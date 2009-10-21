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Martina25
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НИДЕРЛАНДЫ : ОДИН ИЗ САМЫХ РАЗВИТЫХ ГОРОДОВ МИРА - АМСТЕРДАМ! - (0)

Нидерланды:Один из самых развитых городов мира - Амстердам! Амстердам – это столица Ниде...

ШВЕЙЦАРИЯ : КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД НА БЕРЕГУ ОЗЕРА - ЦЮРИХ! - (0)

Швейцария:Крупнейший город на берегу озера - Цюрих! Цюрих – крупнейший город Швейцарии, ...

ДЛЯ "НОВЕНЬКИХ" И "СТАРЕНЬКИХ" ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛИ РУ! - (99)

...Года два назад многие блоггеры были возмущены наглым копипастом и писали посты на тему борьбы с н...

НОВОГОДНИЙ ТОРТ - (0)

Новогодний торт http://stranamasterov.ru/node/130717?tid=451%2C1280 ...

ПОТОКОВОЕ РАДИО ПОПУЛЯРНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ В HTML5 И НЕ ТОЛЬКО... - (0)

Потоковое Радио популярных радиостанций в HTML5 и не только... Радио Маяк Радио Маяк ...

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Создан: 21.10.2009
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Комментариев: 56222
Написано: 86045


СВЕРХТОНКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ НА КИПЯТКЕ

Понедельник, 02 Января 2023 г. 07:01 + в цитатник



ДНЕВНИК MARTINA25
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4TNs6J2VU
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ:/- пирожки, хачапури, блины, пицца
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Процитировано 17 раз
Понравилось: 24 пользователям
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