кипения не доводить!). Сняв с огня, остудите до тёплого состояния, а затем нанесите на лицо на 5-10 минут. Смывайте маску тёплой кипячёной водой.
Для сухой кожи.
Маска масляно-медовая. Смешайте 2 ст. ложки светлого пива, 10 г растительного масла, 2 ч. ложки мёда. Согрейте смесь на небольшом огне до растворения мёда, а затем остудите.
Перед нанесением маски подержите лицо над паровой ванночкой. Маску держите на лице до полного впитывания. В завершение процедуры ополосните лицо прохладной кипячёной водой. Лучше всего делать такую маску на ночь.
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Метки: красота Рецепты красоты на основе пива пиво маски для лица уход за волосами уход за лицом лосьон
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО ТВОРИТ ЧУДЕСА...
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Дневник
Одним из самых действенных дешевых и универсальных средств от прыщей является дегтярное мыло.
По составу это дегтярное мыло состоит на 90 процентов из обыкновенного мыла и на 10 из березового дегтя. Деготь обладает внушительным списком лечебных свойств. Это мыло – природный антисептик. Так же дегтярное мыло обладает редуцирующим, противопаразитный, восстановительным кожу, противовоспалительным и анестезирующим действием.
Применять дегтярное мыло мы рекомендуем два раза в день – утром и вечером. Достаточно просто умываться этим мылом в течении нескольких недель – вы уже увидите эффект! Единственный недостаток у дегтярного мыла – оно сильно сушит кожу лица, поэтому не стоит умываться им слишком часто. Так же не всем нравится его запах, но красота, как говорится требует жертв…
Где можно купить дегтярное мыло?
Дегтярное мыло «без примесей» производит Невская косметика. Стоит недорого, одного бруска хватает на месяц.
Дегтярное мыло подходит любому типу лица.
А еще постарайтесь поменьше глядеться в зеркало и не выдавливать прыщики, потому что под кожей у нас кровеносные сосудики и, когда мы выдавливаем один прыщик, кожа повреждается, и вся инфекция разносится по всему лицу при помощи этих сосудов. При этом дегтю трудно будет помочь вылечить ваше лицо. Меняйте привычки!
Martina25
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Метки: здоровье красота Хозяйственное мыло творит чудеса хозяйственное мыло мыло уход за полостью рта уход за волосами грибок кожи ожоги насморк
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Маски для волос с чесноком
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Дневник
Вчера попросила мужа сходить в магазин купить пару лаймов и головку чеснока. Ну он и купил: килограмм лаймов и килограмм же чеснока! А мы сейчас на отдыхе находимся в другой стране – ну, и куда спрашивается мне это добро девать? Через 2 недели домой, а у меня полный холодильник лаймов и куча чеснока.
Не долго думая, я решила заняться своей красотой и сделать маски для волос из чеснока. Говорят, это ускоряет рост волос и укрепляет корни. Как раз то, что мне нужно. В Интернете нашла такие маски из чеснока для волос, делюсь с читательницами Сплетницы и создаю для себя шпаргалку по маскам.
Маска для волос из чеснока и лайма
1 столовая ложка меда,
1 столовая ложка сока лайма,
3 измельченных дольки чеснока
Растираем компоненты маски до белого цвета, наносим на чистые влажные волосы (на корни) и укутываем голову теплым полотенцем. Смываем как обычно через 30-40 минут. Чтобы убрать запах чеснока от волос, можно ополоснуть волосы водой с добавлением горчичного порошка.
Martina25
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Метки: красота Маски для волос с чесноком уход за волосами маски для волос
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Косметические маски из перепелиных яиц
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Дневник
Благодаря уникальному набору микро- и макроэлементов, аминокислот, лецитина перепелиные яйца с успехом используются в косметологии и диетологиии.
Маски для волос:
Для того, чтобы вернуть блеск пересушенным волосам, можно воспользоваться таким рецептом:
Взбить в миксере чашку оливкового масла, 5-6 перепелиных яиц и треть чашки меда. Полученной смесью смазать волосы и с помощью расчески равномерно распределить её по всей голове. Через три часа тщательно смыть состав. Волосы должны стать мягкими и блестящими.
И ещё один рецепт:
Если вашим волосам не хватает жизненной силы, приготовьте чудо-состав для придания им блеска.
Отлично подойдет коньячная маска из 3 перепелиных яиц и 4 столовых ложек коньяка. Нанесите ее и оставьте на 25 минут. Голову оберните полотенцем или платком.
Эта маска питает и укрепляет волосы:
Три перепелиных яйца смешать с 1 ст.л. касторового масла, 1 ст.л. холосаса, добавить 4 капли эфирного масла бей и 4 капли эфирного масла розмарина.
Касторовое масло можно заменить миндальным, кокосовым или маслом жожоба.
Маски для кожи из перепелиных яиц снимают отечность, разглаживают морщины, способствуют восстановлению здорового вида кожи. Яичные белки хороши для жирной кожи, желтки - для сухой. Белок тонизирует, подсушивает, подтягивает вялую кожу, сужает поры. Желток смягчает, питает кожу, делает ее более упругой.
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Метки: красота Косметические маски из перепелиных яиц перепелиные яйца уход за лицом маски для лица уход за волосами прыщи
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Выбираем день для стрижки волос
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Дневник
Важно выбрать день для стрижки. Оказывается, не в каждый день можно стричься. Есть индивидуальные особенности для каждого человека в определённый день.
Найдите старый календарь или спросите у родителей, в какой день недели вы родились . Если это счастливое событие произошло в понедельник , знайте, стричься вам можно по четвергам, пятницам и субботам, но ни в коем случае не в воскресенье.
Вторничным «новорожденным» подходят четверг и суббота, но никак не понедельник и пятница. Рождённым в среду повезло: на них не распространяется воскресное невезение, так что выходной день они могут посвятить наведению красоты. А вот с мыслью забежать в парикмахерскую в четверг лучше проститься.
Тем, кто осчастливил этот мир своим появлением на свет в четверг , посещать парикмахерскую рекомендуется по понедельникам, вторникам и пятницам. Среда же для стрижки не подходит.
Пятничным «младенцам» рекомендуется приводить причёску в порядок в понедельник, четверг или субботу. А вот во вторник в парикмахерскую — ни ногой.
Тем, кто родился в субботу , лучше заняться причёской во вторник или пятницу, но никак не в саму субботу или среду. Дню отдыха и веселья — воскресенью — соответствуют вторник и четверг. Впрочем, воскресным «новорожденным» можно стричься когда угодно: только в понедельник обходить парикмахерские за семь вёрст.
Однако никому— ни баловням судьбы, ни горемыкам — нельзя стричь волосы в так называемые сатанинские дни (9, 15, 23 и 29-й дни по лунному календарю), рискуете заболеть или, как говорили в старину, «состричь память».
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Метки: астрология красота Выбираем день для стрижки волос уход за волосами магия красоты
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Чудотворный эликсир
Пару лет назад наткнулась на каком то женском форуме на информацию про шикарное средство для волос. Долго она у меня болталась без дела, пока руки не дошли попробовать. И я вам доложу - это чудо. Будет возможность сделать, сделайте обязательно, не пожалеете!
Ну а вот, собственно, сама информация...
"Много лет я методом тыка искала для себя рецепт "чего бы на голову намазать,чтобы красотища была", и чего я только не перепробовала, но "перфекционист" говорил - нет! Все это продолжалось до тех пор, пока где-то полгода назад краем уха услышала какую-то тетеньку "из телевизора", которая дала такой рецепт: берем большое зеленое яблоко,измельчаем его в блендере и заливаем крепким темным ромом (я покупаю доминиканский 750 гр и сразу делаю двойную дозу (т.е. полбутылки рома на одно яблоко). Эту смесь закрываем крышкой и выдерживаем в темном месте минимум 2 недели. По собственному опыту скажу, что чем дольше стоит, тем действие эффективнее. Затем отжимаем и процеживаем. Эликсир готов. За час-полтора до мытья втираю его в кожу головы и по всей длине волос, завязываю полиэтиленовым пакетом, сверху красный платочек. Про красный цвет чуть позже. Результат действия эликсира такой: смываю под душем, а ощущение, что волосы уже промыты, обальзамлены, шелковистые,прямо хоть дальше не мой. Растут как никогда быстро, блестючие-сверкучие, падеж почти прекратился, в общем вот уже почти полгода не устаю благодарить мысленно ту тетеньку из телевизора и себя, за то что не поленилась сделать этот эликсир. Гарантирую, девочки, немного усилий, терпения и будуте довольны как я. Возвращаясь к красному цвету. Общеизвестно, что красный цвет энергетически самый сильный. В Индии, например, женщины после мытья волос вытирают их куском натурального красного шелка. Меня жаба задушила натуральный шелк покупать, отделалась красной банданой и красным махровым полотенцем."
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Метки: красота
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Секреты восточных красавиц
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Дневник
Восточные красавицы издавна считались нежными, страстными и прекрасными женщинами, чьи глаза - увлекают, тело – очаровывает, а губы жаждут поцелуев. Издавна самые богатые из них купались в молоке ослиц и бесконечно натирались эфирными маслами, медом, сочными фруктами и ароматными цветами. Красавицы Востока из поколения в поколение передавали рецепты, как сохранить внешность обворожительной.
Мы поражаемся здоровью восточных женщин их идеальным формам, персиковым цветом лица, шелковыми волосами. Чтобы перенять восточную культуру ухода за внешностью, важно помнить: женщины Востока всегда использовали для ухода только натуральные компоненты.
Пить кофе на Востоке - прекрасная, неотъемлемая традиция. Жареные зерна кофе издревле зачаровывали людей красотой своего цвета, тончайшим ароматом, прелесть которого не могут отрицать даже те, кто не пьет самого напитка.
Кофе тысячелетиями дарил людям бодрость и силы. Последователи пророка Магомета называли его "вином Ислама" и достигали блаженства, не притрагиваясь к запретным плодам брожения винных ягод. Первые красавицы великих цивилизаций использовали ванны из горячих кофейных зерен, различные мази, приготовленные из кофейной вишни и ее семян, и верили, что все это принесет им вечную молодость и красоту.
Кофейный очищающий скраб для тела
• Берем 100г молотого кофе, заливаем его кипятком (совсем немного) так, чтоб получилась густая кашка и оставляем на 15 мин. в закрытой посуде. Затем в кофейную кашку добавляем 1 столовую ложку растительного масла. Можно взять оливковое, миндальное, масло виноградных косточек. Затем добавляем эфирные масла, обладающие антицеллюлитным эффектом: грейпфрута, апельсина, эвкалипта, кипариса, розмарина, можжевельника, бергамота, корицы. На данное количество смеси можно добавить 8-10 капель эфирного масла. И, наконец, все хорошо перемешать. Смесь можно хранить в холодильнике. Применять 2-3 раза в неделю после горячей ванны: нанести на влажную распаренную кожу и массировать 5-10 минут. Затем смыть под сильной струей воды. Хорошо использовать контрастный душ (горячая вода чередуется с холодной).
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Метки: Секреты восточных красавиц скраб маски для лица красота уход за телом уход за лицом уход за волосами
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Народные средства для густоты волос
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Дневник
Если волосы выпадают, то приобретите в любой аптеке репейное масло . Еще наши прабабушки говорили:" Репейник волос бережет!" Рецепт использования очень прост. Через один день втирайте в корни волос масло репейника и оставляйте на 2-3 часа. Голову укройте полотенцем: в тепле сильнее проявляются целебные свойства репейника. А ещё лучше масло оставить на ночь, а утром смыть.
Вам не нравится ваша прическа? Волосы плохо укладываются и потеряли блеск и объём? Тогда попробуйте попитать их с помощью желтковой маски: Взбиваем желток с 1столовой ложкой оливкового масла до густой консистенции. Наносим тонким слоем на чистые влажные волосы, надеваем полиэтиленовую шапочку, и сверху оборачиваем голову махровым полотенцем. Держим 1 час, затем смываем, и таким образом повторяем процедуру 1 раз в неделю.
Есть ещё одно народное средство для густоты волос . Тем, кто страдает выпаденим волос, рекомендуется регулярно употреблять в пищу ягоды облепихи или пить отвар из молодых веточек растения: 1 столовая ложка на 1 литр кипятка. После мытья волос рекомендуют втирать в кожу головы облепиховое масло. Также для густоты волос используют смесь настойки календулы и касторового масла (10:1), втирать в корни за несколько часов до мытья.
Martina25
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Метки: красота Народные средства для густоты волос уход за волосами лосьон
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Вода-лосьон венгерской королевы
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Дневник
Чудный древний рецепт. Говорят, что его выдумала и с успехом применяла одна из представительниц мадьярской королевской семьи. Причем, по легенде, когда ей было за 70, в нее со всем пылом юной страсти влюбился 18-летний юноша. Так что советую взять нижеследующее зелье на вооружение.
Мне в нем сообенно нравится еще и то, что оно находит универсальное применение. Его можно использовать и как сужающий поры тоник для лица, и как дезодорант (просто вотрите в кожу под мышками), и как ополаскиватель для волос после мытья. Даже если просто вдыхать его - можно снять боль.
Итак - состав:
Возьмите 1 часть лепестков розы (желательно экологически чистой, разумеется),
1 часть цветов лаванды
1 часть розмарина
1 часть шалфея
1 часть корок апельсина
1 часть корок лимона
2 части мяты (имеется в виду, если вы берете, к примеру, 40 граммов мяты,
то всего остального нужно брать по 20 граммов)
Martina25
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Метки: красота вода-лосьон венгерской королевы лосьон уход за лицом уход за волосами
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Ухаживаем за волосами и лицом
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Дневник
Время летит быстро...От роскошного южного загара к середине зимы не осталось и следа, да и состояние кончиков волос что-то не радовало. До НГ оставалось не так уж много времени, а выгядеть хотелось не просто хорошо, а супер)) Забегая вперёд, скажу, что результаты моих трудов порадовали не только меня))
Итак, достала из своих запасов эфирное масло розмарина и чайной розы . После обычного мытья головы нанесла на волосы чудо-состав: бальзам-кондиционер+по 2 капли указанных масел. Всё тщательно перемешала и равномерно распределила по всей длине волос. Держала минут 10-15 и смыла тёплой водой. Подпитывать таким образом свою шевелюру достаточно 1 раз в неделю. От такой процедуры волосы приобретают не только шикарный блеск, но и растут гораздо быстрее!
Так как за состоянием своего лица я слежу постоянно и тщательно, хотелось подкорректировать только цвет. Для этого в формочку для льда я залила крепкий раствор кофе (можно и растворимого) и протирала этими кофейными кубиками льда лицо. После первой процедуры кожа немного потемнела, но неравнормерно. Пришлось ватным диском, смоченным минеральной водой, "подчищать" неровности. С каждой процедурой лицо становилось всё смуглее. В итоге никакой пудры и тона для лица не потребовалось.
Если кому-то помогут мои советы, буду рада! Ухаживайте за собой и выглядите всегда на "отлично"!
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Метки: красота уход за волосами уход за лицом секреты красоты маски для волос
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Маски для волос с желатином
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Дневник
Желатиновые маски для волос – для блеска и объема
Маски для волос из желатина имеют потрясающий результат, который можно сравнить с ламинированием волос. Желатин покрывает волосы тонкой питательной пленочкой, которая насыщает волосы протеином и восстанавливает их структуру. Прическа становится объемнее, волосы легко укладываются, выглядят здоровыми и блестящими. Попробуйте!
Маска из желатина с яйцом.
Состав: 1 маленький пакетик порошкового желатина, 1 желток (можно взять целое яйцо, если у вас жирные волосы), шампунь. Желатин нужно высыпать в чашку, добавить туда желток и 2-3 столовые ложки шампуня. Все тщательно размешайте и оставьте массу набухать на 30 минут. Затем нанесите маску на волосы по всей длине, накройте голову полиэтиленом, утеплите полотенцем и оставьте на 30 минут. Смывать эту маску нужно прохладной водой с шампунем. Применять 1 раз в неделю.
Martina25
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Метки: красота уход за волосами маски для волос желатин для волос
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Чтобы волосы не выпадали и не седели
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Дневник
Наталья В., Москва:
"У меня от природы не очень хорошие волосы: редкие, тонкие, тусклые. Но об этом знаю только я.
Если бы не мое упорство, постоянный уход за волосами, то мои волосы выглядели бы ужасно. А так они пышные, блестящие, здоровые.
Я пользуюсь только собственноручно приготовленными шампунями, бальзамами и масками для волос. Мою голову сырым куриным желтком, размягченным ржаным хлебом или простоквашей. Ополаскиваю голову травяными отварами, водой, подкисленной соком лимона или рассолом квашеной капусты. От этого волосы имеют здоровый и ухоженный вид.
Иногда я наношу на волосы после мытья свежее пиво, втираю его в волосы и кожу головы. Затем обвязываю голову полотенцем. Через пятнадцать минут волосы хорошо промываю теплой водой без мыла (температура воды должна быть не больше 30-36 градусов).
Если каждый день втирать свежее пиво в голову, то это укрепит волосы, оздоровит их и кожу головы, избавит от перхоти.
Martina25
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Метки: красота выпадение волос седина волосы маска для волос уход за волосами
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Как отрастить длинные и красивые волосы
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Дневник
Кожа головы оздоровится, исчезнет перхоть, волосы перестанут выпадать.
Итак, для приготовления лекарственной маски для волос нужен костный говяжий мозг – 200 граммов, дегтярное мыло, гвоздичное масло, спирт и оливковое масло.
Костный мозг я помещаю в кастрюлю, заливаю небольшим количеством воды и кипячу до полного ее выкипания. Что останется в кастрюле, нужно процедить через сито, а остаток выбросить. Полученную жидкость я сливаю в чашку, добавляю 1 чайную ложку спирта и хорошенько перемешиваю.
Сначала мою голову дегтярным мылом. Сильно массирую, втираю пену в кожу головы так, чтобы кожа горела. (Втирать мыло нужно не менее 10 минут).
Потом промываю голову теплой водой и смазываю кожу головы гвоздичным маслом.
Затем втираю в голову энергичными движениями в течение 5 минут мозговое вещество со спиртом.
После этого беру полотенце, окунаю его в очень горячую воду, выжимаю и заматываю им голову.
Martina25
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Метки: красота Как отрастить длинные и красивые волосы маски для волос волосы уход за волосами как отрастить волосы
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Cамый эффективный способ увеличить рост волос до 10 см. в месяц
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Дневник
Все знают, как важно выглядеть красиво и ухоженно любой девушке и женщине, но, к сожалению, природа не всегда благосклонна к нам, да и различные факторы могут не очень хорошо сказаться на состоянии наших волос, кожи, ногтей. Сегодня откроем самый эффективный способ увеличить рост волос до 10 см. в месяц.
Дамами уже перепробовано множество способов ухода за своим богатством, но не было найдено то самое волшебное средство! И наконец-то российские ученые нашли и открыли главный секрет здоровых волос и их быстрого роста! Оказывается ничего сложного делать не нужно.
Достаточно через день (для тонких волос или чувствительной кожи – 1 раз в неделю) втирать в корни волос каменную соль с добавлением любого масла в течении 15 минут и хорошо промывать после этой процедуры волосы водой, и быстрый рост здоровых волос не заставит себя долго ждать!
Martina25
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Метки: красота
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Маски для восстановления и укрепления волос
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Дневник
С проблемами волос каждый сталкивался хоть раз. А в наш сумасшедший век технического прогресса и бесконечных стрессов нет ничего удивительного в том, что некогда шикарные волосы начинают выглядеть не совсем эффектно. Если волосы стали тусклыми, слабыми, появилась перхоть, воспользуйтесь рецептами масок для волос, которые довольно просто приготовить в домашних условиях.
Одно из самых популярных средств укрепления волос - обычная хна. Рецепт можно прочитать непосредственно на упаковке. Маска из хны скрепляет чешуйки волос, тем самым укрепляя их и делая более толстыми.
Еще одно распространенное средство - кефир или простокваша. Такая маска укрепляет волосы, делает их шелковистыми, придает блеск, помогает предотвратить перхоть. Подходит для сухих и нормальных волос. Простокваша (кефир) обильно наносится на волосы. Здесь целесообразно провести массаж кожи головы, втирая простоквашу круговыми движениями. Затем голову накрывают полиэтиленовой пленкой и повязывают платком или полотенцем. Маску держите 15-20 минут. Затем промойте волосы теплой водой.
Martina25
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Метки: красота уход за волосами маски для волос
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Чудо-маска против выпадения волос
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Дневник
Картофель – важнейший источник витамина С. Он богат лизином, лейцином, крахмалом, калием и сахарами (в основном сахарозой и глюкозой). В картофеле содержится 32 микроэлемента, из которых очень важным считается калий (в кожуре его в 1,5 раза больше). Все чудодейственные витамины и микроэлементы, которые входят в состав картошки, окажут самое благоприятное воздействие на кожу головы и сами локоны.
Материалы:
• 2 ст.л. сока свежего картофеля
• 2 ст.л. сока алоэ
• 1 желток
Способ изготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты.
2. Наносим смесь на волосы и на час прячем под теплую шапочку, затем смываем.
3. Если кончики волос сухие, можно смазать их оливковым маслом.
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Метки: красота уход за волосами маска для волос выпадение волос
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Шампанское в домашней косметологии
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Дневник
Волшебное, ароматное, освежающее шампанское, помимо своих удивительных и столь любимых женщинами вкусовых качеств, обладает также удивительными свойствами, которые полнее всего раскроются в том случае, если применять его не «по назначению», а в косметологии. Уникальный состав качественного шампанского, независимо от того, приготовлено ли оно дома или куплено в фирменном магазине, не только (при правильном применении) заменит многие средства по уходу за лицом и телом, но и преобразит вас, оздоровив и освежив кожу, волосы.
Прежде всего уникальные сочетания полезных веществ в хорошем шампанском послужат на пользу вашей коже.
Из шампанского можно самостоятельно приготовить уникальный освежающий лосьон, очищающий и оздоравливающий.
Лосьон для нормальной кожи
Для сухой и нормальной кожи лица используйте лосьон с таким составом: 1 стакан белого сухого шампанского, 10 капель миндального масла, ½ ч. л. лимонного сока. Составляющие хорошо смешайте и наносите лосьон на кожу лица утром на 5 минут.
Затем смойте прохладной водой.
Лосьон для жирной кожи
Для жирной кожи оптимальным будет лосьон из 1 стакана шампанского, 1 ч. л. лимонного сока, ¼ ч. л. настойки можжевельника. Наносите этот лосьон на ночь, но через 5 минут его смывайте сперва теплой, а затем прохладной водой. Храните лосьон в плотно закрывающейся бутылке в прохладном месте.
Martina25
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Метки: красота маски для лица
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Какие волосы – такое здоровье
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Дневник
На состояние кожи головы и волос влияют разные факторы – климат, режим питания и продукты, гормоны. О тех или иных неполадках в организме волосы тоже могут «рассказать», стоит лишь повнимательнее на них взглянуть.
Секущиеся кончики
Секущиеся кончики волос часто оказываются результатом злоупотребления горячими приборами и краской. Однако такая проблема довольно легко решается, если подстригать концы волос каждые 3–4 недели. Если же волосы все равно секутся, то проблема, скорее всего, не в механическом воздействии или не только в нем. Основной причиной в таких случаях становится неправильный рацион питания, при котором организму недостает калия, витамина А, витамина Е. Его нужно пересматривать в первую очередь.
Если же говорить об уходовых процедурах за секущимися волосами, то для начала придется приобрести лечебный восстанавливающий шампунь с лецитином, витамином B5, экстрактом ромашки, липового цвета, мяты, ростков пшеницы. Также понадобится особый крем или бальзам, которые втирают в кончики после мытья волос и не смывают – эти средства как бы запечатывают поврежденные волосы в защитную оболочку и в то же время восстанавливают их изнутри.
Martina25
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Метки: здоровье уход за волосами красота диагностика здоровья по волосам
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Чтобы волосы стали гуще
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Дневник
Народные методы для увеличения густоты волос.
Народных средств очень много и пробовать их можно бесконечно, но мы надеемся, что Вы найдете то, что подойдет именно Вашим волосам.
Например, в домашних условиях можно сделать массаж кожи головы с использованием кедрового масла (можно купить в аптеке). Его нужно аккуратно нанести на кожу головы круговыми движениями на 15-20 минут, после этого смыть теплой водой.
При ежедневном мытье головы можно использовать состав из 1 ч.л. касторового и репейного масла и 2 чайных ложек лимонного сока. После окончания массажа нужно сразу же смыть.
Для стимулирования роста волос и питания кожи головы можно воспользоваться таким составом: 2 ст.л. базилика, шалфея, сушеной мяты и розмарина, 3 капли мятного эфирного масла и 5 капель лавандового, 2 ст. натурального яблочного уксуса. Если же Ваши волосы относятся к сухому типу, количество уксуса нужно уменьшить. Уксусом и маслами нужно залить размельченную траву. Эту смесь нужно настоять в стеклянной банке на протяжении 2 недель, затем процедить. Препарат в темной емкости может храниться до года. Еженедельно 2 столовые ложки полученного настоя нужно разводить в стакане воды комнатной температуры и втирать в кожу головы массажными движениями. Смывать на следующий день или же через день.
Martina25
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Метки: красота уход за волосами
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Применение эфирных масел
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Дневник
Ароматерапия располагает значительным разнообразием способов воздействия на организм человека.
Ароматизация воздуха:
Влажная уборка
помещения или мытье полов с добавлением в горячую воду 1-2 капель эфирного масла на каждые 5 литров воды. Это является и гигиеническим мероприятием по снижению количества вирусов, бактерий, грибов на мебели, полу, в воздухе.
Ароматизация постели
с нанесением 1-2 капель эфирного масла на удаленные от головы углы подушки (не ближе 10 см от носа) или на простыню.
Нанесение на одежду и аксессуары (лента для волос, шейный платок, шарф) 1-2 капель эфирного масла не ближе чем 12-15 см от подбородка.
Аромаплаток возникает при нанесении 1-2 капель эфирного масла на носовой платок, который можно держать в нагрудном кармане или периодически подносить к носу.
Аромабумага : фильтрованная бумага станет ароматизатором при нанесении на нее нескольких капель эфирного масла. Затем необходимо поместить ее на рабочий стол или радиатор батареи парового отопления.
Martina25
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Метки: масло эфирные масла уход за лицом
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Лунный календарь стрижек на октябрь 2011 года
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Дневник
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Метки: красота
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Витаминный спрей для волос "Аптечный"
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Дневник
Материалы:
• 50 мл. минеральной воды (либо отвара трав)
• по 1 ампуле витамина В1, В6, В12 и В5
• 1 ампула сока алоэ
Способ изготовления:
Нашла в интернете совет от трихолога - добавлять витамины группы В в любой бальзам для волос. Я воспользовалась этой идеей и сделала витаминизированный спрей для волос. Была мысль еще "усугубить" все это популярными витаминами для волос А и Е, но они в масле и я предумала, чтобы волосы не были жирными.
Если к этому спрею принимать еще витамины для волос внутрь - будет положительный эффект.
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Метки: красота уход за волосами Витаминный спрей для волос "Аптечный" своими руками
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Эмульсия для сухих кончиков волос
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Дневник
Материалы:
• 1 ст.л. масла кокоса
• 1 ст.л. оливкового масла
• 1 ст.л. масла ши (если есть)
• 1 ст.л. миндального масла
• 1 ч.л. воска
• 5 капель эм иланг-иланга
Способ изготовления:
Растапливаем твердые масла и воск, смешиваем с остальными компонентами, остужаем и добавляем эфирное масло иланг-иланга. Получается очень нежная эмульсия.
Наносим на кончики волос перед мытьем. Можно и на всю длину.
Кокос и масло ши - увлажняют, миндаль дает блеск, воск сохраняет влагу, иланг-иланг предупреждает сечение кончиков.
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Метки: красота Эмульсия для сухих кончиков волос уход за волосами своими руками
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Народные средства лечения перхоти
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Дневник
1. Желток - 1 шт., дрожжи пивные - 20 г.
Дрожжи развести кислым молоком, добавить желток, намазать голову на 1,5 часа.
Смыть сначала простой водой, потом детским мылом.
2. Против перхоти применяют лимонную воду.
Кожуру четырех лимонов варить в течение 15 мин. в 1 л воды. Раз в неделю ополаскивайте этим отваром волосы.
3. Против перхоти помогает свекольная вода. Налить в 3-литровую банку 1,5л холодной воды, положить в нее очищенную и порезанную свеклу и поставить на подоконник на 5-6 дней до поднятия забродившей смеси до горловины банки и образования зеленой плесени. Когда плесень покроет всю поверхность, свекольную воду процедить через марлю и применять после мытья головы, разводя горячей водой: смочить этой свекольной водой полотенце, обмотать им голову, подержать 2 ч. и сполоснуть волосы мягкой водой (с добавлением уксуса). Когда пользуетесь свекольной водой, голову надо мыть ржаным хлебом. 100-150 г черствого хлеба мелко крошат и заливают крутым кипятком. Полученной кашицей намыливают волосы и затем ополаскивают чистой водой. Мыло и шампунь следует заменить яйцом или простоквашей.
4. Залить 2 стаканами кипятка 1 ст. л. пижмы и настоять 2 ч. Процеженным отваром мыть волосы без мыла в течение месяца.
Martina25
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Метки: волосы перхоть уход за волосами
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Не выбрасывайте кожуру!
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Дневник
ЛИМОН
В кожуре лимона содержатся витамин Р, флавоновые гликозиды, кумарины и ситостерол. Совместное действие витаминов С и Р, содержащихся в лимоне, повышает работоспособность организма, снижает утомляемость и облегчает лечение многих болезней. Еще в старину считалось, что плод лимона «уничтожает последствия неумеренного употребления вина».
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
• Для улучшения аппетита рекомендуют принимать настойку лимонной кожуры: залить 100 г высушенной и измельченной кожуры 1 л водки, дать настояться в темном месте 3 недели, периодически встряхивая, и процедить. Принимать по 30 капель 3 раза в день до еды. Настойка обладает успокаивающим действием при нервных заболеваниях, служит хорошим средством против рвоты и для выведения из обмороков.
• От бородавок измельченную кожуру двух лимонов залейте половинкой стакана 30%-ного уксуса, настаивайте в плотно закрытой посуде в течение недели, периодически встряхивая, процедите. Прикладывайте к бородавкам тампон, смоченный в этом настое, несколько раз в день.
Martina25
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Метки: здоровье красота Не выбрасывайте кожуру зубы омоложение уход за волосами
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Уход за волосами: 5 рецептов супершампуней
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Дневник
Сейчас существует множество масок, бальзамов и прочих средств, помогающих восстановить волосы после частых укладок и окрашиваний. В домашних условиях можно ухаживать за волосами с большей экономией, чем в салоне, и не менее эффективно. Вот несколько полезных рецептов, которые помогут вернуть вашим волосам прежнюю силу и блеск.
Ромашковый шампунь
Ингредиенты:
4 ст. ложки мыльных хлопьев ( можно просто натереть мыло на терке)
1 ½ ст. ложки глицерина
4 пакетика ромашкового чая
Способ приготовления и применение:
Опустите чайные пакетики в 1 ½ кружки кипяченой воды и оставьте на 10 минут. В получившуюся заварку добавьте мыльные хлопья. После того, как мыло растворится в заварке, добавьте глицерин и хорошо перемешайте. Перед применением подождите некоторые время, чтобы смесь остыла.
Martina25
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Метки: красота шампунь
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Льняное масло спасет и волосы, и кожу
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Дневник
Льняное масло - очень полезный и уникальный продукт с рекордным содержанием Омега-3, а также богато витаминами А, Е, F.
Среди пищевых масел занимает первое место по своей биологической ценности.
Предлагаем вам рецепты лечебных кремов и масок для волос и кожи на основе этого ценного продукта.
Укрепление волос
• Для укрепления сухих волос или изменившихся от частой окраски волос рекомендуется в течение 10 минут помассировать кожу головы, втирая льняное масло. Затем протереть этим маслом волосы по всей их длине. Чтобы оно лучше впиталось, полезно подержать их под паром.
• При сухой себорее головы используют готовый аптечный препарат из льняного семени — линетол или льняное масло. Его втирают в корни волос в подогретом виде 2-3 раза в неделю. Курс лечения — 2 цикла: по 10 втираний через 2-3 недели. Хранят линетол в хорошо укупоренной посуде в прохладном темном месте.
Martina25
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Метки: красота масло
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Кукурузное масло
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Дневник
Несколько десятилетий назад после долгих исследований и научных поисков причин старения человеческого организма была выдвинута свободно радикальная теория. Сейчас все уже знают, что согласно этой теории старость надвигается потому, что свободные радикалы – осколки молекул – повреждают наши клетки. Известный ученый Лайнус Полинг назвал такое агрессивное их поведение «свободным хулиганством»…
Исследователи пытались найти способы «усмирения» свободных радикалов. И нашли. Один из них – витамин Е – антиоксидант, защищающий клетки и отодвигающий изнашивание организма. В продаже сразу же появилась уйма биологически активных добавок, производители которых страстно желают обогатить нас этим волшебным витамином. Ну и заодно обогатиться самим, поскольку плату за обещанную молодость хотят получить немалую.
К нашему счастью, природа придумала прекрасные естественные омолаживающие средства – эффективные и по вполне доступным ценам. Среди них – кукурузное масло.
За ценные свойства его еще называют Золотом Запада. Оно вполне заслуживает звание борца со свободными радикалами, поскольку одно из главных его достоинств – высокое содержание витамина Е – вдвое больше, чем в подсолнечном масле и оливковом! Напомним, что витамин Е носит еще одно название – токоферол, что в переводе с латыни означает «несущий потомство». Ученый Г.Эвансон, открывший этот витамин в 20-х годах ХХ века, установил, что важнейшей функцией его является поддержание нормального развития эмбриона и способности к размножению.
Martina25
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Метки: масло здоровье красота Кукурузное масло уход за волосами
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Боремся с выпадением, сединой, болезнями волос
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Дневник
Средство для роста и лечения волос "Биолоск "
Секущиеся, больные и выпадающие волосы можно вылечить настойкой из трёх компонентов "Биолоск". Для приготовления лекарства нужно накопать в лесу корешки кислицы обыкновенной (можно с листочками)
Martina25
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Метки: красота волосы седина болезни волос уход за волосами
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Гороховая мука для красоты
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Дневник
Маски для лица, волос, тела
Морщины разгладятся, если провести месячный курс лечения масками, приготовленными из сметаны и гороховой муки (в равных долях). Смесь наносится на лицо два-три раза в неделю на 20 минут, смывайте тепой водой.
Римская маска: Зеленый горошек, истолченный в муку, был излюбленным косметическим средством древних римлянок. Так называемую римскую маску, приготовленную из гороховой муки и молочной сыворотки, используют и сейчас.
Две столовые ложки муки замешивают в таком же количестве сыворотки и накладывают маску на лицо. Когда смесь высохнет, ее стирают с лица круговыми движениями пальцев, после чего умываются горячей, а затем холодной водой. Такая маска хорошо очищает кожу, разглаживает, делает ее нежной, упругой и бархатистой.
Маска Екатерины II
Русская императрица Екатерина II делала из гороховой муки маски для лица. Для этого брала 2 ст. ложки муки, 1 ст. ложку подсолнечного масла, 2 ст. ложки молока. Маска накладывалась на 20 минут, а затем смывалась холодным чаем.
Martina25
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Метки: красота маска для лица маска для волос
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Рисовая мука для красоты
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Дневник
Маски для лица, тела и волос
Рис благотворно действует на кожу при наружном применении (рисовой мукой удаляют веснушки и очищают лицо, тело; кашица из рисовой муки, сваренная на соке дыни, при местном применении выводит веснушки и другие пигментные пятна на лице). Уместно будет напомнить о том, что рис является прекрасным антиоксидантом и абсорбентом.
Он способствует выведению лишней жидкости и впитывает все вредные для нашей кожи вещества.
Скраб для лица : 2-3 ч.л. рисовой муки смешиваем с одной ч.л. мёда.
Питательная маска. Для неё нужно взять опять 2-3 ч.л. рисовой муки и смешать с одной ст.л. растительного масла. Получаем такую кашицу, которая замечательно увлажняет лицо.
Martina25
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Метки: маски красота
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Гречневая мука для красоты
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Дневник
Гречневая мука
Маски для волос:
Смешать гречневую муку, молоко, лимонный сок -нанести на волосы перед мытьем на 30 мин.
Молочная маска для тонких волос:
Состав:
•½ стакана молока;
•2 ст. ложки гречневой муки;
•1 яйцо;
Приготовление: Теплое молоко смешайте с мукой до получения кашицы, добавьте яйцо. Если есть возможность, возьмите деревенское яйцо, оно в 2,5 раза больше содержит витамина А, чем обычное магазинное. Полученную кашицу нанесите на волосы, медленно расчешите и оставьте на 20 минут. После этого смойте маску шампунем, к которому вы привыкли.
Martina25
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Метки: красота маски для волос маски для лица
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Бальзамы для сухих волос
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Дневник
Яичный бальзам
50 г воды, 50 г водки, 1 ч. ложка нашатырного спирта, 1 яичный желток
Смешать воду, водку и нашатырный спирт, добавить желток. Втирать эту смесь в кожу головы в течение 5—8 мин. Волосы тщательно ополоснуть.
Крапивный бальзам
100 г листьев крапивы, 1/2 л столового уксуса и 1/2 л воды
Залить крапиву уксусом, добавить воду, кипятить 3 мин (можно прокипятить крапиву в воде, а после этого добавить уксус). Смесь хранить в холодильнике. Втирать в кожу головы вечером, предварительно подогрев до горячего состояния. Вместо крапивы можно использовать цветки (но не стебли) полевого василька.
Луковый бальзам
Равные части сока лука, керосина и водки
Компоненты смешать и настаивать сутки. Ежедневно зубной щеткой втирать по проборам.
1 ст. ложка лукового сока, 1 ст. ложка камфарного масла, щепотка соли
Компоненты смешать. Применять ежедневно в течение 2 ч на протяжении 2—3 месяцев.
Martina25
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Метки: красота волосы Бальзамы для сухих волос бальзам своими руками уход за волосами
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Домашняя косметика для укрепления и роста волос
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Дневник
Для укрепления и роста волос воспользуйтесь следующим рецептом:
1. Надо взять поровну подорожник, ромашку, шалфей, крапиву, душицу. Столовую ложку смеси заливают стаканом кипятка, настаивают час, процеживают. Во взвар добавляют мякоть черного хлеба до получения кашицы. Теплую смесь втирают в кожу головы, завязывают платком или пленкой и держат 2 часа. Смывают теплой водой без мыла и высушивают на воздухе.
2. Для укрепления и роста волос берут смесь коры дуба и шелухи репчатого лука поровну. Стакан смеси заливают литром кипятка, держат на огне час, остужают и смачивают волосы. Завязывают платком или пленкой и держат 2 часа. Смывают теплой водой без мыла и высушивают на воздухе.
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Метки: красота волосы Домашняя косметика для укрепления и роста волос уход за волосами своими руками укрепление волос
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Василек синий в домашней косметике
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Дневник
* При чрезмерно жирной коже протирайте лицо настоем цветков василька: 50 г цветков залейте 0,5 л кипятка, настаивайте в течение часа, процедите.
* При наличии расширенных пор делайте примочки из отвара цветков василька: 1-2 горсти сухих цветков залейте 0,5 л воды и кипятите на слабом огне 10 минут.
* Жирную кожу лица с расширенными порами 2-3 раза в день протирайте лосьоном из цветков василька: столовую ложку цветков залейте стаканом кипятка, настаивайте 30 минут, процедите и добавьте столовую ложку одеколона или водки.
* Для кожи любого типа полезна «васильковая» маска: столовую ложку цветков василька залейте 3 ст. ложками воды, кипятите 2 минуты на медленном огне, затем слегка охладите и добавьте 10 капель сока лимона, а для вязкости — немного толокна или ржаной муки. Эту маску нанесите на лицо на 15-20 минут, затем смойте водой комнатной температуры.
Martina25
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Метки: красота маски для лица лосьон василек синий Василек синий в домашней косметике