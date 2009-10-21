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Martina25
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КОДЫ ЦВЕТОВ - (0)

Из серии "Всегда под рукой"_Коды цветов Из серии "Всегда под рукой&...

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БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - СДЕЛАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕПОСТ...НЕ ЦИТИРУЙТЕ... МОЖЕТ БЫТЬ ЭТИ СТРОЧКИ СПАСУТ ХОТЬ ОДНУ ЖИЗНЬ - (0)

Феврония52 БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - СДЕЛАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕПОСТ...НЕ ЦИТИРУЙТЕ... МОЖЕТ БЫТЬ ЭТИ СТР...

КОЛБАСА ИЗ КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ. РЕЦЕПТ ЗА 1 ЧАС: ПРО МАГАЗИННУЮ БОЛЬШЕ НЕ ВСПОМИНАЮ - (0)

Колбаса из куриных окорочков. Рецепт за 1 час: про магазинную больше не вспоминаю Колбасн...

ТАК «ДОКТОРСКУЮ» ГОТОВИЛИ ТОЛЬКО В СССР. РЕЦЕПТ ИЗ МАМИНОЙ ТЕТРАДКИ - (0)

Так «Докторскую» готовили только в СССР. Рецепт из маминой тетрадки Многие говорят о том,...

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Создан: 21.10.2009
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Комментариев: 56236
Написано: 86374


КУРИНЫЕ ПИРОЖНЫЕ С ГРИБНЫМ КРЕМОМ

Среда, 24 Мая 2023 г. 07:01 + в цитатник



ДНЕВНИК MARTINA25
https://www.youtube.com/watch?v=SZ2LuI7YQ2c
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ:/- вторые блюда
КУЛИНАРИЯ:/- закуски
Метки:  

Процитировано 1 раз
Понравилось: 9 пользователям
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