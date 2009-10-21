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ЗАКУСКА "ГРИБЫ ПОД ШУБОЙ"

Пятница, 31 Марта 2023 г. 07:01 + в цитатник
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Красивая зеленая опушка, под слоями которой спрятались грибочки, не останется нетронутой на тарелке, а для ее приготовления надлежит подготовить:
- 500 г свежих шампиньонов;
- 200 г отварного картофеля;
- 4 сваренных вкрутую яиц;
- 200 г твердого сыра;
- 200 г маринованных огурцов;
- 140 г лука;
- 80 г зеленого лука (перо);
- майонез и растительное масло.

Очередность действий:
Репчатый овощ нашинковать кубиками, а грибы – тонкими слайсами.
Затем все обжарить на сковороде до готовности и дать полностью остыть.
Отделить два желтка, а остальные вместе с белками, огурцами, картошкой и сыром измельчить на крупной терке.
Зеленые перья не очень мелко порубить ножом.

Собирать закуску следует также слоями:
- грибы,
- картошка,
- зеленый лук (немного оставить для украшения),
- огурцы,
- яйца,
- сыр.

Между ингредиентами обязательно следует делать майонезную сеточку. В качестве декора в центр раскрошить желтки, а по краям обсыпать рублеными зелеными перьями.
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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ:/- cалаты
КУЛИНАРИЯ:/- закуски
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