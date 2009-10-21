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УБИРАЕМ МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ..
Серия сообщений "- уход за глазами":
Часть 1 - БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ
Часть 2 - КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТЕНИЯ В ДОМАШНЕЙ КОСМЕТИКЕ
...
Часть 29 - МАКИЯЖ ДЛЯ НАВИСШЕГО ВЕКА
Часть 30 - БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕСНИЦ
Часть 31 - УБИРАЕМ МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ..
Часть 32 - НАНОШУ ЭТО СРЕДСТВО ПОД ГЛАЗА - К УТРУ НИ ЕДИНОЙ МОРЩИНКИ!
|Рубрики:
| КОСМЕТОЛОГИЯ, КРАСОТА, УХОД ЗА СОБОЙ:/- секреты красоты
КОСМЕТОЛОГИЯ, КРАСОТА, УХОД ЗА СОБОЙ:/- маски
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