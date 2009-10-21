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ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДЛЯ КРЕПКОГО СЕРДЦА, ОТ ГИПЕРТОНИИ, ДЛЯ МОЩНОГО ИММУНИТЕТА..
Серия сообщений "- сердце":
Часть 1 - ДРЕВНИЙ РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ
Часть 2 - ОСТОРОЖНО:ИНФАРКТ!
...
Часть 28 - НЕ ХОЧЕШЬ ТРОМБОВ - ПРОСТО ПЕЙ ЭТОТ КОКТЕЙЛЬ..
Часть 29 - КРЕПКОЕ СЕРДЦЕ, САХАР И ХОЛЕСТЕРИН В НОРМЕ
Часть 30 - ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДЛЯ КРЕПКОГО СЕРДЦА, ОТ ГИПЕРТОНИИ, ДЛЯ МОЩНОГО ИММУНИТЕТА..
Серия сообщений "- иммунитет":
Часть 1 - ОТ ПРОСТУДЫ И ХРАПА
Часть 2 - ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
...
Часть 34 - ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ВЫСОКИМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ И ПОВЫШЕННЫМ ХОЛЕСТЕРИНОМ..
Часть 35 - ЗАБУДЬТЕ О ПЛОХОМ ЗРЕНИИ И ПАМЯТИ...УЛУЧШИТЕ СЛУХ И ИММУНИТЕТ..
Часть 36 - ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ДЛЯ КРЕПКОГО СЕРДЦА, ОТ ГИПЕРТОНИИ, ДЛЯ МОЩНОГО ИММУНИТЕТА..
|Рубрики:
|ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ :/- исцеление и оздоровление организма
ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ :/- давление
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