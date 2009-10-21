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Martina25
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НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО - ДИЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ДОМАШНИЙ ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ! - (0)

Нежнее нежного - диетический и полезный домашний паштет из куриной печени! Сегодня готовл...

ШВЕЙЦАРИЯ : ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА - ЖЕНЕВА! - (0)

Швейцария:Достопримечательности города - Женева! Женева находится в юго-западной части Шв...

ЖАКЕТ. СПИЦЫ - (0)

Жакет. Спицы.                   Летний жакети...

АЖУРНЫЙ БЕРЕТ СПИЦАМИ - (0)

Ажурный берет спицами Размер 1: 50-52, диаметр берета - 24 см. Размер 2: 54-56, диаметр б...

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Создан: 21.10.2009
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ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДЛЯ КРЕПКОГО СЕРДЦА, ОТ ГИПЕРТОНИИ, ДЛЯ МОЩНОГО ИММУНИТЕТА..

Суббота, 25 Ноября 2023 г. 07:01 + в цитатник



ДНЕВНИК MARTINA25
https://www.youtube.com/watch?v=mLr50-TUzEg

Серия сообщений "- сердце":
Часть 1 - ДРЕВНИЙ РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ
Часть 2 - ОСТОРОЖНО:ИНФАРКТ!
...
Часть 28 - НЕ ХОЧЕШЬ ТРОМБОВ - ПРОСТО ПЕЙ ЭТОТ КОКТЕЙЛЬ..
Часть 29 - КРЕПКОЕ СЕРДЦЕ, САХАР И ХОЛЕСТЕРИН В НОРМЕ
Часть 30 - ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДЛЯ КРЕПКОГО СЕРДЦА, ОТ ГИПЕРТОНИИ, ДЛЯ МОЩНОГО ИММУНИТЕТА..

Серия сообщений "- иммунитет":
Часть 1 - ОТ ПРОСТУДЫ И ХРАПА
Часть 2 - ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
...
Часть 34 - ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ВЫСОКИМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ И ПОВЫШЕННЫМ ХОЛЕСТЕРИНОМ..
Часть 35 - ЗАБУДЬТЕ О ПЛОХОМ ЗРЕНИИ И ПАМЯТИ...УЛУЧШИТЕ СЛУХ И ИММУНИТЕТ..
Часть 36 - ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДЛЯ КРЕПКОГО СЕРДЦА, ОТ ГИПЕРТОНИИ, ДЛЯ МОЩНОГО ИММУНИТЕТА..

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ :/- исцеление и оздоровление организма
ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ :/- давление
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