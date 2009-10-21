Записи Друзья Комментарии
Martina25
Аватар Martina25

 -Цитатник

ДЛЯ "НОВЕНЬКИХ" И "СТАРЕНЬКИХ" ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛИ РУ! - (99)

...Года два назад многие блоггеры были возмущены наглым копипастом и писали посты на тему борьбы с н...

АУДИОПЛЕЕРЫ - (0)

Аудиоплееры для вас Аудиоплееры с кодом для ваших песен. В окне код и вместо моих слов - ССЫЛК...

КАК ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЕСЛИ «БАНКОМАТ СЪЕЛ ДЕНЬГИ» - (0)

Как писать заявление, если «Банкомат сожрал деньги»  Пикабу  Пишите заявление в сво...

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР...⁠⁠ - (0)

Прежде чем заключить договор...⁠⁠ Прежде чем заключить договор...⁠⁠ Эт...

ДОКТОР ДЖОАННА БАДВИГ О ТРЁХ ПРИЧИНАХ РАКА, ЕГО ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ - (0)

Доктор Джоанна Бадвиг о трёх причинах рака, его лечении и профилактике Доктор Джоанна Бадвиг...

 -Метки

ажурные узоры спицами ажурный джемпер ажурный джемпер спицами ажурный кардиган спицами ажурный палантин спицами ажурный пуловер спицами ажурный топ спицами ажурный узор ажурный узор спицами ажурный узор спицами "дубрава" ажурный узор спицами для кофточки астрология баклажаны бактус спицами беляши берет спицами боремся с морщинами булочки вареная колбаса в бутылке венеция вера вторые блюда выпечка вязание вязание для детей вязание для женщин вязание для мужчин вязание крючком вязание спицами гадание голубцы грибок ногтей грибок ногтей на ногах давление десерт джемпер ажурным узором джемпер спицами диабет диета жакет спицами жаккард жаккардовые узоры жаккардовый узор жилет спицами заговор заготовки закуска запеканка защитная магия здоровье избавляемся от большого живота интересный узор спицами кайма спицами капустный пирог кардиган кардиган спицами карма карты ленорман компьютер консервация косметология котлеты кофточка спицами красивая музыка красивый ажурный узор спицами красивый узор спицами красота крем для лица кулинария курники с рыбой лепешки лишний вес магия магия денег магия нашей жизни манты маска для лица маска от морщин молитва морщины музыка национальная кухня недержание мочи нежный узор спицами новогодний стол носки спицами нумерология омолаживающая маска для лица омоложение организма онкология отеки очищение организма палантин палантин спицами папилломы песни печенье пирог пирожки пирожки с капустой пирожное платье спицами повышенный холестерин пончо пончо спицами приметы психология пуловер спицами путешествия роскошный комплект спицами рулет рулет из курицы салат салаты самые вкусные пирожки самый прозрачный холодец своими руками сельдь по корейски сеточка спицами сливочное мороженое пломбир суп тесто топ спицами торт торт без выпечки туника спицами узор узор для топа спицами узор спицами узор спицами для джемпера узоры спицами уход за волосами уход за лицом уход за ногами фантазийный узор спицами фарфоровая кожа футболка спицами хачапури худеем цветы цифровые коды здоровья шаль шаль крючком шаль спицами шапка спицами шапочка спицами шарф спицами юбка спицами яблочный пирог ягодный тарт

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Martina25

 -Интересы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.10.2009
Записей: 12976
Комментариев: 56219
Написано: 85945


УБИРАЕМ МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ..

Четверг, 24 Ноября 2022 г. 07:01 + в цитатник
1
ДНЕВНИК MARTINA25
https://ok.ru/uchimgotov/

Серия сообщений "- уход за глазами":
Часть 1 - БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ
Часть 2 - КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТЕНИЯ В ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКЕ
...
Часть 29 - МАКИЯЖ ДЛЯ НАВИСШЕГО ВЕКА
Часть 30 - БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕСНИЦ
Часть 31 - УБИРАЕМ МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ..
Часть 32 - НАНОШУ ЭТО СРЕДСТВО ПОД ГЛАЗА - К УТРУ НИ ЕДИНОЙ МОРЩИНКИ!

Рубрики:  КОСМЕТОЛОГИЯ, КРАСОТА, УХОД ЗА СОБОЙ:/- секреты красоты
КОСМЕТОЛОГИЯ, КРАСОТА, УХОД ЗА СОБОЙ:/- маски
Метки:  

Процитировано 1 раз
Понравилось: 5 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте